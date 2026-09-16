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Διστακτική ανάκαμψη επιχείρησαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά από ένα διήμερο απωλειών, καθώς η σταθεροποίηση των ομολόγων και η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου βελτίωσαν κάπως το κλίμα ενόψει και της αποψινής ετυμηγορίας της Federal Reserve.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,46% στις 637,09 μονάδες, που ήταν και η καλύτερη επίδοση του εδώ και πάνω από ένα μήνα, με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας να είναι οι μεγαλύτερες κερδισμένες και τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας να πιέζεται μετά την υποβάθμιση της Stellantis NV από την Berenberg.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,53% στις 25.537 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,62% στις 8.140 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο ανέβηκε 0,28% στις 10.688 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο κέρδισε 0,80% φτάνοντας τις 51.969 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.635 μονάδες αυξημένος κατά 0,41%.

Μεγάλη εξαίρεση στο ανοδικό ρεύμα αποτέλεσε το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, με τον δείκτη Borsa Istanbul 100 να υποχωρεί έως και 6%, οδηγώντας τις αρχές στην ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτόματης διακοπής συναλλαγών σε ολόκληρη την αγορά.

Η πτώση προκλήθηκε από τις ανησυχίες ότι η αδυναμία ενός διαχειριστή κεφαλαίων να ανταποκριθεί σε αιτήματα εξαγορών ενδέχεται να σηματοδοτεί ευρύτερες πιέσεις ρευστότητας στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων της χώρας. Τελικά ο δείκτης «έκλεισε» με απώλειες ύψους 5,54%.

Η σημερινή ανοδική αντίδραση στις ευρωπαϊκές αγορές αντανακλά μια προσωρινή στάση αναμονής από τους επενδυτές που έχουν θορυβηθεί το τελευταίο διάστημα από την εκτίναξη των πετρελαϊκών τιμών, τις αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές στη Μέση Ανατολή και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αναφοράς που παραμένουν κοντά σε υψηλά 15 ετών.

Πραγματικά, στη σημερινή συνεδρίαση η αγορά ομολόγων σταθεροποιήθηκε, ενώ και οι πετρελαϊκές τιμές πάτησαν φρένο μετά από ένα πολυήμερο ανοδικό σερί, μετά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας ότι η ζημιά από τα ιρανικά πλήγματα στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα αποκατασταθεί μέσα σε λίγες ημέρες.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Νοεμβρίου υποχώρησε 2,61% στα 105,91 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI έπεσε 3% στα 102,64%. Ωστόσο, παρά την κάμψη αυτή οι τιμές έχουν κερδίσει πάνω από 16% μόνο μέσα στο μήνα, λόγω της αναζωπύρωσης των συγκρούσεων στον Περσικό Κόλπο.

Η ενεργειακή κρίση έχει επαναφέρει τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο στον πληθωρισμό και την αντίδραση των μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Ήδη η ΕΚΤ ανέβασε για δεύτερη φορά φέτος τα ευρωπαϊκά επιτόκια στο 2,50%, στη συνεδρίαση της την περασμένη εβδομάδα, ενώ τη σκυτάλη αναμένεται να πάρει σε λίγες ώρες και η Federal Reserve. Σε αύξηση του κόστους δανεισμού στο 1,25% αναμένεται να προχωρήσει την Παρασκευή και η Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται βέβαια στη Fed. Στις αγορές χρήματος, οι traders προεξοφλούν πλέον πιθανότητα περίπου 92% για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Αν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί θα αποτελέσει την πρώτη αύξηση επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα από τα μέσα του 2023.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στις προσδοκίες της αγοράς σε σχέση με μόλις μία εβδομάδα πριν, όταν οι πιθανότητες μιας αύξησης ήταν σχεδόν μοιρασμένες. Η μεταβολή αυτή προκλήθηκε από τα επίμονα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και τη διατήρηση της τιμής του Brent πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι μετά τις επιθέσεις σε αγωγούς στη Σαουδική Αραβία και τα προβλήματα στις ναυτιλιακές ροές στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Εάν πράγματι προχωρήσουν σε αύξηση, θα έχει σημασία να δούμε πώς θα αντιδράσει το μακροπρόθεσμο τμήμα της αγοράς ομολόγων», σχολίασε ο Μπιλ Ντίνινγκ, επικεφαλής επενδύσεων στη W1M Wealth Management, εκτιμώντας ότι μια απόδοση 5,5% στο 10ετές αμερικανικό ομόλογο θα αποτελούσε επίπεδο που θα ασκούσε πλέον πιέσεις και στις μετοχές.

Στις αγορές εμπορευμάτων, η αδημονία για την απόφαση της Fed οδήγησε ανοδικά τον χρυσό με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να κάνει άλμα 1,34% στα 4.391 δολάρια την ουγγιά. Την ίδια ώρα στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα κινήθηκε προσεκτικά με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει ελαφρά στο 99,70 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1537.

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