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Τα futures των αμερικανικών μετοχών ανέκαμψαν και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων περιόρισαν τις απώλειές τους, καθώς οι αγορές αξιολόγησαν θετικά τη δέσμευση του προέδρου της Federal Reserve Κέβιν Γουόρς να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, μετά την πρώτη αύξηση επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας από το 2023.

Τα futures του S&P 500 ενισχύονταν κατά 0,6%, μετά την πτώση της Τετάρτης που έφερε τον δείκτη στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, καθώς η Fed προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων. Παράλληλα, τα συμβόλαια του τεχνολογικού Nasdaq 100 σημείωναν άνοδο 0,7%, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένονταν επίσης σε θετικό έδαφος. Ο δείκτης των ασιατικών μετοχών ενισχύθηκε κατά 0,3%.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ευαίσθητου στις μεταβολές επιτοκίων 2ετούς αμερικανικού τίτλου υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης στο 4,71%, μετά την άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης στο υψηλότερο επίπεδο από το 2024. Οι αποδόσεις του 10ετούς και του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου μειώθηκαν επίσης περίπου κατά δύο μονάδες βάσης.

Τα ασιατικά ομόλογα ακολούθησαν την πορεία των Treasuries, αντιστρέφοντας τις αρχικές απώλειες.

Η Fed στέλνει μήνυμα συνέχισης της σύσφιξης

Η Federal Reserve αποφάσισε ομόφωνα να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,75%–4%, ενώ οι νέες προβλέψεις των αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας («dot plot») έδειξαν ότι αναμένεται ακόμη μία αύξηση εντός του έτους.

Το μήνυμα του Κέβιν Γουόρς ότι η Fed παραμένει προσηλωμένη στη μάχη κατά του πληθωρισμού καθησύχασε τις αγορές, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η κεντρική τράπεζα δεν εγκαταλείπει τον στόχο της σταθερότητας των τιμών.

Ο Γουόρς δήλωσε ότι η αύξηση των επιτοκίων «αφαίρεσε ένα μέρος της διευκολυντικής πολιτικής», ενώ υπογράμμισε ότι πολλές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών εξακολουθούν να καταγράφουν ετήσιους ρυθμούς αύξησης τιμών άνω του 3% σε ορίζοντα έξι και δώδεκα μηνών.

Οι αγορές χρήματος προεξοφλούν πλέον πιθανότητα άνω του 60% για νέα αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο.

Το δολάριο ενισχύεται – Χαλαρώνει η πίεση στα ομόλογα

Ο δείκτης του Bloomberg για την πορεία του δολαρίου ενισχύθηκε για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, οδηγώντας το αμερικανικό νόμισμα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω του ενός μήνα.

Η αντίδραση αυτή αντανακλά το πιο επιθετικό μήνυμα της Fed, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι η κεντρική τράπεζα δίνει προτεραιότητα στον περιορισμό του πληθωρισμού ακόμη και με το κόστος μιας πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, η αγορά ομολόγων δεν εμφάνισε έντονη αναταραχή στην καμπύλη των μακροπρόθεσμων αποδόσεων, γεγονός που περιόρισε τις ανησυχίες για νέα μεγάλη πίεση στο κόστος δανεισμού.

Η αντίδραση Τραμπ και το βλέμμα στην επόμενη κίνηση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε μέσω κοινωνικών δικτύων στην απόφαση της Fed, υποστηρίζοντας ότι τα αμερικανικά επιτόκια θα έπρεπε να βρίσκονται στο 1% ή χαμηλότερα, χωρίς ωστόσο να ασκήσει άμεση κριτική στον Γουόρς.

Η κίνηση της Fed ενδέχεται να σηματοδοτεί την έναρξη ενός ευρύτερου κύκλου αυξήσεων, καθώς τόσο οι αξιωματούχοι όσο και οι αγορές αναμένουν τουλάχιστον μία ακόμη παρέμβαση μέσα στο 2026.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο χρονοδιάγραμμα και στον ρυθμό των επόμενων κινήσεων, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στον κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομίας και στην ανάγκη περιορισμού των πληθωριστικών πιέσεων.

Πετρέλαιο και χρυσός

Στις υπόλοιπες αγορές, το Brent διατήρησε τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης και κινήθηκε κοντά στα 105,75 δολάρια το βαρέλι, μετά τη βουτιά της Τετάρτης, όταν υποχώρησε έως και 5% λόγω των ενδείξεων ότι περιορίζονται οι διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή.

Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να επαναφέρει μέρος της δυναμικότητας του αγωγού East-West, μετά τις επιθέσεις που τον έθεσαν εκτός λειτουργίας, καθώς και η δήλωση Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Ο χρυσός ανέκαμψε μετά από τρεις ημέρες απωλειών και κινήθηκε περίπου στα 4.290 δολάρια την ουγγιά.

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