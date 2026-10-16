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Σε θετική ρότα επανήλθε το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από την χθεσινή υποχώρηση. Ο Γενικός Δείκτης συνέχισε την περιήγηση στη «ζώνη» των 2.600 μονάδων, με τους αγοραστές να ανεβάζουν ταχύτητα στις δημοπρασίες. Παράλληλα, το ΧΑ επέστρεψε στα εβδομαδιαία κέρδη μετά από δύο συνεχόμενα πτωτικά πενθήμερα.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (16/10) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 31,39 μονάδες ή +1,22% και έκλεισε στις 2.613,49 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.613,51 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.589,47 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης κατέγραψε άνοδο +2,12%. Αντίθετα, υποχωρεί κατά -4,56% μέσα στον Οκτώβριο και «τρέχει» με ρυθμό +23,24% φέτος.

Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανάκαμψης, με την Πειραιώς και την Εθνική να ξεχωρίζουν. Στα blue chips ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η HELLENiQ ENERGY, ο ΟΤΕ και η Titan, με την πρώτη να κλείνει σε νέο ιστορικό υψηλό, πάνω από τα 19,5 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ράλι έκανε ο ΑΔΜΗΕ.

Εβδομαδιαία κέρδη άνω του 2% για τράπεζες και blue chips

Κέρδη +1,87% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.032,81 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +1,24% στις 6.684,97 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,06% στις 3.049,59 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, οι τράπεζες κέρδισαν +2,42% και ο Large Cap κατέγραψε άνοδο +2,11%.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 288,19 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 49,71 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 45,5 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησε η Eurobank με 37,3 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 191,67 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 65 μετοχές, αρνητικό για 40, ενώ 18 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά +2,8% στα 9,78 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (+2,21% στα 16,4 ευρώ), η Alpha Bank (+1,91% στα 4,27 ευρώ) και η Eurobank (+1,32% στα 4,45 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου κινήθηκε ανοδικά κατά +2,12% στα 10,6 ευρώ, η CrediaBank κατά +1,09% στο 0,93 ευρώ, ενώ η Optima bank υποχώρησε κατά -1,59% στα 13,65 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Titan ξεχώρισε με κέρδη +3,26% στα 48,2 ευρώ. Κατά τουλάχιστον +2% ενισχύθηκαν η HELLENiQ ENERGY (+2,83% στα 19,64 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό), ο ΟΤΕ (+2,3% στα 19,58 ευρώ), η ElvalHalcor (+2,2% στα 3,485 ευρώ), ο ΔΑΑ (+2,12% στα 12,51 ευρώ) και η Cenergy (+2,11% στα 22,28 ευρώ). Άνοδο άνω του +1% κατέγραψαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,83% στα 40,12 ευρώ), η Aegean (+1,55% στα 11,15 ευρώ), η Metlen (+1,45% στα 48,88 ευρώ), η Aktor (+1,37% στα 9,6 ευρώ), η Allwyn (+1,28% στα 12,3 ευρώ) και η ΔΕΗ (+1,07% στα 22,6 ευρώ). Στον αντίποδα, πέριξ του -1% υποχώρησαν η Viohalco (-1,77% στα 15,52 ευρώ), η Motor Oil (-1,36% στα 68,95 ευρώ) και η Coca-Cola HBC (-0,95% στα 52,1 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ «αναρριχήθηκε» κατά +5,61% στα 4,52 ευρώ. Κέρδη περίπου +1% σημείωσαν η Autohellas (+1,73% στα 10,58 ευρώ) και η ΑΒΑΞ (+0,92% στα 3,275 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Euronext Athens έχασε -2,5% στα 10,12 ευρώ, η Noval Property -1,29% στα 2,29 ευρώ και η Ελλάκτωρ -0,98% στο 1,216 ευρώ.

Βασικό χαρακτηριστικό η μεταβλητότητα

Η βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας στις διεθνείς αγορές δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ανοδική αντίδραση στο ΧΑ και μάλιστα σε μία περίοδο έντονης μεταβλητότητας. Ανθεκτικό σημείο αντίστασης αποδεικνύονται οι 2.600 μονάδες, παρά την αρχική υπέρβαση του συγκεκριμένου τεχνικού ορίου.

Στήριξη στις μετοχές προσφέρει η υποχώρηση των προσδοκιών για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Fed, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος απέφυγε να εκπέμψει μήνυμα για άμεση ή πιο επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, η τοποθέτησή του δεν έδωσε σαφείς ενδείξεις για τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην επόμενη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, αφήνοντας ανοιχτά τα ερωτήματα για την πορεία των επιτοκίων.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι επενδυτές εξακολουθούν να κινούνται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με τη μεταβλητότητα να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων συνεδριάσεων. Στο επίκεντρο παραμένουν οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική νομισματική πολιτική της Fed, οι προβληματισμοί σχετικά με το κόστος χρηματοδότησης των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, που εξακολουθούν να τροφοδοτούν ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις.

Έληξαν, επίσης, σήμερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) του Οκτωβρίου, μία εξέλιξη που επηρέασε τη συναλλακτική δραστηριότητα και ενίσχυσε τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις. Σε ευρύτερο πλαίσιο, το επικρατέστερο σενάριο είναι η αγορά να αναζητήσει σταδιακά σημεία σταθεροποίησης, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν την ανάληψη σημαντικών νέων θέσεων.

Στις εταιρικές εξελίξεις, η Capital Maritime Finance ολοκλήρωσε τη δημόσια προσφορά της με τελική τιμή διάθεσης 7,5 ευρώ ανά μετοχή, αντλώντας 300 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα, ποσό υψηλότερο από τον αρχικό στόχο των περίπου 250 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 1,1 δισ. ευρώ. Σημαντική ζήτηση καταγράφηκε τόσο από ξένους και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές όσο και από εγχώριους ιδιώτες επενδυτές, ενώ οι τέσσερις cornerstone investors δεσμεύτηκαν να τοποθετήσουν συνολικά 70 εκατ. ευρώ. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας αναμένεται να ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, με βάση τα 300 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν, η τελική τιμή διάθεσης συνεπάγεται αποτίμηση ιδίων κεφαλαίων 750 εκατ. ευρώ πριν από την αύξηση κεφαλαίου (pre-money) και περίπου 1,05 δισ. ευρώ μετά την ολοκλήρωσή της (post-money). Παράλληλα, η μετοχή προσφέρει εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 6,8%.

Τέλος, εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση οι 329.000 νέες μετοχές της Performance Technologies, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω έκδοσης νέων δωρεάν μετοχών (stock awards) σε 103 στελέχη της εταιρείας.