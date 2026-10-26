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Σε ανοδικό ρυθμό κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Δευτέρας με το επενδυτικό κλίμα να βελτιώνεται χάρη στην αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών και τις θετικές εταιρικές ανακοινώσεις. Πρόσθετες ανάσες δίνουν και οι προσδοκίες πως τόσο η EKT όσο και η Fed θα κρατήσουν τελικά στάση αναμονής στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας, αν και πιθανότατα δεν θα αποφύγουν μια νέα αύξηση επιτοκίων πριν τα τέλη της χρονιάς.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,77% στις 640,66 μονάδες επιχειρώντας να ανακτήσει μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας. Θυμίζουμε πως ο δείκτης, την Παρασκευή, ολοκλήρωσε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,91% στις 25.410 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,83% στις 7.847 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο κέρδισε 0,72% στις 10.767 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έκανε άλμα 1,29% στις 49.186 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.033 μονάδες αυξημένος κατά 0,23%

Θυμίζουμε πως οι ευρωπαϊκές μετοχές είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Γαλλία και η αύξηση των τιμών του πετρελαίου επιβάρυναν την επενδυτική ψυχολογία. Οι διαδηλώσεις ενέτειναν τις πιέσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με υποτονικούς ρυθμούς ανάπτυξης και διογκούμενο δημόσιο χρέος.

Ωστόσο, στη συνεδρίαση της Δευτέρας το φρένο των ενεργειακών τιμών συνέβαλε στη βελτίωση στου κλίματος. Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου υποχώρησε 0,40% στα 116,24 δολάρια και η τιμή του αμερικανικού WTI έκανε «βουτιά» 1,02% στα 102,22 δολάρια το βαρέλι.

Την περασμένη εβδομάδα το πετρέλαιο εκτινάχθηκε σε υψηλά έξι μηνών, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό, αλλά η διπλωματική κινητικότητα της νέας εβδομάδας άλλαξε τη διάθεση της αγοράς.

Τη Δευτέρα, υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν πραγματοποίησαν επαφές στην Τεχεράνη, επιδιώκοντας την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων και την αποτροπή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο διατηρεί και το Κατάρ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και η αποκλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Η Τεχεράνη δηλώνει ανοικτή στη διπλωματία, επιμένοντας όμως στην ικανοποίηση των όρων της, ενώ η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να εξετάζει και στρατιωτικές επιλογές.

Παράλληλα, και η Ρωσία επιχειρεί να ενισχύσει τον διαμεσολαβητικό της ρόλο, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να υποδέχεται την Τρίτη στη Μόσχα τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον εμίρη του Κατάρ, σε μια συγκυρία κατά την οποία η προοπτική διπλωματικής συμφωνίας παραμένει αβέβαιη.

Παράλληλα, ενθαρρυντικά λειτούργησαν τα στοιχεία από τη Γερμανία, όπου έρευνα του ινστιτούτου Ifo έδειξε ότι το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές τον Οκτώβριο.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Fed, οι οποίες αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Η ΕΚΤ πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, με την αγορά να αναμένει ευρέως ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, έπειτα από τις αυξήσεις στις οποίες προχώρησε τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο για να αντιμετωπίσει την άνοδο του πληθωρισμού.

Οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν ενισχυθεί από τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος προκάλεσε σημαντική αύξηση των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ οικονομολόγων, η ΕΚΤ αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Όσον αφορά τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, οι αναλυτές αναμένουν ότι και η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της που ολοκληρώνεται την Τετάρτη, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα δε, με ανάλυση της Goldman Sachs, η Fed φαίνεται να προσανατολίζεται σε μια στρατηγική αύξησης των επιτοκίων ανά δύο συνεδριάσεις, μετά την τελευταία παρέμβασή της τον Σεπτέμβριο.

Υπό τα δεδομένα αυτά, στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα κέρδισε έδαφος με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 101,96 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,119.

Στις αγορές των commodities, ο χρυσός ενισχύθηκε σε αντιδιαστολή με το πετρέλαιο. Η προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά ανέβηκε 0,80% στα 4.040 δολάρια την ουγγιά, επιχειρώντας να καλύψει μέρος των απωλειών της περασμένης εβδομάδας, όταν απώλεσε περίπου 3,5%.