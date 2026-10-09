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Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου βρίσκονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών και οι αιτίες δεν φαίνονται προσωρινές. Η Ουάσινγκτον εκδίδει τεράστια ποσά ομολόγων για να καλύψει ελλείμματα που δεν μειώνονται. Ο πληθωρισμός αργεί να υποχωρήσει. Η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη διατηρεί την οικονομία αρκετά ισχυρή, ώστε τα επιτόκια να μην πέφτουν, παρόλο που οι τομείς των ακινήτων και των αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κόστος τόκων περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως για χρέος που ξεπερνά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Ουάσινγκτον διαθέτει τρόπους να αντιδράσει, από την μεγαλύτερη στήριξη στη βραχυπρόθεσμη δανειοδότηση έως, σε ακραίες περιπτώσεις, την επιβολή ανώτατου ορίου στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις από την Fed. Όσο όμως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καταφεύγουν περισσότερο σε αυτά τα μέτρα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει περισσότερες δυσκολίες στο μέλλον για τους κατόχους ομολόγων.

Για κάθε πέντε δολάρια που εισπράττει η κυβέρνηση από φορολογικά έσοδα, ένα δολάριο δαπανάται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, δήλωσε ο Τόρστεν Σλοκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management. «Αυτός είναι ένας πραγματικά, πραγματικά υψηλός αριθμός και θα συνεχίσει να αυξάνεται».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time στις 28 Σεπτεμβρίου ότι το χρέος μπορεί να αποπληρωθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης ή του πληθωρισμού.

Αν όμως αυτό δεν αποδώσει, το Υπουργείο Οικονομικών διαθέτει άλλες επιλογές που κυμαίνονται από ήπιες έως δραστικές. Ήδη βασίζεται περισσότερο στην έκδοση βραχυπρόθεσμων ομολόγων και πραγματοποιεί μικρές επαναγορές παλαιότερου χρέους για να ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς.

Σε ένα πολύ χειρότερο σενάριο, τα επόμενα βήματα θα απαιτούσαν την παρέμβαση της Fed. Το ένα θα ήταν η αγορά μακροπρόθεσμων ομολόγων σε μεγάλη κλίμακα. Το άλλο θα ήταν η επιβολή ενός απόλυτου ανώτατου ορίου στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις, κάτι που οι ΗΠΑ δεν έχουν κάνει από τον B’ ΠΠ.

Τελικά, ο μόνος τρόπος για να επιλυθεί το πρόβλημα του χρέους είναι η περικοπή των δαπανών, δήλωσε η Βερονίκ ντε Ρούγκι, ανώτερη ερευνήτρια στο Mercatus Center του Πανεπιστημίου Τζορτζ Μέισον. «Το Κογκρέσο πρέπει να προβεί σε δημοσιονομική προσαρμογή. Με άλλα λόγια, λιτότητα. Η Fed δεν μπορεί να το κάνει μόνη της».

Οι ΗΠΑ έχουν μειώσει σημαντικά τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ μόνο δύο φορές από τον B’ ΠΠ, τόνισε ο Τζον Χίγκινς, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Capital Economics και οι κάτοχοι ομολόγων είχαν πολύ διαφορετική τύχη κάθε φορά.

Μετά τον πόλεμο, το χρέος μειώθηκε από περίπου 106% του ΑΕΠ το 1946 σε 23% έως το 1974, ενώ η απόδοση των 10ετών ομολόγων ανέβηκε από 2,2% σε 7,5%. Τη δεκαετία του 1990, το χρέος μειώθηκε από 48% σε 32% του ΑΕΠ, και οι αποδόσεις μειώθηκαν αντίστοιχα.

Σε τί οφείλεται η διαφορά; Μετά τον πόλεμο, τα ανώτατα όρια στο κόστος δανεισμού και ο σχετικά υψηλός πληθωρισμός ενίσχυσαν την ονομαστική ανάπτυξη σε σχέση με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Αυτό μείωσε το ποσοστό του χρέους χωρίς ιδιαίτερη δημοσιονομική πειθαρχία. Τη δεκαετία του 1990, τα επιτόκια ήταν ελαφρώς υψηλότερα από την ανάπτυξη, οπότε ο περιορισμός των δαπανών και η αύξηση των εσόδων έκαναν τη δουλειά.

Οι σημερινές επιλογές ακολουθούν αυτές τις δύο ίδιες πορείες: λιτότητα με πτωτικές αποδόσεις, ή χρηματοοικονομική καταστολή και πληθωρισμός, όπου οι αποδόσεις αυξάνονται ακόμη και καθώς βελτιώνεται ο δείκτης χρέους. Οι υποχρεωτικές δαπάνες αποτελούν πλέον μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1990, και το Κογκρέσο δεν επιθυμεί αυξήσεις φόρων ή περικοπές δαπανών. Επομένως, ο Χίγκινς θεωρεί ότι οι κίνδυνοι «κλίνουν» προς την πληθωριστική πορεία που βλάπτει τους κατόχους ομολόγων, σύμφωνα με το Reuters.

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