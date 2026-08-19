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Οι επενδυτές που είχαν στοιχηματίσει στην πτώση της Moderna Inc. βρέθηκαν αντιμέτωποι με ζημιές 4,8 δισ. δολαρίων μέσα σε μία συνεδρίαση, σύμφωνα με στοιχεία της ORTEX, καθώς η μετοχή της βιοτεχνολογικής εταιρείας εκτοξεύθηκε μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης κλινικής δοκιμής τελικού σταδίου για το εξατομικευμένο αντικαρκινικό εμβόλιο mRNA που αναπτύσσει μαζί με τη Merck.

Η μετοχή της Moderna έκλεισε στα 174 δολάρια στη συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street, από 62,96 δολάρια στο προηγούμενο κλείσιμο, καταγράφοντας εκρηκτική άνοδο. Το ράλι έφθασε περίπου στο 177%, αποτελώντας έτσι τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο στην ιστορία της εταιρείας.

Η εξέλιξη άφησε τους short sellers με απώλειες που ξεπέρασαν τα 100 δολάρια ανά μετοχή, δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα ισχυρό short squeeze. Καθώς όσοι είχαν στοιχηματίσει στην πτώση αναγκάζονταν να αγοράσουν μετοχές για να κλείσουν τις θέσεις τους και να περιορίσουν τις ζημιές, προσέθεταν ακόμη μεγαλύτερη αγοραστική πίεση στο ήδη εντυπωσιακό ράλι.

«Με κάθε μετοχή που έχει πωληθεί short να καταγράφει πλέον απώλειες σχεδόν 100 δολαρίων, αυτή είναι ακριβώς η πίεση που μπορεί να προκαλέσει ένα squeeze», δήλωσε ο Πίτερ Χίλερμπεργκ, συνιδρυτής της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων ORTEX.

Όπως εξήγησε, πίσω από μια κίνηση τέτοιου μεγέθους υπάρχει σαφώς ένας πραγματικός θετικός καταλύτης. Ωστόσο, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ανοικτών short θέσεων, η προσπάθεια των επενδυτών να τις καλύψουν προσθέτει επιπλέον «καύσιμο» στην άνοδο και μπορεί να συνεχίσει να ωθεί την τιμή της μετοχής υψηλότερα.

Το short interest στη Moderna ανερχόταν στο 13,5% των μετοχών ελεύθερης διασποράς (free float) την Τετάρτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ORTEX, ποσοστό που την κατατάσσει μεταξύ των large-cap μετοχών με τις μεγαλύτερες short θέσεις.

Το εμβόλιο που πυροδότησε το ιστορικό ράλι

Πίσω από την εκρηκτική αντίδραση της αγοράς βρίσκονται τα θετικά αρχικά αποτελέσματα από την πρώτη κλινική δοκιμή Φάσης 3 της πειραματικής εξατομικευμένης αντικαρκινικής θεραπείας που αναπτύσσουν από κοινού Moderna και Merck.

Πρόκειται για εμβόλιο που βασίζεται στην τεχνολογία mRNA και χορηγείται σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία Keytruda της Merck. Η θεραπεία πέτυχε τους βασικούς στόχους της δοκιμής, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 ασθενείς με μελάνωμα υψηλότερου κινδύνου ή προχωρημένου σταδίου, των οποίων ο ανιχνεύσιμος καρκίνος είχε προηγουμένως αφαιρεθεί πλήρως με χειρουργική επέμβαση.

Το συνδυαστικό θεραπευτικό σχήμα πέτυχε τον κύριο στόχο της μελέτης, παρατείνοντας σημαντικά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ασθενείς παρέμεναν χωρίς επανεμφάνιση του μελανώματος, σε σύγκριση με εκείνους που λάμβαναν μόνο Keytruda.

Παράλληλα, η θεραπεία μείωσε τον κίνδυνο εξάπλωσης του καρκίνου σε απομακρυσμένα σημεία του σώματος, προσθέτοντας ένα ακόμη θετικό εύρημα στα αποτελέσματα της μελέτης.

Τα νέα δεδομένα ενισχύουν τα θετικά αποτελέσματα που είχαν προκύψει από τη Φάση 2 των κλινικών δοκιμών για τον ίδιο θεραπευτικό συνδυασμό και φέρνουν τις δύο εταιρείες ένα βήμα πιο κοντά στην κατάθεση αιτήματος για ρυθμιστική έγκριση της θεραπείας.

Η σημασία των αποτελεσμάτων υπερβαίνει, μάλιστα, το συγκεκριμένο φάρμακο. Η επιτυχία μιας μεγάλης δοκιμής Φάσης 3 ενισχύει τις προσδοκίες ότι η τεχνολογία mRNA μπορεί να αποκτήσει σημαντικό ρόλο πέρα από τα εμβόλια κατά λοιμωδών νοσημάτων και στην αντιμετώπιση του καρκίνου, μέσω θεραπειών που προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά του όγκου κάθε ασθενούς.

Ράλι και για τη Merck

Τα νέα προκάλεσαν ισχυρή αντίδραση και στη μετοχή της Merck, η οποία ενισχύθηκε περισσότερο από 12% την Τετάρτη. Ωστόσο, η κίνηση ήταν πολύ μικρότερη σε ποσοστιαία βάση από εκείνη της Moderna.

Η διαφορά αντανακλά σε σημαντικό βαθμό το διαφορετικό μέγεθος των δύο εταιρειών πριν από τη συνεδρίαση. Η Merck είχε χρηματιστηριακή αξία περίπου 333 δισ. δολαρίων, έναντι μόλις περίπου 25 δισ. δολαρίων για τη Moderna. Επομένως, η επιτυχία του προγράμματος έχει δυνητικά πολύ μεγαλύτερη επίδραση στην αποτίμηση της μικρότερης Moderna.

Για τη Moderna, τα θετικά αποτελέσματα αποτελούν ταυτόχρονα σημαντική επιβεβαίωση της προσπάθειάς της να διευρύνει τη χρήση της πλατφόρμας mRNA στην ογκολογία, δημιουργώντας νέες πηγές ανάπτυξης πέρα από την αγορά των εμβολίων.

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