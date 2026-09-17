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Δεύτερη ημέρα κερδών κατέγραψαν την Πέμπτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα παρουσίασε παύση μετά την απόφαση της Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια και να στείλει σαφές μήνυμα για την πρόθεση της να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.

Ενθαρρυντικά για την αγορά λειτούργησε και η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών, καθώς η Σαουδική Αραβία αναζήτηση εναλλακτικούς δρόμους για να αυξήσει τις πετρελαϊκές ροές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,86% στις 642,60 μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων δύο και πλέον μηνών. Μεγαλύτερες κερδισμένες ήταν οι μετοχές του ταξιδιωτικού κλάδου ακολουθώντας την πτώση των πετρελαϊκών τιμών, όπως και οι τεχνολογικές με οδηγό την Nemetschek και την ASML.

Αντιστοίχως στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,70% στις 25.716 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,57% στις 8.186 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο έκανε άλμα ύψους 1,19% φτάνοντας τις 10.816 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε στο +0,80% και τις 52.385 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.831 μονάδες αυξημένος κατά 1%.

Η αμερικανική Federal Reserve προχώρησε χθες σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των επιτοκίων στο 3,75% με 4%, μια κίνηση που ήταν ευρέως αναμενόμενη, ενώ παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες αυξήσεις τους επόμενους μήνες.

Αν και η αρχική αντίδραση της Wall Street ήταν αρνητική, σήμερα το κλίμα άλλαξε με τους επενδυτές διεθνώς να αποτιμούν με μεγαλύτερη ψυχραιμία τις εξελίξεις, εστιάζοντας στην αποφασιστικότητα της Fed να περιορίσει τον πληθωρισμό απέναντι στο ενεργειακό ρίσκο.

Επίσης ερμήνευσαν την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed από τα μέσα του 2023 ως μια σημαντική ένδειξη θεσμικής ανεξαρτησίας, που ενισχύει την εμπιστοσύνη ότι η κεντρική τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στους βασικούς της στόχους, χωρίς να ενδίδει στις πολιτικές πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Οι αγορές απορρόφησαν την αύξηση επιτοκίων σχετικά ήρεμα, καθώς είχε σχεδόν πλήρως προεξοφληθεί, όμως η αντίδραση έγινε πιο αμυντική. Οι επενδυτές επικεντρώθηκαν κυρίως στη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής και όχι στην ίδια την απόφαση της προηγούμενης ημέρας», εξήγησε η Ντανιέλα Χάθρον, ανώτερη αναλύτρια αγορών στην Capital.com.

Σημειωτέον πως με τη στροφή σε νομισματική σύσφιγξη η Fed ακολουθεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που, προ ημερών, ενέκρινε τη δεύτερη για φέτος αύξηση των επιτοκίων. Σε άνοδο των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1,25%, αναμένεται να προχωρήσει την Παρασκευή και η Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Αντιθέτως, η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε νωρίτερα αμετάβλητα τα επιτόκια της στο 3,75%, με ψήφους 6 προς 3, ωστόσο τα σχόλια της για τις αναταράξεις από τη Μέση Ανατολή και την αβεβαιότητα των ενεργειακών τιμών που αποτελούν κίνδυνο για τον πληθωρισμό έστειλε σήμα για πιθανή άνοδο τους επόμενους μήνες. Μάλιστα ο διοικητής Άντριου Μπέιλι παραδέχτηκε στις δηλώσεις του ότι, εάν η ενεργειακή μεταβλητότητα συνεχιστεί για μεγαλύτερο διάστημα και εμφανιστούν δευτερογενείς επιπτώσεις σε μισθούς και τιμές, η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να καταστεί αναγκαία.

Στο γεωπολιτικό πεδίο το κλίμα βελτιώθηκε μετά από κάποια αχνά σημάδια ότι η επτάμηνη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε αισιοδοξία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, δηλώνοντας ότι ελπίζει πως ο πόλεμος με το Ιράν διάρκειας επτά μηνών βρίσκεται κοντά στο τέλος του και σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ενισχύοντας τη διπλωματική κινητικότητα, το Axios μετέδωσε ότι ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει σημαντικές διμερείς συναντήσεις με ηγέτες χωρών του Κόλπου στο περιθώριο της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με τις πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία κατάφερε να διακινήσει κάποιες εξαγωγές αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ και συγκεκριμένα με μετακινήσεις από πλοίο σε πλοίο κοντά στο λιμάνι Σοχάρ του Ομάν, με αποτέλεσμα να αντισταθμίσει απώλειες από το προσωρινό κλείσιμο του αγωγού Δύσης-Ανατολής, κράτησαν σε καθοδική τροχιά τις πετρελαϊκές τιμές.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Νοεμβρίου σημείωσε νέα πτώση άνω του 2% στα 103,63 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI έπεσε κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι. Με τις απώλειες αυτές, αμφότεροι οι δείκτες έχουν σχεδόν διαγράψει τα προηγούμενα κέρδη της εβδομάδας, αν και παραμένουν αυξημένοι σε ποσοστό περίπου 17% για το μήνα.

Αντιθέτως, ο χρυσός ανέκαμψε με φόντο την σταθεροποίηση του δολαρίου με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να ανεβαίνει στα 4.409 δολάρια την ουγγιά.

Στις αγορές χρήματος το αμερικανικό νόμισμα περιόρισε τα χθεσινά ισχυρά του κέρδη, μετά την απόφαση της Fed, με τον δείκτη δολαρίου να κατεβαίνει στο 100,25 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1478.

«Με τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων να περιορίζονται, μετά το άλμα της Τετάρτης, το δολάριο διορθώνει επίσης» εξήγησε ο Μαρκ Τσάντλερ της Bannockburn Forex. Πάντως, ο δείκτης δολαρίου παραμένει κερδισμένος σε ποσοστό περίπου 1,4% σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα.

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