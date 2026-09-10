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Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Πέμπτης, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,50%, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η εκτίναξη των τιμών ενέργειας απειλεί να παγιώσει ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,69% στις 635,97 μονάδες, με τον ενεργειακό κλάδο να είναι ο μόνος κερδισμένος με φόντο το συνεχιζόμενο ράλι του πετρελαίου.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,84% στις 25.361 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,49% στις 8.116 μονάδες και ο FTSE 100 διολίσθησε σε ποσοστό 0,57% και τις 10.608 μονάδες παρά τη στήριξη από εταιρείες που επωφελούνται από την άνοδο των εμπορευμάτων.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,13% στις 51.807 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.659 μονάδες μειωμένος κατά 0,18%.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να αυξήσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης για δεύτερη φορά φέτος, στο 2,50%, ανεβάζει το κόστος δανεισμού στην Ευρωζώνη στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025.

Η κίνηση ήρθε μετά τη σημαντική αλλαγή των συνθηκών στις αγορές τις τελευταίες εβδομάδες, η οποία προκλήθηκε από τη μεγάλη άνοδο των εμπορευμάτων και κυρίως από την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, η προθεσμιακή τιμή του Brent ξεπέρασε και τα 106 δολάρια το βαρέλι, στα 106,52, ενώ το αμερικανικό WTI άγγιξε τα 101,35 δολάρια με άλμα 5,61%.

Οι τιμές του αργού έχουν αυξηθεί σχεδόν 40% από την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις αρχές Ιουλίου, ενισχύοντας τις ανησυχίες για πληθωρισμό κόστους στις ευρωπαϊκές οικονομίες, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας.

Με τον συνολικό πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να επιταχύνεται στο 3,3% τον Αύγουστο, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 14,3% στο ενεργειακό κόστος, η πρόεδρος της ΕΚΤ και τα πιο «σκληρά» μέλη του συμβουλίου προχώρησαν σε νέα σύσφιξη της πολιτικής, προκειμένου να αποτρέψουν τη μεταφορά των ενεργειακών πιέσεων στους μισθούς και στις τιμές των υπηρεσιών.

«Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού είναι ανοδικοί, ενώ οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη καθοδικοί», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας ότι το οικονομικό περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο. Μάλιστα, σε ερώτηση που δέχτηκε, απέφυγε να δεσμευτεί για την πορεία των επόμενων κινήσεων της ΕΚΤ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ. Οι οικονομολόγοι της κεντρικής τράπεζας προέβλεψαν ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3% το 2026 και στο 2,5% το 2027, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 2,3% το 2027, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αναθεωρήθηκε επίσης ανοδικά στο 2,6% για το 2027. Όσον αφορά την ανάπτυξη, η νέα πρόβλεψη κάνει λόγο για ρυθμό ύψους 0,9%, αντί του 08% της προηγούμενης εκτίμησης.

Οι νέες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2% θα είναι πιο αργή, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η ΕΚΤ μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσει αυστηρότερη στάση για μεγαλύτερο διάστημα.

Η εξέλιξη αυτή άσκησε έντονες πιέσεις και στην αγορά κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, στο 3,482%.

«Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό και η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης είναι αυτά που κάνουν την αγορά να αντιμετωπίζει την αύξηση ως μια πιο επιθετική κίνηση. Γι’ αυτό βλέπουμε πιέσεις στις χρηματιστηριακές αγορές», σχολίασε η Φιόνα Σινκότα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς της StoneX.

Παράλληλα, οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένονται την Παρασκευή και θεωρούνται η τελευταία σημαντική ένδειξη πριν από την επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve στις 15-16 Σεπτεμβρίου. Ήδη ο δείκτης τιμών παραγωγού, που ανακοινώθηκε νωρίτερα, έδειξε αύξηση με ετήσιο ρυθμό 5,4%.

Οι traders προεξοφλούν πλέον πιθανότητα 74% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Στις αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός δέχτηκε επίσης ισχυρές πιέσεις με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να χάνει 1,39% στα 4.398 δολάρια την ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος, η αναταραχή στα ομόλογα και η προοπτική αύξησης επιτοκίων από τη Fed ώθησε ανοδικά το αμερικανικό νόμισμα με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 09,95 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1625.

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