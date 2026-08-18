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Τις απώλειες τους διεύρυναν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τρίτης, οδηγώντας τους βασικούς δείκτες σε χαμηλά δύο εβδομάδων, καθώς η δραματική κλιμάκωση της πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή και η συνεχιζόμενη άνοδος του πετρελαίου προκάλεσε νέους κλυδωνισμούς αγορές διεθνώς.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,69% στις 651,90 μονάδες, συμπληρώνοντας έτσι την έκτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση, που αποτελεί το μεγαλύτερο καθοδικό σερί από τον Νοέμβριο του 2025.

Αναλόγως στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,80% στις 26.128 μονάδες και ο CAC 40 διολίσθησε σε ποσοστό 0,82% και τις 8.509 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 κατάφερε να μείνει οριακά σε θετικό έδαφος με ανεπαίσθητη αύξηση 0,07% στις 10.728 μονάδες, χάρη κυρίως στα κέρδη των μετοχών των ενεργειακών κολοσσών που ακολούθησαν την ανοδική τροχιά του πετρελαίου.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έκανε βουτιά ύψους 1,06% στις 53.017 μονάδες και ο ΙΒΕΧ 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.934 μονάδες μειωμένος κατά 0,24%.

Η εντεινόμενη υποχώρηση στις ευρωπαϊκές αγορές αντανακλά την ταχεία απομάκρυνση των επενδυτών από το ρίσκο, καθώς η επιδείνωση των γεωπολιτικών συνθηκών στη Μέση Ανατολή επισκίασε την πρόσφατη ανακούφιση που είχε προκαλέσει η υποχώρηση των προσδοκιών για άνοδο των αμερικανικών επιτοκίων από τη Fed.

Η γεωπολιτική ένταση έφθασε σε νέο κρίσιμο σημείο την Τρίτη, καθώς, η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη μετάβαση σε πλήρως επιθετική στρατιωτική στάση, μετά την πλήρη κατάρρευση των διπλωματικών διαπραγματεύσεων που αποσκοπούσαν στην επίτευξη μόνιμου τερματισμού του πολέμου.

Επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους, το Reuters ανέφερε ότι η Τεχεράνη εγκατέλειψε τους περιορισμούς που συνδέονταν με την αμυντική της στάση, αφού η Ουάσιγκτον απέκλεισε ρητά το ενδεχόμενο παράτασης της προσωρινής συμφωνίας-πλαισίου για κατάπαυση του πυρός, η οποία έληξε τη Δευτέρα, χωρίς καμία προοπτική ανανέωσης της.

Αντιστοίχως και η αμερικανική πλευρά ανέβασε τους τόνους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να βομβαρδίσει το Ομάν και να αναρτά, νωρίτερα, χάρη στον οποίο τα Στενά του Ορμούζ εμφανίζονται ως η «Νέα Επικράτεια των ΗΠΑ», λίγες ημέρες αφότου είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να τα ανακηρύξει αμερικανικό έδαφος όταν ολοκληρωθεί η σύγκρουση με το Ιράν.

Η μετάβαση σε επιθετική στάση από αμφότερες τις πλευρές ενισχύει τους φόβους για άμεση επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων με πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής και σε θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις ελπίδες για διπλωματική λύση και αυξάνοντας απότομα τα ασφάλιστρα κινδύνου στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων και συναλλάγματος.

Υπό τα δεδομένα αυτά, οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με την προθεσμιακή τιμή του Brent να ξεπερνά τα 91 δολάρια, στα 91,67, και το αμερικανικό αργό WTI να κάνει άλμα 1,20% στα 85,51 δολάρια το βαρέλι.

Με τα σενάρια για εκ νέου εκτίναξη του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια να έχουν επανέλθει στο προσκήνιο, έχουν αναζωπυρωθεί και οι φόβοι των αγορών για τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ στις οικονομίες, τα επίπεδα του πληθωρισμού και τις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών.

Στις αγορές χρήματος πλέον εκτιμάται ότι το επιτόκιο καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να φθάσει στο 2,76% έως τον Μάρτιο του 2027, από 2,25% σήμερα, ενώ οι αγορές αποδίδουν υψηλή πιθανότητα για νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Όσον αφορά τη Fed, τα προγνωστικά δίνουν για την ώρα μικρές πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, μετά τα τελευταία στοιχεία απασχόλησης και πληθωρισμού, όμως όπως φάνηκε από χθες οι αγορές ομολόγων έχουν σαφώς διαφορετική άποψη.

Το sell-off στις αγορές ομολόγων αποτύπωσε τους φόβους ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές θα διατηρήσουν τον πληθωρισμό ψηλά, αλλά και πως οι κυβερνήσεις θα χρειαστεί να αυξήσουν τις δαπάνες τους τόσο για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών ενός παρατεταμένου ενεργειακού σοκ όσο και για την ενίσχυση των αμυντικών προϋπολογισμών.

Η αρχή έγινε με την χθεσινή εκτίναξη της απόδοσης του αμερικανικού 30ετούς στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, στο 5,32%, ωστόσο είχε συνέχεια και στην Ευρώπη.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού bund, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, κινήθηκε περίπου στο 3,25%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν στη Γαλλία, όπου η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έφθασε περίπου στο 4,10%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Η διαφορά απόδοσης μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού 10ετούς ομολόγου διευρύνθηκε στις 86 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι αποδόσεις σε περισσότερο υπερχρεωμένες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

Οι πιέσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες στους τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας. Η απόδοση του 30ετούς γερμανικού ομολόγου ανήλθε περίπου στο 3,77%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, ενώ και το γαλλικό 30ετές βρέθηκε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2008.

H εκτίναξη στις αποδόσεις των ομολόγων, κυρίως των αμερικανικών, είχε άμεση επίδραση στον χρυσό, με την προθεσμιακή τιμή του μετάλλου να κάνει «βουτιά» άνω του 1% στα 4.426 δολάρια την ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα κινήθηκε σταθεροποιητικά μετά το χαμηλό τριών μηνών που άγγιξε τη Δευτέρα, με τον δείκτη δολαρίου να πέφτει στο 99,59 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να βρίσκεται στο 1,1583.

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