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Επέστρεψαν στα κέρδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Πέμπτης μετά από ένα τριήμερο απωλειών, καθώς η παγκόσμια πίεση στις αγορές ομολόγων άρχισε να υποχωρεί, με τους επενδυτές να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα επερχόμενα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ για ενδείξεις σχετικά με τα επόμενα βήματα της Federal Reserve.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,49% στις 649,10 μονάδες με οδηγό τον τεχνολογικό κλάδο.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,63% στις 26.003 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,07% στις 8.286 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο κέρδισε 0,70% φτάνοντας τις 10.831 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανέβηκε 0,88% στις 52.245 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 20.000 μονάδες με άλμα ύψους 1,12%.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η σταθεροποίηση της αγοράς ομολόγων, μετά το sell-off στις αρχές της εβδομάδας που οδήγησε σε πτώση των αποδόσεων.

Μάλιστα, η τροχιά αποκλιμάκωσης των αποδόσεων επιταχύνθηκε σήμερα, μετά τη δήλωση του διοικητή της Federal Reserve, Κρίστοφερ Γουόλερ, πως η επόμενη απόφαση του για τα επιτόκια θα επηρεαστεί «σε μεγάλο βαθμό» από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, τα οποία αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

«Αν υπάρξει περαιτέρω πρόοδος προς τον στόχο του 2%, τότε είμαι πρόθυμος να στηρίξω τη διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα» τόνισε χαρακτηριστικά, με τους επενδυτές να… ενθουσιάζονται από την απόφαση του Γουόλερ να ρίξει τους τόνους, σε αντίθεση με την πιο συντηρητική θέση που είχε λάβει προηγουμένως.

Τα κρίσιμα στοιχεία του πληθωρισμού για τον Αύγουστο δημοσιεύονται την επόμενη εβδομάδα, ενώ αύριο, Παρασκευή, θα ανακοινωθεί η έκθεση για την απασχόληση (Jobs Report) προσφέροντας μια πιο σαφή εικόνα στην Fed.

Στις αγορές χρήματος, τα προγνωστικά άλλαξαν και πάλι με τους traders να αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 60% για αύξηση επιτοκίων στην επικείμενη συνεδρίαση της Fed, από το 70% που έδιναν χθες. Ωστόσο, φαίνεται να έχουν προεξοφλήσει άνοδο των επιτοκίων στο 2,5% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του γερμανικού Bund υποχώρησε στο 3,345% και του γαλλικού στο 4,204%.

Παράλληλα, πάντως, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, μετά την επανέναρξη των χτυπημάτων. Αν και Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πιθανότατα θα έχουν σύντομη διάρκεια, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι η Ουάσιγκτον έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές κατέβασαν ρυθμό μετά το ράλι των προηγούμενων ημερών, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Η προθεσμιακή τιμή του Brent υποχώρησε κατά 0,17% στα 95,48 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI ανέβηκε 0,15% στα 91,15 δολάρια.

Στον αντίποδα ισχυρή άνοδο κατέγραψε ο χρυσός με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να κάνει άλμα 2,83% στα 4.538 δολάρια την ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα πάτησε φρένο με τον δείκτη δολαρίου να διολισθαίνει στο 98,95 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,163 με το ευρωπαϊκό νόμισμα να ανεβαίνει περίπου 0,38%.

Σε επίπεδο μετοχών, η γαλλική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών Soitec, η οποία έκανε άλμα 10% πρωταγωνίστησε στον τεχνολογικό κλάδο, αφού αναβάθμισε εντυπωσιακά τις προβλέψεις της για την αύξηση των εσόδων της.

Η μετοχή της Deutsche Telekom AG ενισχύθηκε κατά πάνω από 1% μετά τα δημοσιεύματα ότι το επενδυτικό fund Elliott απέκτησε συμμετοχή στην εταιρεία.

Ισχυρή άνοδος και για την Sofina, καθώς η βελγική επενδυτική εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση της καθαρής αξίας ενεργητικού της στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και αποκάλυψε ότι η SpaceX αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στις κορυφαίες συμμετοχές του ιδιωτικού επενδυτικού της χαρτοφυλακίου.

Υπό πίεση βρέθηκαν, αντιθέτως, οι ευρωπαϊκές εταιρείες πολυτελείας με σημαντική έκθεση στην Ιαπωνία, όπως οι Hermes International SCA, Richemont SA και Kering SA, υποχώρησαν, καθώς η ενίσχυση του γιεν που έφτασε σε υψηλά ενός μήνα θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις τουριστικές δαπάνες στη χώρα.

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