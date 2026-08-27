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Με μικτές τάσεις και ήπιες διακυμάνσεις άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να καταγράφει οριακή υποχώρηση πέριξ της αμετάβλητης γραμμής και να σταθεροποιείται κοντά σε υψηλά μίας εβδομάδας. Οριακή άνοδο σημειώνει ο γερμανικός DAX, ενώ ο γαλλικός CAC 40 και ο βρετανικός FTSE 100 κινούνται χαμηλότερα κατά 0,3% και 0,5%, αντίστοιχα.

Η γενικευμένη επιφυλακτικότητα στους βιομηχανικούς και καταναλωτικούς κλάδους εξισορροπεί τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Nvidia. Τα αποτελέσματα-ρεκόρ του αμερικανικού κολοσσού πυροδότησαν ράλι στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Stoxx Europe Tech να ενισχύεται κατά 1,8% στο ξεκίνημα των συναλλαγών.

Στην αιχμή της ανόδου βρίσκονται οι εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού ημιαγωγών και παραγωγής μικροτσίπ. Η ASML Holding ενισχύεται έως και 2,5%, ενώ η ASMI καταγράφει άνοδο άνω του 2%. Η STMicroelectronics κερδίζει 3%, ενώ η Infineon Technologies και η BE Semiconductor κινούνται ανοδικά μεταξύ 2% και 4%.

Οι Ευρωπαίοι προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού αναμένεται να ωφεληθούν άμεσα, καθώς οι παγκόσμιοι τεχνολογικοί κολοσσοί αυξάνουν τις κεφαλαιουχικές τους δαπάνες για να εξασφαλίσουν υλικό τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia ανακοίνωσε υπερδιπλασιασμό των τριμηνιαίων εσόδων της σε ετήσια βάση, τροφοδοτούμενη από την ασταμάτητη ζήτηση για υποδομές AI. Ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ παρουσίασε ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο αφήγημα, προβλέποντας ότι η αύξηση των εσόδων για το οικονομικό έτος 2028 θα αγγίξει το 70%, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις της αγοράς (44%). Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άλμα έως και 5,6% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Στα μακροοικονομικά δεδομένα της ημέρας, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία (NIM/GfK) σημείωσε ελαφρά άνοδο στις -26,6 μονάδες εν όψει Σεπτεμβρίου. Η ενίσχυση των προσδοκιών για την οικονομία και τα εισοδήματα αντισταθμίζει εν μέρει την επιφυλακτικότητα των νοικοκυριών, προσφέροντας ελπίδες για σταδιακή ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης στη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Στον τομέα των εμπορευμάτων, το αργό τύπου Brent υποχώρησε κατά 0,5% στα 87,40 δολάρια το βαρέλι, συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις. Η υποχώρηση αποδίδεται στη διπλωματική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή —με την επίσκεψη του πρωθυπουργού του Κατάρ στην Τεχεράνη— καθώς και στις συνομιλίες Ιράν-Ομάν για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που αποκλιμακώνει τους φόβους για διαταραχές στον εφοδιασμό.

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