Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα δεδομένα για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας δημιουργεί η νομοθετική πρωτοβουλία που εξετάζεται στο Ιράν, καθώς για πρώτη φορά επιχειρείται να διαμορφωθεί εσωτερικό νομικό πλαίσιο για την προσωρινή κράτηση πλοίων και την κατάσχεση μέρους της αξίας των φορτίων τους.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, αρμόδια επιτροπή του ιρανικού Κοινοβουλίου ενέκρινε πρόταση νόμου για τα Στενά του Ορμούζ, η οποία επιτρέπει στις αρχές να κρατούν προσωρινά πλοία και να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως και 20% του μεταφερόμενου φορτίου, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις των ιρανικών κανόνων διέλευσης.

Η πρόταση δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Εφόσον, όμως, ψηφιστεί και εφαρμοστεί, θα μπορούσε να προσφέρει στην Τεχεράνη νομική βάση στο εσωτερικό της χώρας για επιλεκτικές καταλήψεις εμπορικών πλοίων. Μία τέτοια εξέλιξη θα αύξανε όχι μόνο τον επιχειρησιακό αλλά και τον ασφαλιστικό και οικονομικό κίνδυνο για τις εταιρείες που συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Παράλληλα, το Ιράν πρόσθεσε ακόμη τέσσερα πλοία στον κατάλογο NCV, δηλαδή στη λίστα των πλοίων που θεωρούνται μη συμμορφούμενα με τους κανόνες του. Ο συνολικός αριθμός αυξήθηκε από 77 σε 81.

Οι αναλυτές θαλάσσιας ασφάλειας θεωρούν πλέον ρεαλιστικό το ενδεχόμενο το Ιράν να προχωρήσει, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σε μία επιχείρηση επίδειξης ισχύος, όπως επιβίβαση ή προσωρινή κατάληψη πλοίου. Για τα 81 πλοία του καταλόγου, το επίπεδο κινδύνου χαρακτηρίζεται «ακραίο», στην ανώτατη βαθμίδα 5/5. Για όλα τα υπόλοιπα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ παραμένει «υψηλό», στο 4/5.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση επιδεινώνεται και στις νότιες προσεγγίσεις της Ερυθράς Θάλασσας. Στις 22 Σεπτεμβρίου, η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των Χούθι στη Μόκα της Υεμένης.

Οι Χούθι εξακολουθούν να διατηρούν θέσεις από τις οποίες μπορούν να επιτηρούν τις θαλάσσιες προσβάσεις προς το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη σύνδεση της Ασίας με τη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Η γεωγραφική αυτή παρουσία ενισχύει την ικανότητά τους να απειλούν πλοία που πληρούν τα κριτήρια στοχοποίησής τους.

Οι εκτιμήσεις ασφαλείας δείχνουν ότι μία νέα κλιμάκωση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι είναι πολύ πιθανή μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το βασικό επίπεδο ναυτιλιακού κινδύνου στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν παραμένει «σημαντικό», στο 3/5. Αυξάνεται, όμως, σε «υψηλό», στο 4/5, για πλοία που συνδέονται με χώρες, εταιρείες ή φορτία τα οποία εντάσσονται στα κριτήρια των Χούθι, καθώς και για πλοία που κινούνται προς τα χωρικά ύδατα της Υεμένης ή της Σομαλίας.

Στο στρατιωτικό πεδίο, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την ανάπτυξη αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού RAF Voyager, προκειμένου να υποστηρίξει τις αμυντικές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζήτησαν, παράλληλα, την αποστολή πρόσθετων πολεμικών πλοίων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες».

Σημαντική εξέλιξη για τις ενεργειακές ροές αποτελεί η επανεκκίνηση του αγωγού Ανατολής–Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Η λειτουργία του αποκαθιστά τη μεταφορά αργού πετρελαίου προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή απέναντι στην επικίνδυνη έξοδο μέσω του Ορμούζ.

Το πρώτο εξαγωγικό φορτίο μετά την επανεκκίνηση του αγωγού είχε προγραμματιστεί να φορτωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτρέπει στο Ριάντ να παρακάμπτει σε έναν βαθμό το Στενό και να διατηρεί εξαγωγές από τη δυτική ακτή της χώρας.

Διαβάστε ακόμη

Entersoftone-Hg: Το πλάνο «πίσω» από το «χρυσό» deal του € 1 δισ. (pics)

Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Exxon, επενδυτές και τράπεζες – Το ελληνικό στοίχημα για νέο κύκλο κεφαλαίων

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Ποιες επιχειρήσεις κερδίζουν τρίμηνο προσαρμογής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ