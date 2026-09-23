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Οι αγορές κινούνται στον απόηχο δύο εντελώς διαφορετικών δυνάμεων καθώς από τη μία πλευρά, η τεχνητή νοημοσύνη πυροδοτεί ένα νέο επενδυτικό κύμα, ενώ από την άλλη, οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή κρατούν σε «αναμμένα κάρβουνα» τον ενεργειακό τομέα.

Τεχνολογική ανάκαμψη: Το φαινόμενο «Muse»

Ύστερα από μια εβδομάδα έντονης μεταβλητότητας, οι μετοχές των εταιρειών παραγωγής μικροεπεξεργαστών σημείωσαν δυναμική επιστροφή. Κύριος καταλύτης της ανόδου υπήρξε ο νέος βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της Meta, το Muse. Η συγκεκριμένη τεχνολογία μετατόπισε αισθητά το ενδιαφέρον της αγοράς προς τις αυξημένες δυνατότητες και τη ζήτηση για επεξεργαστές CPU, σε αντίθεση με τη συνήθη μονοπώληση των GPU στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης οδηγώντας τη μετοχή της Meta σε εντυπωσιακό άλμα 12%.

Η αισιοδοξία συμπαρέσυρε ολόκληρο τον κλάδο, με την Intel να καταγράφει άνοδο 11%, ενώ η AMD και η Samsung ακολούθησαν με κέρδη 8%. Ήπιες αλλά θετικές τάσεις σημειώθηκαν επίσης για τις Nvidia και Micron στο +2%, καθώς και για την Broadcom στο +1%.

Πετρέλαιο: Γιατί υποχωρούν οι τιμές παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις;

Παρά την τεχνολογική ευφορία, το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει εξαιρετικά έκρυθμο. Η διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν δείχνει σημάδια εκτονώσεως, με τους αντάρτες Χούθι να εξαπολύουν νέες επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί για σοβαρό κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης, συνιστώντας στους Αμερικανούς πολίτες να αναθεωρήσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια προς τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πρόσφατα πτώση, ένα φαινόμενο που οφείλεται κυρίως σε δύο καθοριστικούς παράγοντες:

Η ανθεκτικότητα των ροών και τα στρατηγικά αποθέματα

Παρά τις εύλογες ανησυχίες για την προσφορά, ειδικά μετά το πρόσφατο χτύπημα σε βασικό αγωγό της Σαουδικής Αραβίας, οι ροές αργού από τη Μέση Ανατολή παραμένουν εκπληκτικά ισχυρές. Σύμφωνα με την JPMorgan, οι εξαγωγές διατηρήθηκαν στα 17,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ το αμερικανικό CENTCOM επιβεβαίωσε ότι οι διελεύσεις πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από τα Στενά του Ορμούζ άγγιξαν υψηλό εξαμήνου. Ταυτόχρονα, τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ, αν και έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1982 με περισσότερα από 284.000 βαρέλια, συνεχίζουν να λειτουργούν ως απορροφητήρας κραδασμών για την αγορά.

Το παράθυρο της διπλωματίας και οι φόβοι για το μέλλον

Η προοπτική μιας διπλωματικής επαφής μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καλλιεργεί προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση. Αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, προειδοποιώντας ακόμη και με στρατιωτική δράση αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι αναλυτές της HFI Research εκτιμούν ότι οι επόμενες εβδομάδες αποτελούν την «τελευταία ευκαιρία» για τη διπλωματία.

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί ειδικοί προειδοποιούν ότι η υποχώρηση των τιμών είναι πρόσκαιρη. Αναλυτές της Kpler και της Energy Aspects επισημαίνουν ότι οι περιορισμοί στην προσφορά θα συνεχίσουν να πιέζουν την αγορά προς τα πάνω, εκτιμώντας ότι κάθε διόρθωση θέτει ένα ολοένα και υψηλότερο κατώτατο όριο για την τιμή του αργού, με ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες ιστορικές κορυφές τα επόμενα χρόνια.

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