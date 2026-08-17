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Με μικρές απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η απότομη κλιμάκωση του γεωπολιτικού ρίσκου στη Μέση Ανατολή επισκίασε την ανακούφιση που έχουν προκαλέσει οι προσδοκίες για ηπιότερη νομισματική στάση από την αμερικανική κεντρική τράπεζα.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,22% στις 656,41 μονάδες, με βασικότερα βαρίδια τους κλάδους τροφίμων, ποτών και καταναλωτικών ειδών.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,38% στις 26.338 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε σε ποσοστό 0,66% και τις 8.579 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο έχασε 0,28% στις 10.720 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο παρέμεινε οριακά σε θετικό έδαφος στο +0,01% και τις 53.586 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.981 μονάδες μειωμένος κατά 0,87%.

Η στροφή των επενδυτών προς την αποφυγή κινδύνου εξουδετέρωσε την αρχική στήριξη που είχαν προσφέρει στις αγορές η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και η εξασθένηση του δολαρίου.

Οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 70% η Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, μετά από μια σειρά αμερικανικών μακροοικονομικών στοιχείων που έδειξαν αποκλιμάκωση των πιέσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση, ο πληθωρισμός καταναλωτή που κινήθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες, η στασιμότητα των τιμών παραγωγού και η απροσδόκητη πτώση κατά 0,6% των λιανικών πωλήσεων τον Ιούλιο.

Το κλίμα στις αγορές «χάλασε», όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε απότομα την ένταση στον Περσικό Κόλπο, απειλώντας με στρατιωτική δράση εναντίον του Ομάν, εάν η χώρα επιχειρήσει να παρέμβει στον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον ή στις παράλληλες συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ.

Μιλώντας στο Fox News, την ώρα που η συμφωνία-πλαίσιο εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξέπνεε χωρίς να υπάρξει συμφωνία ανανέωσης, ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα βομβαρδίσουν το Ομάν εάν «μπει εμπόδιο» στους αμερικανικούς στόχους.

Η απειλή ήρθε ως αντίδραση στις παράλληλες συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ για μια προσωρινή διευθέτηση σχετικά με τη διαχείριση της διέλευσης από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Παράλληλα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, απείλησε ότι η Τεχεράνη θα περάσει στην επίθεση, αντί να βασίζεται στην άμυνα, εάν η διπλωματία με τις ΗΠΑ αποτύχει, ενώ απέκλεισε και το ενδεχόμενο παράτασης του μνημονίου εκεχειρίας.

Η κλιμάκωση της ρητορικής συμπίπτει με τη σχεδόν ολοκληρωτική διακοπή της εμπορικής ναυσιπλοΐας από το κρίσιμο πέρασμα, μετά τα πλήγματα που δέχθηκαν την περασμένη εβδομάδα τρία πλοία της Abu Dhabi National Oil Company.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Reuters, μόλις πέντε πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα Στενά το Σάββατο, ενώ την Κυριακή δεν πέρασε κανένα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαν καταγραφεί 31 διελεύσεις, ενώ πριν από τον πόλεμο από την περιοχή περνούσαν περισσότερα από 130 πλοία ημερησίως.

Η ουσιαστική παράλυση της ναυσιπλοΐας, σε συνδυασμό με την προειδοποίηση της Ουάσιγκτον ότι ο ναυτικός αποκλεισμός μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον, έδωσε νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου.

Η τιμή του Brent συμβολαίων Οκτωβρίου ανέβηκε πάνω από τα 89 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI έφτασε μια… ανάσα από τα 83 δολάρια το βαρέλι.

Αντιστοίχως άλμα άνω του 1% έκανε ο χρυσός με την προθεσμιακή τιμή του να σκαρφαλώνει στα 4.485 δολάρια την ουγγιά

Η αγορά χρυσού φαίνεται να προεξοφλεί ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού, με ασθενέστερη απασχόληση και προσδοκίες ότι η Fed θα ανεχθεί τα τρέχοντα επίπεδα πληθωρισμού, σχολίασε στο CNBC ο Bart Melek της TD Securities. «Ένας σημαντικός παράγοντας εδώ είναι ότι το αμερικανικό δολάριο έχει υποχωρήσει στο ψυχολογικά σημαντικό επίπεδο του 100», πρόσθεσε.

Πραγματικά, στις αγορές συναλλάγματος το αμερικανικό νόμισμα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό των τελευταίων δύο και πλέον μηνών με τον δείκτη δολαρίου να πέφτει στο 99,51 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1599.

Το ενδιαφέρον των διεθνών αγορών στρέφεται πλέον στις προκαταρκτικές μετρήσεις των δεικτών PMI της S&P Global για τον Αύγουστο, που δημοσιεύονται την ερχόμενη Παρασκευή, καθώς και στην ομιλία του προέδρου της Federal Reserve Τζερόμ Πάουελ στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ αργότερα μέσα στην εβδομάδα, από όπου οι επενδυτές αναμένουν νέα μηνύματα για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

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