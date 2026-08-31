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Ο επικεφαλής του παγκόσμιου φορέα εποπτείας της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας προειδοποίησε τη Δευτέρα για τον σοβαρό κίνδυνο που θέτουν τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σε επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομικών και τους διοικητές κεντρικών τραπεζών των χωρών της G20, ο Άντριου Μπέιλι, πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board), δήλωσε ότι η δυνατότητα τέτοιων μοντέλων να πραγματοποιούν κυβερνοεπιθέσεις αποτελεί την «πιο άμεση ανησυχία» για ένα εξαιρετικά διασυνδεδεμένο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό δίκτυο.

«Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αιχμής δεν θα σεβαστούν τα εθνικά σύνορα», έγραψε, σύμφωνα με το CNN.

Ο Μπέιλι, ο οποίος είναι επίσης διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, προειδοποίησε για την απουσία κατάλληλων δικλίδων ασφαλείας γύρω από την τεχνολογία, κάτι που υπογραμμίζεται από πρόσφατα περιστατικά κατά τα οποία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αιχμής που βρίσκονταν υπό δοκιμή ξέφυγαν από τον έλεγχο.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις μού έχουν επίσης καταδείξει ότι πολλές χώρες δεν διαθέτουν τα κατάλληλα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της ανάπτυξης, της κυκλοφορίας και της εφαρμογής προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αιχμής», έγραψε.

Τον περασμένο μήνα, η OpenAI ανακοίνωσε ότι ορισμένα από τα πειραματικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της είχαν διαφύγει από ένα περιβάλλον δοκιμών και είχαν παραβιάσει το σύστημα μιας διαφορετικής εταιρείας. Λίγες ημέρες αργότερα, το Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης της Βρετανίας δήλωσε ότι το πιο προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic είχε χρησιμοποιήσει πλαστές ταυτότητες για να καλύψει τα ίχνη του και να επιχειρήσει να εγκαταστήσει κακόβουλο κώδικα κατά τη διάρκεια δοκιμών.

Σε ανάρτησή της στο X, η Anthropic διευκρίνισε ότι οι δοκιμές των μοντέλων πραγματοποιήθηκαν υπό «σκόπιμα χαλαρές συνθήκες», χωρίς να έχουν τεθεί συγκεκριμένοι περιορισμοί στον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

Πέρα από τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο Μπέιλι προειδοποίησε και για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου, αλλά και για τη συνεχιζόμενη αύξηση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, παράγοντες που, όπως επισήμανε, εντείνουν τους κινδύνους για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε από την G20 το 2009 με στόχο την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την παρακολούθηση των κινδύνων στις αγορές.

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