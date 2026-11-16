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Αντιμέτωπη με σημαντική υπερπροσφορά πετρελαίου το 2027 αναμένεται να βρεθεί η παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία προβλέπει αποκλιμάκωση των τιμών παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τους κινδύνους για την παραγωγή στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάλυσή τους με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου, οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο Ντάαν Στράιβεν, εκτιμούν ότι το πλεόνασμα παραγωγής σε σχέση με την τελική ζήτηση θα φτάσει τα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2027. Η πρόβλεψη ενσωματώνει ήδη διαταραχές στην προσφορά ύψους περίπου 1 εκατ. βαρελιών την ημέρα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Goldman Sachs αναμένει ότι το Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 88 δολάρια το βαρέλι το 2027, υποχωρώντας σταδιακά προς τα 78 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, καθώς θα περιορίζεται το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου που έχει ενσωματωθεί στις τιμές.

Πώς ο πόλεμος με το Ιράν άλλαξε την αγορά πετρελαίου

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου έχει υποστεί ισχυρούς κλυδωνισμούς το 2026 εξαιτίας του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο οποίος αρχικά περιόρισε σημαντικά την παραγωγή και τις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή.

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι παραγωγοί κατάφεραν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, αξιοποιώντας εναλλακτικές εξαγωγικές διαδρομές και αποκαθιστώντας σταδιακά τις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ήδη την περασμένη εβδομάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) επισήμανε ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου οδεύει προς πλεόνασμα για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, το 2027 θα χαρακτηριστεί από τη σύγκρουση δύο αντίρροπων δυνάμεων: αφενός των υψηλών κινδύνων διακοπής της προσφοράς και αφετέρου της αυξανόμενης ικανότητας της αγοράς να προσαρμόζεται στις διαταραχές.

Στο βασικό σενάριο της τράπεζας, η προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα ξεπεράσει τον μέσο όρο του 2025, χάρη στην επέκταση των αγωγών και στη μεγαλύτερη αξιοποίηση μεταφορτώσεων μεταξύ δεξαμενόπλοιων. Αντίθετα, η αύξηση της παραγωγής στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου αναμένεται να σταματήσει.

Κίνα: Η ζήτηση πετρελαίου ενδέχεται να κορυφώθηκε το 2025

Καθοριστικό ρόλο στις προβλέψεις της Goldman Sachs διαδραματίζει και η επιβράδυνση της ζήτησης στην Κίνα, τον μεγαλύτερο συνήθως εισαγωγέα αργού πετρελαίου παγκοσμίως.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επίμονη αδυναμία στην κατανάλωση καυσίμων για οδικές μεταφορές θα περιορίσει τη ζήτηση κατά περίπου 400.000 βαρέλια ημερησίως.

Μάλιστα, η τράπεζα εκτιμά ότι η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της Κίνας κορυφώθηκε ήδη το 2025, εξέλιξη που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει σημαντική αλλαγή για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η υποχώρηση της κινεζικής ζήτησης περιορίζει τις πιθανότητες να στηριχθούν οι διεθνείς τιμές από την κατανάλωση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Από τα 126 δολάρια του Απριλίου κάτω από τα 95 δολάρια

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη απομακρυνθεί σημαντικά από τα υψηλά που καταγράφηκαν κατά την κορύφωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Τη Δευτέρα (16/11), το Brent διαπραγματευόταν κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση άνω του 1%.

Τον Απρίλιο, το διεθνές σημείο αναφοράς είχε ξεπεράσει ενδοσυνεδριακά τα 126 δολάρια, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2022, ενώ η μέση τιμή του από τις αρχές του 2026 διαμορφώνεται κοντά στα 91 δολάρια.

Οι προβλέψεις της Goldman Sachs υποδηλώνουν ότι, εφόσον συνεχιστεί η αποκατάσταση της προσφοράς και δεν υπάρξει νέα σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η αγορά πετρελαίου θα μπορούσε να εισέλθει σε μια περίοδο χαμηλότερων τιμών το 2027, παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους.