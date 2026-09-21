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Ανοδικά κινούνται οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με τη Νότια Κορέα να ξεχωρίζει και τις κινεζικές μετοχές να καταγράφουν κέρδη, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Θετικό είναι παράλληλα το κλίμα στα futures της Wall Street, μετά την τρίτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών για τον Dow Jones.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύεται κατά 1,44% στις 6.993,71 μονάδες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των βασικών αγορών της περιοχής, ενώ ο Kosdaq κινείται επίσης ανοδικά.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κερδίζει 0,38% στις 24.844,37 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης της Σαγκάης ενισχύεται κατά 0,39% στις 3.926,94 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Sensex σημειώνει άνοδο 0,55% στις 74.705,44 μονάδες, ενώ ο δείκτης της Σιγκαπούρης κινείται 0,26% υψηλότερα στις 5.670,61 μονάδες.

Κλειστό παρέμεινε σήμερα το χρηματιστήριο του Τόκιο λόγω αργίας.

Θετικό άνοιγμα προμηνύουν τα futures της Wall Street

Στις ΗΠΑ, τα χρηματιστηριακά futures κινούνται ανοδικά, καθώς η αγορά επιχειρεί να ανακάμψει μετά από ακόμη μία δύσκολη εβδομάδα για τον Dow Jones.

Τα futures του S&P 500 ενισχύονται κατά 0,42%, του Nasdaq 100 κατά 0,58%, ενώ εκείνα του Dow Jones σημειώνουν άνοδο 0,36%.

Οι κινήσεις ακολουθούν μια εβδομάδα κατά την οποία ο Dow υποχώρησε 1,7%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Μάρτιο και την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών. Ο S&P 500 έχασε περίπου 0,1%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ήταν ο μοναδικός από τους τρεις βασικούς δείκτες που έκλεισε με κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 0,7%.

Το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν το Σάββατο επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν νέες απειλές για επανάληψη των επιθέσεων.

Στο επίκεντρο Fed, αποδόσεις και πετρέλαιο

Οι επενδυτές εξακολουθούν παράλληλα να αποτιμούν την απόφαση της Federal Reserve να αυξήσει την περασμένη εβδομάδα τα επιτόκια για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια, καθώς η αμερικανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με επίμονο πληθωρισμό και υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου παραμένει κοντά στο 5%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη σημαντική υποχώρησή τους τη Δευτέρα.

Το Brent παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρεί κατά 2,07% στα 101,72 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI χάνει 2,18% στα 98,11 δολάρια.

Σύμφωνα με αναλυτές της JPMorgan, οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή παραμένουν «παραδόξως ισχυρές», παρά τη διαταραχή στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Οι συνολικές ροές διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 17,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τις τελευταίες δέκα ημέρες, αν και παραμένουν κατά 6,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα από τον μέσο όρο του 2025.

Το βλέμμα στη συνάντηση Τραμπ-Σι

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά για τις αγορές η προγραμματισμένη αυτή την εβδομάδα συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.

Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι δασμοί, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνητή νοημοσύνη και άλλα οικονομικά ζητήματα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές τιμές ενέργειας προσθέτουν πίεση τόσο στην αμερικανική όσο και στην κινεζική οικονομία.

Πριν από τη συνάντηση των δύο Προέδρων, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συναντήθηκε με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της LPL Financial, Τζέφρι Ρόουτς, σημείωσε ότι η ίδια γεωπολιτική σύγκρουση που ωθεί υψηλότερα τις τιμές της ενέργειας διατηρεί ταυτόχρονα τη Fed σε περιοριστική κατεύθυνση και ασκεί πίεση στα κινεζικά διυλιστήρια.

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