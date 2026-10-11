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Περαιτέρω περιθώριο ανόδου για τις διεθνείς αγορές μετοχών βλέπει η Citi, παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα από τις γεωπολιτικές εντάσεις, την άνοδο των επιτοκίων και τις υψηλές αποτιμήσεις. Ο οίκος εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία θα αποδειχθεί ανθεκτική και ότι η συνέχεια της ανόδου των χρηματιστηρίων θα στηριχθεί κυρίως στην αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας και όχι σε νέα διεύρυνση των αποτιμήσεων.

Οι παγκόσμιες μετοχές έχουν ήδη ενισχυθεί περίπου 12% από την αρχή του 2026, με τον MSCI AC World να οδεύει προς τέταρτο διαδοχικό έτος διψήφιων αποδόσεων. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για την αύξηση των παγκόσμιων κερδών ανά μετοχή το 2026 έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά υψηλότερα, στο 35%, ενώ για το 2027 προβλέπεται επιβράδυνση, αλλά σε ένα ακόμη ισχυρό 16%.

Άνοδος έως 12% για την Ευρώπη

Για τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600, η Citi θέτει στόχο τις 640 μονάδες στο τέλος του 2026, έναντι περίπου 627 μονάδων κατά τον χρόνο σύνταξης της έκθεσης, δηλαδή περιθώριο ανόδου 2%. Η εικόνα γίνεται σαφώς πιο θετική σε ορίζοντα μέχρι τα μέσα του 2027, με στόχο τις 700 μονάδες και δυνητική απόδοση περίπου 12%.

Αντίστοιχα, για τον Euro Stoxx 50 προβλέπει άνοδο προς τις 6.400 μονάδες έως το τέλος του 2026, από 6.175 μονάδες, και τις 6.900 μονάδες έως τα μέσα του 2027, που επίσης αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 12%. Για την Ιαπωνία, το περιθώριο ανόδου έως τα μέσα του 2027 φτάνει το 21%, ενώ για τις αναδυόμενες αγορές το 20%.

Σε επίπεδο στρατηγικής, πάντως, η Citi διατηρεί ουδέτερη στάση για την Ευρώπη εκτός Βρετανίας. Αν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν πιεστεί από τα υψηλότερα επιτόκια και τις αυξημένες τιμές ενέργειας, τα οικονομικά στοιχεία εμφανίζονται ανθεκτικά και οι αναθεωρήσεις των εταιρικών κερδών παραμένουν θετικές. Από την άλλη πλευρά, οι αποτιμήσεις δεν θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα φθηνές και η αγορά έχει ήδη ενσωματώσει αρκετά αισιόδοξες προσδοκίες για την κερδοφορία.

Θετική στάση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Στην ευρωπαϊκή στρατηγική της για τους κλάδους, η Citi τοποθετεί τις τράπεζες στην κατηγορία Overweight, μαζί με την τεχνολογία και τις βασικές πρώτες ύλες. Αντίθετα, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες βρίσκονται στην κατηγορία Underweight.

Η εικόνα διαφοροποιείται από τη συνολική παγκόσμια στρατηγική, όπου ο ευρύτερος χρηματοοικονομικός κλάδος υποβαθμίζεται σε Neutral. Η Citi θεωρεί ότι ο χρηματοοικονομικός κλάδος δεν είναι πλέον τόσο ελκυστικός με βάση αρκετούς από τους παράγοντες που εξετάζει, παρότι οι αναθεωρήσεις κερδών παραμένουν ισχυρές.

Στην Ευρώπη, πάντως, η δυναμική των τραπεζικών κερδών παραμένει θετική. Οι προβλέψεις για την αύξηση των ευρωπαϊκών κερδών ανά μετοχή το 2026 έχουν αναθεωρηθεί στο 20%, με τις μεγαλύτερες θετικές αναθεωρήσεις να προέρχονται μεταξύ άλλων από την ενέργεια, τους ημιαγωγούς, τις τράπεζες και τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Για το 2027 η αγορά προβλέπει αύξηση κερδών περίπου 9%.

Οι αποτιμήσεις παραμένουν απαιτητικές

Παρά την καλή πορεία των αγορών, η Citi επισημαίνει ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Ο MSCI AC World διαπραγματεύεται περίπου στις 16 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, επίπεδο που αντιστοιχεί περίπου στο 74ο εκατοστημόριο της τελευταίας 25ετίας.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η ακριβότερη μεγάλη αγορά, με δείκτη τιμής προς κέρδη περίπου 19,5 φορές, ενώ η Ευρώπη εκτός Βρετανίας βρίσκεται στις 15,2 φορές και η Ιαπωνία στις 15,5 φορές. Οι αναδυόμενες αγορές εμφανίζονται σαφώς φθηνότερες, κοντά στις 10 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, αν και η εικόνα επηρεάζεται έντονα από τις πολύ χαμηλές αποτιμήσεις της Κορέας.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και τα επιτόκια

Η Citi αναγνωρίζει ότι οι αγορές έχουν μπροστά τους μια σειρά από σοβαρούς κινδύνους. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και η επιστροφή των κεντρικών τραπεζών σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη μεταβλητότητα.

Παρ’όλα αυτά, ο οίκος εκτιμά ότι η πρώτη αύξηση επιτοκίων σε έναν νέο κύκλο σύσφιξης δεν σηματοδοτεί συνήθως το τέλος μιας ανοδικής χρηματιστηριακής αγοράς. Ιστορικά, οι μετοχές τείνουν να παρουσιάζουν αναταράξεις γύρω από την έναρξη των αυξήσεων, αλλά σε ορίζοντα έξι έως δώδεκα μηνών συχνά καταγράφουν θετικές αποδόσεις.

Το κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με τη Citi, είναι αν η οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει ανθεκτική. Όσο η πραγματική οικονομία και τα εταιρικά κέρδη συνεχίζουν να στηρίζονται, οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων μπορούν να απορροφηθούν από τις αγορές χωρίς να ανατραπεί η ανοδική τάση.

Στόχος νέα κέρδη έως τα μέσα του 2027

Συνολικά, η Citi παραμένει στο στρατόπεδο της «ανθεκτικότητας» και όχι της «εφησυχασμού». Προβλέπει περίπου 6% επιπλέον άνοδο για τις παγκόσμιες μετοχές έως το τέλος του 2026 και διψήφιο περιθώριο ανόδου στις περισσότερες βασικές αγορές έως τα μέσα του 2027. Διατηρεί θετική στάση για τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, ουδέτερη για την Ευρώπη και τις αναδυόμενες αγορές, ενώ σε κλαδικό επίπεδο προτιμά την τεχνολογία και τις πρώτες ύλες.

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