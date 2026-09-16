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Θετικό κλίμα επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Βρετανία και στρέφουν την προσοχή τους στη σημερινή απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,40% στις 636,71 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX με άνοδο 0,47% στις 25.520,45 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο κερδίζει 0,31% στις 10.690,75 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 υψηλότερα κατά 0,30% στις 8.114,37 μονάδες, ενώ ισχυρότερα κέρδη καταγράφουν ο FTSE MIB του Μιλάνου, με άνοδο 0,60% στις 51.864,36 μονάδες, και ο IBEX 35 της Μαδρίτης, που ενισχύεται κατά 0,67% στις 19.687,80 μονάδες.

Η αγορά αναμένει επίσης τα νεότερα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη, τα οποία αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις ΗΠΑ, όπου η Fed αναμένεται να ανακοινώσει την τελευταία της απόφαση για τη νομισματική πολιτική, με τις αγορές να προεξοφλούν την πρώτη αύξηση επιτοκίων του 2026.

Όλα τα βλέμματα στη Fed – Οι αγορές περιμένουν το σήμα για την πορεία των επιτοκίων

Οι διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων κινούνται ουσιαστικά σε στάση αναμονής, καθώς η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Federal Reserve ολοκληρώνει αργότερα σήμερα τη διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική.

Τα συμβόλαια επιτοκίων που παρακολουθούνται μέσω του εργαλείου CME FedWatch προεξοφλούν πλέον πιθανότητα περίπου 92% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Η εκτίμηση αυτή αποτελεί σημαντική ανατροπή σε σχέση με μόλις μία εβδομάδα πριν, όταν η αγορά έδινε περίπου ίσες πιθανότητες για διαφορετική εξέλιξη. Η αλλαγή στις προσδοκίες προκλήθηκε από τα επίμονα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αλλά και από τη διατήρηση του Brent πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι, μετά τις επιθέσεις σε αγωγούς της Σαουδικής Αραβίας και τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης θα αποτελέσει την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Federal Reserve από τα μέσα του 2023, μετά και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%.

Στο επίκεντρο οι δηλώσεις Γουόρς για την επόμενη μέρα της Fed

Καθώς μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης έχει σχεδόν προεξοφληθεί από τις αγορές, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed Κέβιν Γουόρς και στις επικαιροποιημένες προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας για την οικονομία και τα επιτόκια.

Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το αν ο Γουόρς θα παρουσιάσει την κίνηση ως μια μεμονωμένη προσαρμογή ασφαλείας απέναντι στην ενεργειακή μεταβλητότητα ή ως το πρώτο βήμα ενός νέου κύκλου αυξήσεων με στόχο την αντιμετώπιση των δευτερογενών πληθωριστικών πιέσεων.

Η απόφαση της Fed έρχεται σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων από τις διεθνείς αγορές επιτοκίων. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται ευρέως να αυξήσει την Παρασκευή το κόστος δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης στο 1,25%.

Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου παραμένει κοντά σε υψηλά πολλών ετών, αφού την Τρίτη ξεπέρασε προσωρινά το όριο του 5%.

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