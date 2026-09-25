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Ανοδικά κινούνται την Παρασκευή τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά σχεδόν μίας εβδομάδας που κατέγραψαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου προσέφερε προσωρινή ανακούφιση στους κλάδους με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και στις μετοχές ανάπτυξης που επηρεάζονται περισσότερο από τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,7%, με τον δείκτη αναφοράς να οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 0,15%. Εφόσον διατηρήσει τα κέρδη μέχρι το κλείσιμο, θα καταφέρει να διακόψει ένα σερί τριών συνεχόμενων εβδομάδων απωλειών, προσφέροντας μικρή ανάσα στους επενδυτές σε έναν από τους πιο ασταθείς μήνες του έτους.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,8%, ο γαλλικός CAC 40 και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύονται κατά 0,5%, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει κέρδη 1%.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, οι ευρωπαϊκές αγορές εξακολουθούν να επιβαρύνονται σε μηνιαία βάση από τις αυξημένες προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων διεθνώς, το ενεργειακό μέτωπο και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Η ανθεκτικότητα των εταιρικών αποτελεσμάτων αποτελεί βασικό στήριγμα για τις ευρωπαϊκές μετοχές, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την έντονη πίεση που δέχθηκαν οι αγορές ομολόγων.

Οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχουν «εκτοξευθεί» σε υψηλά πολλών ετών, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να διατηρήσουν πιο αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, η ενδοσυνεδριακή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου λειτουργεί θετικά για κλάδους όπως οι αερομεταφορές, ο τουρισμός, η αναψυχή και η βιομηχανία, οι οποίοι είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω των ανησυχιών για αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Παρά την ανοδική αντίδραση της Παρασκευής, οι επενδυτές διατηρούν αυξημένα τα ταμειακά τους διαθέσιμα, καθώς αξιολογούν τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στην Ουάσιγκτον, οι αγορές παρακολουθούν στενά τα πρώτα μηνύματα από τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, αναζητώντας ενδείξεις προόδου στις εμπορικές σχέσεις, στις αλυσίδες εφοδιασμού σπάνιων γαιών και στους περιορισμούς εξαγωγών τεχνολογίας.

Παράλληλα, οι αγορές ενέργειας και συναλλάγματος παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παρότι το πετρέλαιο υποχωρεί στη σημερινή συνεδρίαση, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς ισορροπούν μεταξύ της πρόσκαιρης αποκλιμάκωσης των τιμών και του κινδύνου νέων διαταραχών στις προμήθειες από τον Περσικό Κόλπο.

Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες για τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα πίεσης, καθώς το ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρώπης παραμένει πιο ευάλωτο σε πιθανές νέες αναταράξεις.

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