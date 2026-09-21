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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί σε κατοίκους του Σάουθφλιτ, ενός μικρού χωριού στο Κεντ, σχέδιο για την κατασκευή τεράστιου κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, συνολικής αξίας 3 δισ. λιρών.

Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν με επιστολές ότι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα για καλλιέργεια φρούτων έχουν επιλεγεί για το προτεινόμενο Ebbsfleet AI Data Centre. Το συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε έκταση 145 στρεμμάτων και, εφόσον υλοποιηθεί, θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα data centers στη Βρετανία.

Το έργο θεωρείται τόσο σημαντικό σε εθνικό επίπεδο, ώστε οι επενδυτές σχεδιάζουν να ζητήσουν άδεια απευθείας από την κυβέρνηση, παρακάμπτοντας την τοπική αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την Dailymail.

Στο επίκεντρο η στρατηγική της Βρετανίας για την AI

Τα data centers στεγάζουν υπολογιστικά συστήματα και υποδομές αποθήκευσης δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Για τον λόγο αυτό, θεωρούνται κρίσιμα για τη φιλοδοξία της Βρετανίας να ενισχύσει την παρουσία της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό της AI.

Η μαζική ανάπτυξη αντίστοιχων εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις σε τοπικές κοινωνίες, με τους επικριτές να καταγγέλλουν ότι τα data centers αλλοιώνουν το τοπίο, προκαλούν θόρυβο και καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού για την ψύξη του εξοπλισμού.

Στη Βρετανία, όπου ο αριθμός των νέων εγκαταστάσεων παραμένει μικρότερος σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, οι αντιδράσεις ήταν μέχρι σήμερα πιο περιορισμένες. Στο Σάουθφλιτ, όμως, η αντίθεση των κατοίκων είναι ιδιαίτερα έντονη.

«Κανείς στο χωριό δεν το θέλει»

Το Σάουθφλιτ αριθμεί λιγότερους από 1.000 κατοίκους και διατηρεί έντονο αγροτικό χαρακτήρα, με παμπ, δημοτικό σχολείο, κοινοτική αίθουσα και μια εκκλησία του 14ου αιώνα.

Κάτοικοι που ζουν δίπλα στις εκτάσεις όπου προτείνεται να κατασκευαστεί το data center δηλώνουν ότι η εγκατάσταση θα καταστρέψει την ηρεμία και την απομόνωση της περιοχής.

Ο 75χρονος Άντονι Τασέλι χαρακτήρισε το σχέδιο «απαράδεκτο», διερωτώμενος γιατί μια τόσο μεγάλη εγκατάσταση πρέπει να κατασκευαστεί δίπλα σε ένα μικρό χωριό. Όπως είπε, οι κάτοικοι πληροφορήθηκαν ότι το τοπικό συμβούλιο δεν είχε ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση ότι η τοπική κοινωνία παρακάμπτεται.

Η σύζυγός του, Άλμα, εξέφρασε φόβους ότι το έργο θα διαλύσει τον ήσυχο αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει κανέναν κάτοικο που να το υποστηρίζει.

Ανησυχίες για νερό, ρεύμα και κυκλοφορία

Η εταιρεία Clearstone Energy, που βρίσκεται πίσω από το έργο, έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τους κατοίκους το φθινόπωρο και ότι δεν σκοπεύει να υποβάλει πλήρη σχέδια πριν από το 2028.

Οι υπεύθυνοι του έργου υποστηρίζουν ότι το data center θα δημιουργήσει περίπου 700 θέσεις εργασίας και ότι θα προβλέπεται ζώνη ασφαλείας περίπου 83,6 στρέμματα ανάμεσα στις εγκαταστάσεις και το χωριό.

Οι κάτοικοι, ωστόσο, εκφράζουν έντονους προβληματισμούς για την επιβάρυνση των τοπικών δικτύων ύδρευσης και ηλεκτρικής ενέργειας.

Η 66χρονη Ντέμπορα Λόρενς δήλωσε ότι δεν θα ήταν αντίθετη σε ένα data center εφόσον ήταν ενεργειακά αυτοδύναμο, με δικές του εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τόνισε, όμως, ότι τέτοιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος και πόσιμου νερού, ενώ η περιοχή έχει ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα υδροδότησης.

Ανησυχίες υπάρχουν και για το οδικό δίκτυο. Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι δρόμοι της περιοχής δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν την αυξημένη κίνηση βαρέων οχημάτων και εργαζομένων που θα συνοδεύσει την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Φόβοι για θόρυβο και πτώση της αξίας ακινήτων

Υφιστάμενα data centers έχουν στο παρελθόν προκαλέσει καταγγελίες για συνεχή βόμβο από τον υπολογιστικό εξοπλισμό και τα συστήματα ψύξης.

Κάτοικοι του Σάουθφλιτ φοβούνται ότι ο θόρυβος θα είναι διαρκής και θα ακούγεται σε μεγάλη απόσταση. Άλλοι εκφράζουν ανησυχίες ότι η εγκατάσταση θα μειώσει την αξία των ακινήτων και θα πλήξει επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει σε κατοικίες της περιοχής.

Η ιδιοκτήτρια της τοπικής παμπ ανέφερε ότι το χωριό γνωρίζει πλέον για το σχέδιο και ότι η αντίθεση είναι σχεδόν καθολική. Όπως είπε, η ίδια και η οικογένειά της είχαν ήδη αποφασίσει να αγοράσουν και να ανακαινίσουν ακίνητο κοντά στην προτεινόμενη εγκατάσταση, όμως θεωρούν ότι η μεταπωλητική του αξία θα επηρεαστεί αρνητικά.

Ορισμένοι κάτοικοι θεωρούν ότι οι επενδυτές επιχειρούν να περιορίσουν τις αντιδράσεις χαρακτηρίζοντας το έργο ως εθνικής σημασίας και απευθυνόμενοι απευθείας στην κυβέρνηση.

Ο 85χρονος συνταξιούχος μηχανικός Μάικλ Κέλι κατηγόρησε τους αναδόχους ότι επιχειρούν να «βραχυκυκλώσουν» την τοπική αντίθεση, αποφεύγοντας τη συνήθη διαδικασία έγκρισης από το δημοτικό συμβούλιο.

Άλλοι κάτοικοι τόνισαν ότι το έργο απειλεί συνολικά τον τρόπο ζωής τους και την ιστορική φυσιογνωμία του χωριού, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν καταλληλότερες βιομηχανικές περιοχές στην ευρύτερη ζώνη του Ντάρτφορντ.

«Το έργο βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο»

Ο υπεύθυνος του έργου, Σάιμον Ρόθγουελ, δήλωσε ότι η Clearstone Energy δεν έχει ακόμη αγοράσει τη συγκεκριμένη έκταση και ότι ο σχεδιασμός βρίσκεται σε πρώιμη φάση.

Όπως ανέφερε, μόλις την 1η Ιουλίου δόθηκε η κατεύθυνση ότι το έργο θα εξεταστεί ως εθνικά σημαντική υποδομή. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αντανακλά την υψηλή προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανάπτυξη νέων υπολογιστικών υποδομών.

Ο Ρόθγουελ εκτίμησε ότι θα απαιτηθούν περίπου τρία χρόνια σχεδιασμού και διαβούλευσης, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες συμμετοχής των κατοίκων πριν από την κατάθεση των τελικών σχεδίων.

Υποστήριξε ακόμη ότι το data center θα εξυπηρετεί εκατομμύρια χρήστες, θα προσφέρει εθνικό όφελος και θα δημιουργήσει τοπικές θέσεις εργασίας. Πρόσθεσε ότι η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξήσει την ανάγκη για γρήγορη ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων, εφόσον η Βρετανία θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική.

Πακέτο αντισταθμιστικών οφελών

Η Clearstone Energy σχεδιάζει να ξεκινήσει επισκέψεις και συναντήσεις στην περιοχή από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο, προκειμένου να παρουσιάσει τις προτάσεις της και να ακούσει τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας.

Η τελική απόφαση για το αν θα υλοποιηθεί το έργο θα ληφθεί από υπουργούς. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα προβλεφθεί πακέτο αντισταθμιστικών παροχών, το οποίο θα περιλαμβάνει οικονομική στήριξη για τοπικά έργα.

Οι εγκαταστάσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κυβερνητικές υπηρεσίες, τράπεζες δεδομένων και τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες θα αγοράζουν υπολογιστικό χώρο για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, οι κάτοικοι παραμένουν δύσπιστοι. Το βασικό τους αίτημα είναι να αποδειχθεί ότι η κατασκευή δεν θα υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής, το φυσικό περιβάλλον και τις υποδομές ενός χωριού που μέχρι σήμερα παρέμενε μακριά από τις μεγάλες βιομηχανικές αναπτύξεις.

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