Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις προοπτικές ανάκαμψης των αποστολών από τη Σαουδική Αραβία, παρά τις νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones που εξαπέλυσαν το Σάββατο οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εναντίον του βασιλείου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση Νοεμβρίου υποχώρησαν κατά 2,06% στα 101,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI για τον Οκτώβριο σημείωσαν πτώση 2,13%, στα 98,16 δολάρια το βαρέλι.

Η υποχώρηση των τιμών έρχεται παρά τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αγορές στρέφουν παράλληλα την προσοχή τους στην εικόνα των πραγματικών ροών πετρελαίου από την περιοχή.

Σύμφωνα με σημείωμα αναλυτών της JPMorgan με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου, οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή παραμένουν «παραδόξως ισχυρές», παρά τις διαταραχές στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας.

Οι συνολικές ροές διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 17,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τις τελευταίες δέκα ημέρες, επίπεδο που παραμένει ωστόσο κατά 6,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερο από τον μέσο όρο του 2025.

Οι κίνδυνοι για την προσφορά παραμένουν

Παρά την ανθεκτικότητα των ροών, οι κίνδυνοι για την προσφορά δεν έχουν υποχωρήσει. Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να κλιμακώνονται μετά τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ στο επίκεντρο παραμένει και η εξέλιξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι βρίσκεται σε «φάση λήψης αποφάσεων» όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν και ότι «πολύ μεγάλα πράγματα» πρόκειται να συμβούν στο άμεσο μέλλον.

«Το ερώτημά μου είναι εάν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλύτερα να συμπεριφερθούν», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι δηλώσεις διατηρούν στο προσκήνιο τον κίνδυνο νέων προβλημάτων στην προσφορά και στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά παρακολουθεί στενά κάθε ένδειξη για την πορεία των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.

Ο Ντάνιελ Τακιεντίν, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Sky Links Capital Group, εκτίμησε ότι η πορεία των τιμών θα παραμείνει στενά συνδεδεμένη με τον ρυθμό εξομάλυνσης των εξαγωγών και τις διπλωματικές εξελίξεις.

Όπως ανέφερε, οποιαδήποτε νέα επιδείνωση των συνθηκών στις θαλάσσιες μεταφορές θα μπορούσε να περιορίσει εκ νέου τη φυσική προσφορά πετρελαίου και να επαναφέρει ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Διαβάστε ακόμη

Αυτόματοι πωλητές: Ποιες εταιρείες κυριαρχούν στην Ελλάδα

Πωλείται ολόκληρος οικισμός προς 850.000 ευρώ

Πώς η ΔΕΗ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στα data centers

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ