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Οι πωλήσεις της Inditex SA, ιδιοκτήτριας της Zara, ενισχύθηκαν στις αρχές του τρίτου τριμήνου, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του ομίλου σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων για τους καταναλωτές.

Τα έσοδα της εταιρείας, εξαιρουμένων των επιπτώσεων από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, αυξήθηκαν κατά 9% το διάστημα από 1η Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Inditex την Τετάρτη. Ο ρυθμός ανάπτυξης ευθυγραμμίζεται με την επίδοση του δεύτερου τριμήνου, όταν οι πωλήσεις ξεπέρασαν ελαφρώς τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Inditex συνεχίζει να ξεπερνά τις επιδόσεις του κλάδου και ανταγωνιστών όπως η H&M, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και την άνοδο των ενεργειακών τιμών που επιβαρύνουν το καταναλωτικό κλίμα.

Υπό την προεδρία της Μάρτα Ορτέγκα, η Inditex έχει επιχειρήσει να αναβαθμίσει τη βασική της μάρκα, τη Zara, επενδύοντας σε πιο πολυτελή καταστήματα-ναυαρχίδες και συνεργασίες με γνωστούς σχεδιαστές και φωτογράφους.

Νωρίτερα φέτος, η Zara προσέλαβε τον Τζον Γκαλιάνο, πρώην δημιουργικό διευθυντή του οίκου Dior, ως «guest designer», με στόχο να «ξαναγράψει τα αρχεία της μάρκας». Η πρώτη του συλλογή αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον μήνα.

Παρά την προσπάθεια αναβάθμισης του brand, η πλειονότητα των προϊόντων της Zara εξακολουθεί να διατίθεται σε τιμές κάτω από τα 50 ευρώ, σύμφωνα με έρευνα της Barclays Plc., διατηρώντας τη βασική φιλοσοφία της εταιρείας για προσιτή μόδα σε ευρύ κοινό.

Πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων της Τετάρτης, η μετοχή της Inditex παρέμενε σχεδόν αμετάβλητη από την αρχή του έτους.

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