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Βελτιωμένο ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Παρασκευής, με το πολυήμερο καθοδικό σερί να διακόπτεται μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, περιορίζοντας έτσι κάπως τις σημαντικές απώλειες της εβδομάδας.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,49% στις 639,10 μονάδες, αναρρώνοντας από τα χαμηλά δύο μηνών που είχε αγγίξει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ωστόσο, η επίδοση αυτή δεν ήταν αρκετή για να ανατρέψει το αρνητικό πρόσημο της εβδομάδας με τον δείκτη να χάνει πάνω από 2%, σηματοδοτώντας έτσι τη χειρότερη πενθήμερη επίδοση από τον περασμένο Απρίλιο.

Αντιστοίχως στα… πράσινα κινήθηκαν οι μεγάλες αγορές της περιοχής, με τον γερμανικό DAX να σημειώνει άνοδο 0,82% στις 25.568 μονάδες, τον γαλλικό CAC 40 να κερδίζει 0,78% στις 8.179 μονάδες και τον FTSE 100 στο Λονδίνο να προσθέτει 0,39% στις 10.650 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έκανε άλμα ύψους 1,36% φτάνοντας τις 52.512 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.838 μονάδες αυξημένος κατά 0,91%.

Οι ευρωπαϊκές αγορές αξιολόγησαν θετικά τα νέα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, τα οποία κινήθηκαν εντός προβλέψεων, αν και σταθερά πάνω από το όριο του 2% που θέτει η Fed. Ο γενικός πληθωρισμός παρέμεινε στο 3,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση.

Επίσης, η είδηση που μετέδωσαν πρώτοι σε αποκλειστικότητα οι Financial Times ότι η Τεχεράνη και το Ομάν οργανώνουν, την ερχόμενη Δευτέρα, συνάντηση με έτερα κράτη του Περσικού Κόλπου με στόχο να προωθήσουν μια προσωρινή συμφωνία για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έφερε άμεση αποκλιμάκωση στις πετρελαϊκές τιμές.

Συγκεκριμένα, μετά από ένα πολυήμερο ανοδικό σερί που είχε ανεβάσει το πετρέλαιο κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι, η προθεσμιακή τιμή του Brent υποχώρησε κατά 2,69% κάτω από τα 105 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI έπεσε κάτω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Προφανώς στα επίπεδα αυτά, οι ενεργειακές τιμές παραμένουν υψηλές, με τα εβδομαδιαία κέρδη τους να κυμαίνονται στο 9%, ωστόσο η προοπτική βελτίωσης της διέλευσης στα Στενά έδωσε ήδη… ανάσες στις αγορές.

Πάντως, παρά την σημερινή ανοδική αντίδραση των μετοχών, το βασικό μακροοικονομικό σκηνικό παραμένει δύσκολο, καθώς το αυξανόμενο κόστος πρώτων υλών και η αυστηρότερη νομισματική πολιτική δημιουργούν νέες πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Η ΕΚΤ προχώρησε χθες σε νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,50%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025, ανατρέποντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις της αγοράς ότι οι αξιωματούχοι θα παρέμεναν σε στάση αναμονής.

Η απόφαση αυτή δείχνει την αυξανόμενη ανησυχία στο συμβούλιο ότι η εκτίναξη του κόστους πρώτων υλών μπορεί να μεταφερθεί στον υποκείμενο πληθωρισμό.

Ο γενικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, λόγω της αύξησης κατά 14,3% στις τιμές της ενέργειας.

Με το πετρέλαιο να κινείται σε τριψήφια επίπεδα, οι αγορές φοβούνται ότι οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό μπορεί να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ. Ήδη πολλοί αναλυτές και οίκοι προχώρησαν σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων τους για νέα αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων μέχρι τα τέλη της χρονιάς.

Αντιστοίχως, οι αγορές χρήματος αποτιμούν πλέον πιθανότητα άνω του 90% για ακόμη μία αύξηση επιτοκίων εντός του 2026.

Στις ΗΠΑ, η ενίσχυση του πληθωρισμού φαίνεται επίσης να οδηγεί τη Fed προς νομισματική στροφή. Η πιθανότητα αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας εκτινάχθηκε στο 88%.

Η προοπτική αυτή ώθησε ανοδικά το αμερικανικό νόμισμα στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. O δείκτης δολαρίου σκαρφάλωσε στο 99,07 και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε στα 1,1605.

Στις αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός ενισχύθηκε ελαφρά με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να ανεβαίνει στα 4.409 δολάρια την ουγγιά. Ωστόσο, συνολικά για την εβδομάδα ο χρυσός υποχώρησε περίπου 1%.

Στις επιμέρους μετοχές, η ιταλική εταιρεία ελέγχου ημιαγωγών Technoprobe σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο στον STOXX 600, με κέρδη 3,7%, καθώς τα ισχυρά έσοδα Αυγούστου της πελάτισσάς της TSMC ενίσχυσαν τις προσδοκίες για τον κλάδο.

Ράλι της τάξεως του 17% και για τη γαλλική εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων Vetoquinol, μετά την ανακοίνωση αύξησης 22% στα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου και σημαντικής βελτίωσης στις ταμειακές ροές.

Στον αντίποδα, η flatexDEGIRO υποχώρησε σχεδόν 8%, μετά την άμεση παραίτηση του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου της γερμανικής διαδικτυακής χρηματιστηριακής, λόγω διαφωνιών για τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας.

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