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Αποκλιμάκωση σημειώθηκε στις ανοικτές πωλήσεις (short θέσεις) για τη μετοχή της Metlen, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της βρετανικής αρχής FCA.

Ειδικότερα, η συνολική καθαρή αρνητική θέση (Aggregated Net Short Position – ANSP) υποχώρησε στο 8,84% από 9,24% που βρισκόταν στις 11 Αυγούστου.

Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε κάλυψη 573.705 μετοχών από funds, σηματοδοτώντας τη μερική υποχώρηση των πιέσεων από πλευράς επενδυτών που πόνταραν σε πτώση της μετοχής.

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