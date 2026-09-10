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Νέο μέτωπο ανησυχίας για την ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία δημιουργεί η απότομη άνοδος στις διεθνείς τιμές ενέργειας, καθώς η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο ενός νέου ενεργειακού σοκ.

Το τρίπτυχο πετρέλαιο – φυσικό αέριο – ηλεκτρική ενέργεια κινείται πλέον ανοδικά, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής, μεταφορών και λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενώ ενισχύεται ο φόβος ότι οι νέες ανατιμήσεις μπορεί να περάσουν σταδιακά στην τελική τιμή των προϊόντων και υπηρεσιών.

Το βασικό ερώτημα για τις αγορές είναι αν πρόκειται για μια προσωρινή αναταραχή ή για μια νέα παρατεταμένη περίοδο υψηλού ενεργειακού κόστους που θα αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Νέα άνοδος στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο

Οι ενεργειακές αγορές έχουν ήδη αντιδράσει έντονα στις εξελίξεις. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε ισχυρή άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τρεισήμισι ετών.

Το ευρωπαϊκό συμβόλαιο αναφοράς TTF διαμορφώθηκε στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023.

Την ίδια στιγμή, το Brent ξεπέρασε τα 95 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας ημερήσια άνοδο άνω του 5%.

Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τις αγορές εμπορευμάτων. Το ενεργειακό κόστος λειτουργεί ως αλυσίδα μετάδοσης πιέσεων σε ολόκληρη την οικονομία, επηρεάζοντας από την ηλεκτροπαραγωγή και τη βιομηχανία έως τις μεταφορές και το κόστος ζωής των νοικοκυριών.

Στα 188 ευρώ η τιμή της χονδρεμπορικής ηλεκτρικής ενέργειας

Σημαντική πίεση καταγράφεται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η χονδρεμπορική τιμή στην Ελλάδα για σήμερα έφτασε τα 188 ευρώ/MWh, σημειώνοντας άνοδο 7,63%.

Η ανοδική τάση δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τη Βουλγαρία στα 191,16 ευρώ/MWh, τη Ρουμανία στα 197,19 ευρώ/MWh και την Ουγγαρία στα 206,08 ευρώ/MWh.

Στη Γερμανία και τη Γαλλία οι τιμές ξεπέρασαν τα 163 ευρώ/MWh, ενώ η Ιταλία βρέθηκε στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς με τιμή πάνω από 211 ευρώ/MWh.

Η εικόνα αυτή εντείνει την ανησυχία ενόψει του χειμώνα, όταν η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται σημαντικά και η αγορά γίνεται πιο ευάλωτη σε νέες διαταραχές.

Νέος κίνδυνος για τον πληθωρισμό

Η νέα ενεργειακή αναταραχή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία είχε αρχίσει να διαμορφώνεται μια πιο θετική εικόνα για την πορεία του πληθωρισμού.

Οι μειώσεις στις τιμές ορισμένων βασικών προϊόντων και οι παρεμβάσεις στην αγορά είχαν δημιουργήσει προσδοκίες ότι οι πιέσεις θα αποκλιμακώνονταν σταδιακά. Ωστόσο, η ενέργεια μπορεί να ανατρέψει αυτή την ισορροπία.

Η αύξηση στο κόστος καυσίμων, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να μετακυλιστεί σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, επηρεάζοντας τα κόστη των επιχειρήσεων και τελικά τις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Η στρατηγική της ΔΕΗ απέναντι στις αυξήσεις

Μέσα σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η ΔΕΗ επιχειρεί να περιορίσει την έκθεση των καταναλωτών στις έντονες διακυμάνσεις της αγοράς μέσω ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το σταθερό μπλε τιμολόγιο ΔΕΗ myHome Online, το οποίο από τον Σεπτέμβριο προσφέρει τιμή 0,115 ευρώ/kWh, παρά την άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς.

Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας κινείται περίπου 21% υψηλότερα από τον Αύγουστο και σημαντικά πάνω από τα επίπεδα του Ιουλίου.

Παράλληλα, η επιχείρηση απορροφά μέρος των αυξήσεων στο πράσινο τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν, με την τιμή για τον Σεπτέμβριο να διαμορφώνεται στα 0,14913 ευρώ/kWh, έναντι 0,1384 ευρώ/kWh τον Αύγουστο.

Σταθερά προϊόντα απέναντι στη μεταβλητότητα

Η αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύει το ενδιαφέρον για προγράμματα που προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος.

Το ΔΕΗ myHome Enter διατηρεί σταθερή χρέωση στα 0,145 ευρώ/kWh, ενώ το myHome Maxima απευθύνεται σε καταναλωτές με υψηλότερες ανάγκες κατανάλωσης.

Παράλληλα, το myHome EnterTwo προσφέρει διετή σταθερή τιμή, ενώ το myHome Plan δίνει τη δυνατότητα ενιαίας μηνιαίας χρέωσης.

Για τους φοιτητές, το myHome 4Students συνδυάζει σταθερή χρέωση με πρόσθετα προνόμια, ενώ τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης myHome Dynamic και myBusiness Dynamic επιτρέπουν σε όσους διαθέτουν έξυπνους μετρητές να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Η δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση

Η νέα άνοδος των ενεργειακών τιμών δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για το οικονομικό επιτελείο, ιδιαίτερα ενόψει των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ.

Η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και στη διατήρηση δημοσιονομικού χώρου για πιθανές νέες παρεμβάσεις.

Η ανησυχία εντείνεται από τα σενάρια που προβλέπουν ότι, σε περίπτωση παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη και προς το 4%.

Στο τραπέζι παραμένουν μέτρα όπως η πιθανή παράταση της επιδότησης στο diesel, εφόσον οι διεθνείς τιμές πετρελαίου διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Το δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις

Για το 2026 εκτιμάται ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος περίπου 150 εκατ. ευρώ, ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη στήριξη των καυσίμων εφόσον απαιτηθεί.

Παράλληλα, η δημοσιονομική στρατηγική προβλέπει τη διατήρηση ενός σημαντικού αποθέματος ασφαλείας για το 2027, με το διαθέσιμο «μαξιλάρι» να υπολογίζεται μεταξύ 500 και 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση έκτακτων ενεργειακών πιέσεων.

Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για την πορεία των τιμών, καθώς οι αγορές θα παρακολουθούν τόσο τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και την αντοχή της ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής απέναντι σε νέα σοκ.

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