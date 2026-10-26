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Αν φοβάστε μια νέα περιπέτεια στην αγορά ομολόγων που θα οδηγήσει τις αποδόσεις ξανά στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου τετάρτου αιώνα, υπάρχει πιθανότητα τα χειρότερα να έχουν περάσει.

Η ιστορία υποδεικνύει έναν απλό λόγο για τον οποίο οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ενδέχεται να έχουν σταματήσει να αυξάνονται: με απλά λόγια, είναι ήδη υψηλές. Η ραγδαία άνοδος των αποδόσεων έχει προκαλέσει κύματα φόβου στη Wall Street, με την απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς να φτάνει αυτό το μήνα στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 24 ετών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τζιμ Πόλσεν, βετεράνο της Wall Street και πρώην επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της The Leuthold Group, μπορεί να υπάρχουν κάποια καλά νέα για τους νευρικούς επενδυτές που ανησυχούν για περαιτέρω μεταβλητότητα στα ομόλογα.

«Οι αποδόσεις των ομολόγων των ΗΠΑ ενδέχεται, παραδόξως, να πλησιάζουν σε ένα ανώτατο σημείο για έναν απλό αλλά ίσως πιο σημαντικό λόγο — σε σύγκριση με το ιστορικό, η τρέχουσα απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου είναι αρκετά υψηλή», ανέφερε ο Πόλσεν.

Πολλοί βιάζονται να επισημάνουν ότι, σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες όπως η δεκαετία του 1980, οι αποδόσεις παραμένουν χαμηλές. Ο Πόλσεν αμφισβήτησε αυτή την άποψη, ανατρέχοντας σε 155 χρόνια ιστορικών δεδομένων για να δείξει ότι η απόδοση των 10ετών ομολόγων είναι υψηλότερη από το 76% των μηνιαίων μετρήσεων από το 1871.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αποδόσεις δεν μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται. Ο Πόλσεν αναγνώρισε αυτή την πιθανότητα, επισημαίνοντας την ανοδική πίεση που δημιουργείται από δημοσιονομικά ζητήματα και τη μεγάλη νέα προσφορά τόσο εταιρικών όσο και κρατικών ομολόγων.

Ωστόσο, ανέφερε ότι υπάρχει ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι αποδόσεις θα μπορούσαν να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα. Κατά την άποψή του, οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται καθόλου κοντά σε μια πληθωριστική κρίση όπως αυτή της δεκαετίας του 1970, και η οικονομία δείχνει ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν, μειώνοντας την ανάγκη για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων από την Fed.

Η ισχυρή και σταθερή ζήτηση συνέβαλε στη διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα κατά τη δεκαετία του 1970, γεγονός που τελικά δυσχέρανε την προσπάθεια των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να περιορίσουν τον πληθωρισμό. Ο Πόλσεν υποστηρίζει ότι η σημερινή κατάσταση στις ΗΠΑ απέχει πολύ από εκείνη, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός αυξάνεται και πάλι, αν και για πολύ διαφορετικούς λόγους.

«Η σημερινή πάλη με τον πληθωρισμό οφείλεται κυρίως σε περιορισμούς από την πλευρά της προσφοράς, οι οποίοι είναι επιλύσιμοι», ανέφερε. «Εάν οι ΗΠΑ δεν οδεύουν προς μια επανάληψη της πληθωριστικής έκρηξης των δεκαετιών του 1970 και του 1980 — κάτι που φαίνεται πολύ απίθανο — η σημερινή απόδοση των 10ετών ομολόγων είναι πράγματι από τις υψηλότερες στην ιστορία των ΗΠΑ», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Business Insider.