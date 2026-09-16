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Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «ατυχή» την απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) να αυξήσει τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 3,75-4%, παρά τις πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μείωσή τους.

«Η μάλλον ατυχής απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) να αυξήσει σήμερα τα επιτόκια δεν βασίζεται, κατά την άποψη της κυβέρνησης, σε ιδιαίτερα πειστική οικονομική επιχειρηματολογία», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο Κους Ντεσάι, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Πάντως, ο συνήθως… λαλίστατος Ντόναλντ Τραμπ, που μας είχε συνηθίσει σε συνεχείς λεκτικές επιθέσεις και αναρτήσεις κατά του Τζερόμ Πάουελ για τη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας, για την ώρα δεν έχει σχολιάσει τις εξελίξεις και την “γερακίσια” στροφή του νέου διοικητή της Fed, που ο ίδιος επέλεξε.

Είναι η πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 που η Fed αυξάνει τα επιτόκια, τα οποία καθορίζουν το κόστος δανεισμού. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και στηρίχθηκε από τον νέο κεντρικό τραπεζίτη Κέβιν Γουόρς, ο οποίος είχε επιλεγεί από τον Τραμπ την περασμένη άνοιξη με την προσδοκία ότι θα μείωνε τα επιτόκια.

Η Fed εκτιμά ότι θα χρειαστεί και νέα αύξηση επιτοκίων μέχρι τα τέλη του έτους για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ο οποίος παραμένει «υπερβολικά υψηλός» όπως τόνισε ο Κέβιν Γουόρς σε συνέντευξη Τύπου.

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