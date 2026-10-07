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(Last update 18:00)

Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου περιορίζεται εκ νέου στη Wall Street, καθώς η άνοδος του πετρελαίου και των αποδόσεων των Treasuries επαναφέρει στο προσκήνιο δύο από τους σημαντικότερους κινδύνους για τις αγορές: τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones καταγράφει σημαντικές απώλειες ύψους 1,11% πέφτοντας κάτω από το όριο των 51.000 μονάδων, στις 50.954. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,66% στις 7.768 μονάδες, μετά το νέο ιστορικό υψηλό της Τρίτης και το πρώτο κλείσιμο του δείκτη πάνω από τις 7.800 μονάδες. Σε επίπεδα ρεκόρ είχε κλείσει χθες και ο Nasdaq, ο οποίος διολισθαίνει σε ποσοστό 0,75% και τις 27.393 μονάδες.

Το κλίμα διαφοροποιείται αισθητά στη σημερινή συνεδρίαση. Οι νέες επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ ενίσχυσαν εκ νέου τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας τα 102 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό επιστρέφει προς την περιοχή των 90 δολαρίων. Η αναζωπύρωση των ενεργειακών πιέσεων επηρεάζει άμεσα και την αγορά ομολόγων, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι το ακριβότερο πετρέλαιο μπορεί να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι πιέσεις στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα εντείνονται. Η απόδοση του 10ετούς Treasury ξεπέρασε το 5,35%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2002, ενώ η απόδοση του 30ετούς κινείται κοντά στο 5,72%, επίσης σε υψηλό περίπου 24 ετών. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η δημοπρασία του αμερικανικού Δημοσίου για 10ετή ομόλογα ύψους 39 δισ. δολαρίων, η οποία αποτελεί ένα ακόμη τεστ για τη ζήτηση κρατικού χρέους σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας.

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στις ΗΠΑ. Στη Γαλλία, η πρόσφατη ανάκαμψη των κρατικών ομολόγων χάνει δυναμική, με το spread του γαλλικού 10ετούς έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου να διευρύνεται στις 139 μονάδες βάσης. Στη Βρετανία, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998.

Οι εξελίξεις έρχονται ενώ η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι η εκτίναξη των αποδόσεων αυξάνει τις δημοσιονομικές πιέσεις στις οικονομίες που έχουν συσσωρεύσει υψηλά επίπεδα χρέους.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Σεπτέμβριο, όταν η αμερικανική κεντρική τράπεζα προχώρησε στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023.

Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για τις ισορροπίες στο εσωτερικό της Fed και κυρίως για το πόσο ισχυρή είναι η διάθεση για νέες αυξήσεις, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν. Η αγορά εξακολουθεί να θεωρεί πιθανότερη τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων τον Οκτώβριο, χωρίς όμως να αποκλείει νέα αύξηση τον Δεκέμβριο.

Η άνοδος των αποδόσεων αναδεικνύει παράλληλα τις διαφορετικές ταχύτητες στο εσωτερικό της Wall Street. Ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά, ο ισοσταθμισμένος S&P 500 απέχει περισσότερο από 5% από το δικό του ρεκόρ, ενώ ο Russell 2000 των μικρότερων εταιρειών βρίσκεται περισσότερο από 8% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του.

Οι τεχνολογικές μετοχές που πρωταγωνίστησαν στο πρόσφατο ράλι βρίσκονται μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων στις σημερινές συναλλαγές. Η Micron Technology υποχωρεί 2,8%, ενώ η AMD, η Broadcom και η Marvell Technology καταγράφουν απώλειες μεταξύ 1,3% και 2,1%. Πτώση 1,6% σημειώνει και η SpaceX, μετά από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία αναζητεί χρηματοδότηση 40 δισ. δολαρίων για αγορές μικροτσίπ της Nvidia.

Η Constellation Brands υποχωρεί κατά 3,8%, μετά την υποβάθμιση της πρόβλεψής της για το ετήσιο λειτουργικό περιθώριο κέρδους. Στον αντίποδα, η Penguin Solutions, που δραστηριοποιείται στις υποδομές data centers για AI, ενισχύεται περισσότερο από 4% μετά την αναβάθμιση της πρόβλεψης για τα ετήσια έσοδα και τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα.

Με τις μακροοικονομικές πιέσεις να παραμένουν έντονες, οι επενδυτές στρέφουν σταδιακά την προσοχή τους στην περίοδο αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, η οποία ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι αναλυτές προβλέπουν συνολική αύξηση των κερδών των εταιρειών του S&P 500 κατά 30,6% για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Τη μεγαλύτερη άνοδο αναμένεται να εμφανίσει ο ενεργειακός κλάδος με 114,7%, ενώ για την τεχνολογία προβλέπεται αύξηση 66,5%.

Η αναμενόμενη αύξηση των κερδών είναι χαμηλότερη από το 54% του δεύτερου τριμήνου, παραμένει όμως αρκετά ισχυρή ώστε να αποτελέσει βασικό στήριγμα για τις υψηλές αποτιμήσεις της Wall Street. Το ερώτημα για τις αγορές είναι πλέον εάν η ισχυρή εταιρική κερδοφορία και το συνεχιζόμενο AI boom μπορούν να αντισταθμίσουν τις πιέσεις από το ακριβότερο πετρέλαιο, τις αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλά δεκαετιών και την αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των επιτοκίων.

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