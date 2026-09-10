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Με μικρές μεταβολές και ελαφρώς θετικό πρόσημο κινούνται σήμερα Πέμπτη οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει της κρίσιμης απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια. Την ίδια στιγμή, η παραμονή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διατηρεί στο προσκήνιο τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,09% στις 641,01 μονάδες, κερδίζοντας 0,60 μονάδες, επιχειρώντας να σταθεροποιηθεί μετά τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Την Τετάρτη ο δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 1,4%, κλείνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουλίου.

Μεικτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύεται οριακά κατά 0,04% στις 10.674,64 μονάδες, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX υποχωρεί κατά 0,07% στις 25.558,58 μονάδες.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,17% και διαμορφώνεται στις 8.170,35 μονάδες, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στη νότια Ευρώπη. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB κερδίζει 0,38% στις 52.074,66 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 ενισχύεται κατά 0,47% στις 19.787,60 μονάδες.

Η συγκρατημένη ανάκαμψη έρχεται μετά το sell-off της Τετάρτης, με τους επενδυτές σε Φρανκφούρτη, Παρίσι και Λονδίνο να προσπαθούν να σταθμίσουν την πιθανότητα αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής απέναντι στον κίνδυνο νέας επιτάχυνσης του πληθωρισμού λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας.

Στο επίκεντρο η απόφαση της ΕΚΤ

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στις προσδοκίες των αγορών. Οι χρηματαγορές έχουν πλέον σχεδόν πλήρως προεξοφλήσει αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, η οποία θα οδηγούσε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η επικρατέστερη εκτίμηση ήταν ότι η ΕΚΤ θα διατηρούσε αμετάβλητα τα επιτόκια. Η εικόνα, όμως, άλλαξε απότομα μετά τη σειρά γεωπολιτικών και μακροοικονομικών αναταράξεων που επανέφεραν στο προσκήνιο τον κίνδυνο επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Οι στρατιωτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο, έχουν οδηγήσει το αργό πάνω από τα 100 δολάρια, αναζωπυρώνοντας τους φόβους ότι η ενεργειακή κρίση θα μεταφερθεί στο κόστος παραγωγής και μεταφορών στην Ευρώπη.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει παράλληλα τις ανησυχίες για ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού, στο οποίο οι υψηλές τιμές συνδυάζονται με ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη.

Στο 3,3% ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης

Τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,3%, με τις τιμές της ενέργειας να καταγράφουν άνοδο 14,3%.

Με τον πληθωρισμό να απομακρύνεται εκ νέου από τον στόχο του 2%, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και τα στελέχη της κεντρικής τράπεζας που ευνοούν την πιο σφιχτή νομισματική πολιτική, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν τον κίνδυνο οι αυξήσεις των ενεργειακών τιμών να περάσουν στους μισθούς και στο ευρύτερο επίπεδο τιμών.

Δεδομένου ότι μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης έχει σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται κυρίως στη συνέντευξη Τύπου της Λαγκάρντ και στις ενδείξεις που θα δώσει για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχουν και οι επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας και κυρίως οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό του 2027. Οι αγορές θα επιχειρήσουν να διαπιστώσουν εάν μια νέα αύξηση επιτοκίων θα αποτελεί μεμονωμένη κίνηση ή την έναρξη ενός ευρύτερου κύκλου νομισματικής σύσφιξης το φθινόπωρο.

Το πετρέλαιο παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια

Σημαντικός παράγοντας για την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών παραμένει το Brent, το οποίο διατηρείται πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Η άνοδος των ενεργειακών τιμών δημιουργεί έναν διπλό κίνδυνο για την ευρωπαϊκή οικονομία: αφενός μπορεί να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα και αφετέρου να αυξήσει το κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, περιορίζοντας την οικονομική δραστηριότητα.

Μετά την απόφαση της ΕΚΤ, η προσοχή των διεθνών αγορών θα στραφεί στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ, τα οποία ανακοινώνονται την Παρασκευή.

Η μέτρηση αποτελεί το τελευταίο μεγάλο τεστ για τον πληθωρισμό πριν από τη συνεδρίαση της Federal Reserve στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να επηρεάσει τις εκτιμήσεις για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Μέχρι τότε, οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται σε στενό εύρος, με τους επενδυτές να αποφεύγουν τις μεγάλες τοποθετήσεις καθώς περιμένουν τα επόμενα μηνύματα από τις κεντρικές τράπεζες για επιτόκια, πληθωρισμό και οικονομική ανάπτυξη.

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