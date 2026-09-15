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Σε πτωτικό έδαφος διατηρείται το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, καθώς επηρεάζεται από το αρνητικό κλίμα και τη νευρικότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Το «εκρηκτικό κοκτέιλ» των υψηλών τιμών πετρελαίου και της ανόδου των ομολογιακών αποδόσεων περιορίζει αισθητά τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (15/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,85% και διαπραγματεύεται στις 2.672,11 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.671,20 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.690,63 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο, χάνονται τα κέρδη που έχει αποκομίσει το ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου.

Η προσοχή παραμένει στραμμένη στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες κρατούν την τιμή του Brent και του αργού WTI πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο του 5%, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον για τις μετοχές.

Οι πιέσεις αυτές εκδηλώνονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Fed ετοιμάζεται να ανακοινώσει την απόφασή της για τη νομισματική πολιτική, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε μία αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Στον εγχώριο και διεθνή «χάρτη», οι επενδυτές στρέφουν παράλληλα το βλέμμα τους στα εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία λειτουργούν ως σημείο αναφοράς εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας.

Τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσαν η Premia Properties και η Performance Technologies πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ θα ακολουθήσουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Qualco μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Τετάρτη (16/9) θα δημοσιεύσει τα οικονομικά της μεγέθη η Lamda Development, την Πέμπτη (17/9) σειρά έχουν η Profile, η Lavipharm και η Ευρώπη Holdings και την Παρασκευή (18/9) θα προβεί σε ανακοινώσεις η Ελλάκτωρ.

Η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει την ερχόμενη Πέμπτη (17/9) στην ακύρωση 11,58 εκατ. ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν στο 1,27% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μετοχές αποκτήθηκαν μεταξύ Ιουνίου 2025 και Μαρτίου 2026 έναντι 146,1 εκατ. ευρώ, με μέση τιμή κτήσης 12,62 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ύψους 174 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2025. Μετά την ακύρωση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα μειωθεί σε 903,13 εκατ., επιφέροντας αύξηση περίπου 1,3% στα κέρδη ανά μετοχή. Η ΕΤΕ μπορεί να διαθέσει τα εναπομείναντα 27,9 εκατ. ευρώ βάσει του υφιστάμενου προγράμματος, το οποίο διαρκεί έως τον Μάιο του 2027. Παράλληλα, η τράπεζα αύξησε την ονομαστική αξία ανά μετοχή σε 3 ευρώ από 1 ευρώ, κεφαλαιοποιώντας 1,81 δισ. ευρώ από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο.

Τέλος, η Εβροφάρμα διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό να υπολογίζεται σε 0,057 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

«Κόκκινο» το ταμπλό

Απώλειες -1,23% καταγράφει σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 3.192,59 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -0,86% στις 6.867,10 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) χάνει -0,38% στις 2.983,71 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 17,34 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,27 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 3,3 εκατ. ευρώ κάνει η ΕΤΕ και ακολουθεί η Πειραιώς με 2,7 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,73 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 47 μετοχές, θετικό για 23, ενώ 16 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς υποχωρεί κατά -1,9%, η Alpha Bank κατά -1,8%, η Εθνική κατά -1,1% και η Eurobank κατά -1%. Η CrediaBank χάνει -1% και η Τράπεζα Κύπρου -0,1%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Aegean κινείται πτωτικά κατά -2,1%. Με απώλειες άνω του -1% ακολουθούν η Cenergy, η ΕΥΔΑΠ, η HELLENiQ ENERGY, η Motor Oil, η ElvalHalcor και η Titan. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κατά τουλάχιστον -1% υποχωρούν ο ΑΔΜΗΕ, η Intracom Holdings, η ΑΒΑΞ, η Ελλάκτωρ, η Quest και ο ΟΛΘ.

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