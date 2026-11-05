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Από τα ιστορικά υψηλά στις απώλειες «γύρισαν» οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων στη Wall Street με επίκεντρο τον τεχνολογικό κλάδο και τα μικροτσίπ επηρέασε και την άλλη ακτή του Ατλαντικού, ανατρέποντας το αρχικά θετικό κλίμα.

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 «έκλεισε» τελικά με πτώση 0,38% στις 654,87 μονάδες διαγράφοντας τα κέρδη της τάξεως του 1% που κατέγραφε νωρίτερα, όταν διαπραγματευόταν στα υψηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Ιούνιο.

Αναλόγως στις μεγάλες αγορές της περιοχής ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,43% στις 26.325 μονάδες, αν και νωρίτερα είχε αγγίξει νέα ενδοσυνεδριακά υψηλά στις 26.618 μονάδες καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Αυγούστου. Ο γαλλικός CAC 40 κατάφερε να κρατηθεί σε θετικό έδαφος με αύξηση 0,34% στις 8.205 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο διολίσθησε σε ποσοστό 0,43% και τις 10.782 μονάδες, μετά και την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων από τον Αύγουστο του 2023 με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση τους στο 4%.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο έκανε «βουτιά» ύψους 1,03% στις 50.505 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.486 μονάδες αυξημένος κατά 0,59%.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρέθηκε η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στο αμερικανικό Κογκρέσο και οι πιθανές συνέπειές της στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους κινητήριους μοχλούς της ανόδου των χρηματιστηρίων.

Οι επενδυτές περιορίζουν μαζικά την έκθεσή τους στον κλάδο, φοβούμενοι ότι οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υλοποίηση των σχεδίων για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Ενδεικτικό της έντασης των πωλήσεων είναι ότι το καλάθι ευρωπαϊκών μετοχών ημιαγωγών που παρακολουθεί η UBS Group AG κατέρρευσε κατά 11%, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο. Αν και η χαμηλή έκθεση της Ευρώπης στον κλάδο, ειδικά σε σχέση με τη Wall Street, καθιστά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καλύτερα θωρακισμένα από την ισχυρή διόρθωση των τεχνολογικών εταιρειών και των μικροτσίπ.

Οι απώλειες, πάντως, δεν περιορίστηκαν στην τεχνολογία. Ισχυρό πλήγμα δέχθηκαν και οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές, με την γερμανική Rheinmetall AG να βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών ρευστοποιήσεων μετά την απογοητευτική αναθεώρηση των επιχειρηματικών της προβλέψεων.

Η μετοχή του γερμανικού αμυντικού κολοσσού κατέγραψε πτώση άνω του 16%, καθώς η εταιρεία προχώρησε την Πέμπτη στη δεύτερη μείωση του στόχου πωλήσεων για το 2026.

Η διοίκηση επικαλέστηκε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των τεθωρακισμένων οχημάτων Boxer, προκαλώντας απογοήτευση στους επενδυτές και εντείνοντας την πίεση στον ευρωπαϊκό αμυντικό κλάδο.

Στις υπόλοιπες μετοχές που ξεχώρισαν κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, η AP Moller-Maersk A/S σημείωσε σημαντικές απώλειες, παρά την αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεών της. Η ναυτιλιακή εταιρεία δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των επενδυτών, οι οποίοι ανέμεναν ακόμη πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις της.

Στον αντίποδα, οι εταιρείες εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων συγκαταλέγονταν στους ισχυρότερους τίτλους της ημέρας. Μετοχές όπως εκείνες των Endeavour Mining Plc και Pan African Resources Plc κατέγραψαν θετική πορεία, καθώς ο χρυσός συνέχισε την άνοδο που είχε ξεκινήσει την Τετάρτη αγγίζοντας υψηλά δύο εβδομάδων.

Συγκεκριμένα η προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά ανέβηκε 1,39% στα 4.129 δολάρια, ενώ η τιμή spot έφτασε έως και τα 4.146 δολάρια, έχοντας προσθέσει πάνω από 250 δολάρια μέσα σε μια εβδομάδα.

Άλμα και για τις πετρελαϊκές τιμές που ανέκαμψαν από τις χθεσινές ισχυρές απώλειες, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν το αβέβαιο τοπίο στη Μέση Ανατολή.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου ενισχύθηκε κατά 2,16% στα 96,67 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI πρόσθεσε 2,33% στα 90,17 δολάρια το βαρέλι. Χθες το Brent υποχώρησε πάνω από 8%, στο χαμηλότερο σημείο του από τον Αύγουστο.

Στις αγορές χρήματος το αμερικανικό νόμισμα κινήθηκε σταθεροποιητικά με τον δείκτη δολαρίου να υποχωρεί στο 101,48. Για το ευρώ ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κερδών με την ισοτιμία να κινείται στο 1,1231, στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Οκτωβρίου.

Πάντως, οι περισσότεροι αναλυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί για την πορεία του ευρώ προβλέποντας νέο κύμα πιέσεων, καθώς οι επενδυτές μετριάζουν τις προσδοκίες τους για περαιτέρω νομισματική σύσφιξη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ παράλληλα επιμένουν οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική πορεία της Γαλλίας και την ικανότητά της να συγκρατήσει τα διοικητικά ελλείμματα του προϋπολογισμού της.