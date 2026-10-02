Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί ξανά κάτω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, μετά τις πληροφορίες ότι στην Ευρώπη εξετάζεται σχέδιο για συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ και αργού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια στενότητα στην αγορά καυσίμων.

Τα συμβόλαια Δεκεμβρίου του Brent υποχωρούν κατά 3,1% στα 99,13 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Νοεμβρίου του αμερικανικού WTI καταγράφουν πτώση 4% στα 89,18 δολάρια.

Η νέα πτώση ήρθε μετά από δημοσίευμα του Reuters σύμφωνα με το οποίο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν γαλλική πρόταση για απελευθέρωση επιπλέον αποθεμάτων ντίζελ, έπειτα και από τις πιέσεις που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ προς την Ευρώπη για αύξηση της προσφοράς.

Στο τραπέζι 50 εκατ. βαρέλια ντίζελ και 50 εκατ. βαρέλια αργού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Γαλλία έχει προτείνει στις χώρες της ΕΕ να απελευθερώσουν συνολικά 50 εκατ. βαρέλια ντίζελ, ενώ παράλληλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά ακόμη 50 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου.

Εφόσον υλοποιηθεί, η κίνηση θα αποτελέσει μια σημαντική συντονισμένη παρέμβαση στην αγορά ενέργειας, με στόχο να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές και να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια έλλειψη ντίζελ.

Το CNBC σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες, ενώ ούτε η γαλλική κυβέρνηση ούτε ο IEA είχαν σχολιάσει άμεσα το δημοσίευμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί την Παρασκευή έκτακτες συνομιλίες για την ενεργειακή κρίση, αναζητώντας συντονισμένη απάντηση στην εκτίναξη των τιμών του ντίζελ.

Πιέσεις από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη

Οι συζητήσεις έρχονται έπειτα από τις πιέσεις της Ουάσιγκτον προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να επισπεύσουν την υλοποίηση των υφιστάμενων δεσμεύσεών τους και να διαθέσουν άμεσα πρόσθετες ποσότητες στην αγορά, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνεχιζόμενες διαταραχές στην προσφορά.

«Οι Αμερικανοί αγρότες, οι οδηγοί φορτηγών και οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να επωμιστούν το βάρος μιας παγκόσμιας έλλειψης ντίζελ», ανέφερε ο Μπέσεντ.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ευρώπη, δεδομένης της σημαντικής εξάρτησής της από τις αμερικανικές προμήθειες. Σύμφωνα με τον IEA, οι ΗΠΑ κάλυψαν περίπου το ήμισυ των εισαγωγών ντίζελ της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Αύγουστο, γεγονός που αναδεικνύει την έκθεση της ευρωπαϊκής αγοράς στο ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών.

Υποχωρεί το σενάριο αμερικανικού εμπάργκο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών ή ακόμη και απαγόρευσης στις αμερικανικές εξαγωγές ντίζελ, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι εγχώριες τιμές.

Ωστόσο, εμφανίστηκε περισσότερο επιφυλακτικός απέναντι σε αυτή την επιλογή νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μετά την ανάκαμψη των εξαγωγών αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Μια ενδεχόμενη απαγόρευση εξαγωγών από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες αναταράξεις στη διεθνή αγορά ντίζελ, με την Ευρώπη να βρίσκεται μεταξύ των πλέον ευάλωτων περιοχών λόγω της εξάρτησής της από τις αμερικανικές ποσότητες.

Από το άλμα πάνω από τα 100 δολάρια στη βουτιά

Η απότομη πτώση της Παρασκευής αντιστρέφει μέρος της ισχυρής ανόδου που είχε καταγράψει το πετρέλαιο στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι τιμές είχαν ενισχυθεί μετά τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, μαζί με αμφίβια δύναμη που μεταφέρει περίπου 2.000 πεζοναύτες, ενισχύοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση του πολύμηνου πολέμου.

Το Brent είχε κλείσει πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, όμως η προοπτική διοχέτευσης μεγάλων ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα άλλαξε γρήγορα την εικόνα στην αγορά.

Διαβάστε ακόμη

Στο ΥΠΕΘΟΟ σήμερα οι servicers για τα νέα μέτρα Πιερρακάκη

ΔΕΗ: Σταθερό μπλε με 11,5 λεπτά και οριακή αύξηση 7% στα πράσινα για τον Οκτώβριο

Ποιος αγοράζει τις χαμένες βαλίτσες των αεροδρομίων;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ