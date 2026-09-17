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Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την απόφαση της Fed να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023, ενώ η έμφαση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού βοήθησε να αποκλιμακωθούν οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων.

Τα futures των αμερικανικών μετοχικών δεικτών ενισχύθηκαν στις ασιατικές συναλλαγές, με τα συμβόλαια του Nasdaq 100 να σημειώνουν άνοδο 0,6% και του S&P 500 να ενισχύονται κατά 0,7%, μετά τις απώλειες της Wall Street στον απόηχο της απόφασης της Fed.

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα αύξησε ομόφωνα το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,75%-4%, ενώ οι νέες προβλέψεις των αξιωματούχων δείχνουν ακόμη μία πιθανή αύξηση μέχρι το τέλος του έτους.

Οι αγορές χρήματος αποτιμούν πλέον περίπου 50% πιθανότητα για νέα αύξηση τον Οκτώβριο, ενώ μια κίνηση τον Δεκέμβριο θεωρείται ήδη πλήρως ενσωματωμένη στις τιμές.

Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα περιόρισαν τις απώλειές τους μετά την απόφαση της Fed. Η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,72%, αφού είχε προηγουμένως ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2024.

Οι αποδόσεις του 10ετούς και του 30ετούς τίτλου μειώθηκαν κατά περίπου δύο μονάδες βάσης, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν το μήνυμα της Fed για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή της DBS, Φίλιπ Γουί, η απόφαση της Fed ενίσχυσε επίσης την εικόνα της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας, αυξάνοντας την ένταση στη σχέση της με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ζητήσει σημαντικά χαμηλότερα επιτόκια, ακόμη και στο 1% ή χαμηλότερα.

Μικτές κινήσεις στις τεχνολογικές μετοχές

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific ενισχύθηκε κατά 0,4%, με τον Kospi της Νότιας Κορέας να σημειώνει άνοδο 0,3% και τον Nikkei 225 της Ιαπωνίας να κερδίζει 0,4%.

Αντίθετα, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 1,1%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 σημείωσε πτώση 0,4%.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών κινήθηκαν σε μικτό έδαφος, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τον αντίκτυπο των υψηλότερων επιτοκίων στις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών.

Η SK Hynix υποχώρησε 0,9%, ενώ η Samsung Electronics παρέμεινε αμετάβλητη. Στην Ιαπωνία, η Kioxia σημείωσε πτώση 2%, η Murata Manufacturing υποχώρησε 2,4% και η Largan έχασε 1,7%.

Στην Κίνα, η εικόνα ήταν επίσης μεικτή, με τη NAURA Technology να ενισχύεται 0,7%, ενώ η SMIC υποχώρησε 2,4% και η Cambrian Technologies σημείωσε πτώση 1,5%.

Πετρέλαιο: Αποκλιμάκωση μετά το ράλι

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν καθώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες για τις διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή.

Το Brent διαμορφώθηκε κοντά στα 105,75 δολάρια το βαρέλι, μετά την πτώση έως και 5% την Τετάρτη.

Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να αποκαταστήσει περίπου το ήμισυ της δυναμικότητας του αγωγού East-West μέσα στις επόμενες ημέρες, μετά την επίθεση με drones που οδήγησε στην αναστολή λειτουργίας του την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των πιέσεων στις αγορές ενέργειας.

Στο επίκεντρο οι αποφάσεις Τράπεζας Αγγλίας και Τράπεζας Ιαπωνίας

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις επόμενες κινήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας και της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αν και οι αγορές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το κατά πόσο η άνοδος των ενεργειακών τιμών μπορεί να οδηγήσει σε νέα αύξηση τον Νοέμβριο.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων την Παρασκευή και να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης της πολιτικής της.

Οι αγορές καλούνται πλέον να αξιολογήσουν εάν η πιο αυστηρή στάση της Fed μπορεί να περιορίσει τον πληθωρισμό χωρίς να προκαλέσει ευρύτερη επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

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