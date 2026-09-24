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Σε αρνητικό έδαφος κινούνται την Πέμπτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, χάνοντας την αρχική τους σταθερότητα. Η επενδυτική διάθεση αποδυναμώθηκε από το διπλωματικό αδιέξοδο στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, τις προειδοποιήσεις του τεχνολογικού τομέα για τους κινδύνους στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τη συνεχιζόμενη άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,11% και διαπραγματεύεται στις 639,22 μονάδες. Στις επιμέρους αγορές, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,19% στις 25.379,50 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 0,23% στις 8.104,55 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύεται κατά 0,1% στις 10.716 μονάδες.

Οι προσδοκίες για μια άμεση διπλωματική αποκλιμάκωση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ διαψεύσθηκαν, καθώς οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένουν σε απόσταση όσον αφορά τους όρους μιας επίσημης ειρηνευτικής συμφωνίας και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τους κινδύνους στον τομέα της ενέργειας.

Παράλληλα, το επενδυτικό κλίμα στις μετοχές ανάπτυξης δέχεται πλήγμα μετά τις ανησυχίες που εξέφρασαν ηγέτες μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών σχετικά με τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, τα χρονοδιαγράμματα κερδοφορίας και τα ρυθμιστικά εμπόδια, ενόψει των συναντήσεων κορυφής στην Ουάσιγκτον.

Οι επενδυτές διατήρησαν υψηλά επίπεδα ρευστότητας εν αναμονή της διμερούς συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ, με την αγορά να εστιάζει στις εμπορικές σχέσεις και τα πρωτόκολλα εξαγωγής τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο παραμένουν τα γαλλικά assets, καθώς η αγορά αναμένει τα νέα στοιχεία για το επιχειρηματικό κλίμα και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη Γαλλία. Η οικονομική δραστηριότητα αποτυπώνεται σε ένα επιβαρυμένο δημοσιονομικό τοπίο, με το κόστος ασφάλισης του γαλλικού χρέους έναντι χρεοκοπίας (CDS) να αγγίζει υψηλά πολλών ετών. Οι επενδυτές συνεχίζουν να απαιτούν υψηλό ασφάλιστρο κινδύνου για τα γαλλικά ομόλογα, καθιστώντας τα από τα πλέον αδύναμα στην ευρωζώνη, καθώς το πολιτικό αδιέξοδο στο κοινοβούλιο δυσχεραίνει τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Επιπλέον επιβάρυνση στις μετοχές προκάλεσε η εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών, καθώς οι αγορές σταθερού εισοδήματος τιμολογούν την πιθανότητα συντονισμένης αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές δίνουν πλέον πιθανότητα 70%, από 50% προηγουμένως, για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve τον επόμενο μήνα. Η άνοδος των επιτοκίων αναφοράς παγκοσμίως ασκεί έντονες πιέσεις στις αποτιμήσεις των μετοχών, απειλώντας να ανακόψει το πολύμηνο ανοδικό σερί του Stoxx 600.

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