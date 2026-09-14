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Σε πτωτικό έδαφος κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αφομοίωσε ένα μέρος των κερδών που είχαν οδηγήσει την αγορά σε υψηλό 17 ετών (επίπεδα Οκτωβρίου 2009). Οι πωλητές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να βρεθεί κάτω από το κρίσιμο σημείο στήριξης των 2.700 μονάδων, χωρίς ωστόσο να χάσει την επαφή του με αυτό.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (14/9) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 31,53 μονάδες ή -1,16% και έκλεισε στις 2.694,96 μονάδες. Σε περίπου 41 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.689,32 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.730,60 μονάδες. Στο +27,08% ανέρχεται η φετινή απόδοση του Χρηματιστηρίου.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές του βιομηχανικού κλάδου, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν σύμφωνα με τις οποίες μεγάλη ελληνική εταιρεία έχει εκτεθεί σε υπερβολικό δανεισμό και αποτελεί συστημική απειλή για τις τράπεζες. Ωστόσο, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, διέψευσε τις συγκεκριμένες φήμες χαρακτηρίζοντάς τες ως «fake news». Μεταξύ των αρνητικών πρωταγωνιστών στο ταμπλό ήταν οι μετοχές του Ομίλου Viohalco, η Lamda Development, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Aktor, η Metlen, η Titan, η Aegean, η ΕΥΔΑΠ και ο ΑΔΜΗΕ.

Σημαντική ήταν, από την άλλη μεριά, η στήριξη που παρείχε η μετοχή της Coca-Cola HBC με την ισχυρή άνοδο που κατέγραψε, αποτρέποντας σε μεγάλο βαθμό την απομάκρυνση του ΓΔ από τις 2.700 μονάδες. Καταλύτης για τη θετική πορεία της μετοχής ήταν η έγκριση που έδωσαν οι ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής για την απόκτηση της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), σε ένα deal η αξία του οποίου αγγίζει τα 2,6 δισ. δολάρια.

Ρευστοποιήσεις στο ταμπλό

Πτώση -1,19% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.232,33 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -1,11% στις 6.926,92 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -2,01% στις 2.995,04 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης FTSE IN διολίσθησε -3,05% στις 12.403,83 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 323,91 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 23,41 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 43,8 εκατ. ευρώ έκανε η Εθνική και ακολούθησε η Alpha Bank με 43 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 194,2 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 88 μετοχές, θετικό για 19, ενώ άλλοι 17 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχώρησε κατά -1,67% στα 17,385 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (-1,02% στα 4,67 ευρώ), η Πειραιώς (-0,93% στα 10,7 ευρώ) και η Alpha Bank (-0,43% στα 4,889 ευρώ). Η CrediaBank σημείωσε πτώση -2,53% στο 0,965 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου -2,14% στα 10,52 ευρώ και η Optima bank -0,76% στα 13 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, απώλειες άνω του -4% κατέγραψαν η Lamda Development (-4,81% στα 6,425 ευρώ) και η Cenergy (-4,01% στα 22,52 ευρώ). Πτώση άνω του -3% σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,97% στα 43,5 ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (-3,5% στα 11,58 ευρώ), η Viohalco (-3,37% στα 16,04 ευρώ), η Aegean (-3,02% στα 11,25 ευρώ) και η ElvalHalcor (-3,01% στα 3,55 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -2% υποχώρησαν η Titan (-2,32% στα 50,5 ευρώ), η Aktor (-2,3% στα 9,79 ευρώ) και η Metlen (-2,01% στα 46,9 ευρώ). Πάνω από -1% έχασαν ο ΔΑΑ (-1,76% στα 10,58 ευρώ), η Motor Oil (-1,57% στα 65,65 ευρώ), η Allwyn (-1,37% στα 12,92 ευρώ) και η Jumbo (-1,15% στα 25,8 ευρώ). Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC κατέγραψε «άλμα» +2,28% στα 53,8 ευρώ, με ώθηση από το πράσινο φως που έλαβε από τις αρχές της Νότιας Αφρικής για την εξαγορά της CCBA.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ σημείωσε «βουτιά» -5,38% στα 4,22 ευρώ. Πάνω από -3% οπισθοχώρησαν η Σαράντης (-3,78% στα 12,22 ευρώ) και η Qualco (-3,01% στα 6,13 ευρώ). Με απώλειες άνω του -2% ακολούθησαν η Ideal (-2,72% στα 5,73 ευρώ), η Autohellas (-2,64% στα 11,08 ευρώ) και η ΑΒΑΞ (-2,1% στα 3,26 ευρώ). Πτώση άνω του -1% σημείωσαν η Fourlis (-1,95% στα 4,02 ευρώ), η Dimand (-1,86% στα 13,2 ευρώ), η Ελλάκτωρ (-1,86% στο 1,268 ευρώ) και η Intracom Holdings (-1,19% στα 2,905 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Euronext Athens ενισχύθηκε κατά +2,63% και έκλεισε στα 8,2 ευρώ.

Η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές κόντρα στις γεωπολιτικές αναταράξεις

Η ελληνική κεφαλαιαγορά εισέρχεται στους ρυθμούς της ιστορικής αναβάθμισης. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το rebalancing των δεικτών FTSE Russell και Stoxx, σφραγίζοντας την επίσημη ανακατάταξη της Ελλάδας από την κατηγορία των προηγμένων αναδυόμενων σε εκείνη των ανεπτυγμένων αγορών. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει σημαντική αύξηση στους συναλλακτικούς όγκους και τη ρευστότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς τα διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια αναπροσαρμόζουν τις θέσεις τους.

Από την άλλη πλευρά, η διεθνής επενδυτική διάθεση για ανάληψη ρίσκου δέχεται ισχυρές πιέσεις. Η νέα έξαρση στις τιμές του πετρελαίου επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, την ώρα που το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στις επικείμενες αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών —της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), της Τράπεζας της Αγγλίας και της Τράπεζας της Ιαπωνίας— για τα επιτόκια.

Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι ενισχυμένες αποδόσεις των ομολόγων και το αυξημένο ενεργειακό κόστος λειτουργούν ως ανάχωμα στην ανοδική πορεία της εγχώριας αγοράς. Ωστόσο, η ισχυρή δυναμική του τραπεζικού κλάδου, σε συνδυασμό με τις εισροές κεφαλαίων λόγω της αναβάθμισης στους δείκτες FTSE Russell/STOXX, διαμορφώνουν ισχυρές στηρίξεις για τον Γενικό Δείκτη, προστατεύοντας τη Λεωφόρο Αθηνών από εντονότερες αναταράξεις.

Ορόσημο για το Χρηματιστήριο η 18η Σεπτεμβρίου

Εντός ολίγων ημερών αναμένονται οι ετυμηγορίες δύο διεθνών οίκων αξιολόγησης, καθώς και η αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές. Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η Moody’s θα δημοσιεύσει την έκθεσή της για το ελληνικό αξιόχρεο, με την υφιστάμενη βαθμολογία σε «Baa3» με σταθερές προοπτικές, ενώ την ίδια ημέρα η Scope Ratings θα προβεί στη δική της αναθεώρηση, με βαθμολογία «BBB» και θετικές προοπτικές.

Παράλληλα, η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου αποτελεί κομβικό σημείο και για τις επενδυτικές ροές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς στο κλείσιμο της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθούν οι αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων (rebalancing). Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου τίθενται σε ισχύ η επίσημη αναταξινόμηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές από τον οίκο FTSE Russell, η αναβάθμιση της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές από τους δείκτες Stoxx, αλλά και η εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE All World.

Στις 18 Σεπτεμβρίου λήγει επίσης η τριμηνιαία σειρά στην αγορά παραγώγων. Οι συντονισμένες αυτές εξελίξεις αναμένεται να προκαλέσουν αυξημένη μεταβλητότητα και σημαντική ενίσχυση των συναλλακτικών όγκων, καθώς διεθνή θεσμικά κεφάλαια προσαρμόζουν τις θέσεις τους ενόψει της εισόδου της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές.

Πλούσιο είναι το καλεντάρι της τρέχουσας εβδομάδας σχετικά με τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2026. Την αυλαία ανοίγει σήμερα η Aegean, η οποία ανακοινώνει τα μεγέθη της μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους η Performance Technologies και η Premia Properties. Μετά το κλείσιμο της αγοράς την ίδια ημέρα, ακολουθούν οι ανακοινώσεις από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την Qualco. Η ροή των οικονομικών μεγεθών συνεχίζεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου μετά τη συνεδρίαση με τη Lamda Development, ενώ την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου σειρά παίρνουν η Profile, η Lavipharm και η Ευρώπη Holdings. Η εβδομάδα των ανακοινώσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, επίσης μετά τη λήξη των συναλλαγών, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Ελλάκτωρ.

Τέλος, σήμερα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των 12 εκατ. νέων μετοχών της Safe Bulkers, που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 80,4 εκατ. ευρώ, με τιμή διάθεσης τα 6,7 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, την Τετάρτη (16/9) θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της Star Bulk.

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