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Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η σταθερή άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων παγκοσμίως εξακολουθεί να αποτελεί την κεντρική εξέλιξη για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Είναι ασυνήθιστο το ότι η κίνηση αυτή είναι μέχρι στιγμής εντονότερη στις χώρες της G10 απ’ ό,τι στις αναδυόμενες αγορές, αν και οι τελευταίες άρχισαν να καλύπτουν τη διαφορά την περασμένη εβδομάδα. Σε μια ακόμη απόκλιση από την ιστορική εμπειρία, οι αγορές μετοχών έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει αυτή την εξέλιξη, με τους δείκτες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία να παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά. Οι αγορές συναλλάγματος έχουν διατηρήσει μέχρι στιγμής την ψυχραιμία τους, όμως το δολάριο έχει αναδειχθεί σαφώς σε βασικό ωφελημένο από τις παράλληλες ρευστοποιήσεις στις αγορές ομολόγων παγκοσμίως.

Αυτή την εβδομάδα η προσοχή των επενδυτών θα στραφεί σε δύο κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία, τα οποία δημοσιεύονται και τα δύο την Παρασκευή. Πρώτα θα ανακοινωθεί η προκαταρκτική έκθεση για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου στην Ευρωζώνη, όπου οι οικονομολόγοι αναμένουν έντονη ανάκαμψη του γενικού δείκτη, η οποία θα πρέπει να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες για τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στο έτος. Αργότερα την ίδια ημέρα, μια εβδομάδα γεμάτη στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ θα κορυφωθεί με τη δημοσίευση των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα. Δεδομένης της ευαισθησίας της αγοράς ομολόγων, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό PCE στις ΗΠΑ την προηγούμενη ημέρα θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τις αγορές, ιδιαίτερα σε περίπτωση ανοδικής έκπληξης.

Στερλίνα

Οι δείκτες PMI της περασμένης εβδομάδας ήταν απογοητευτικοί, σε αντίθεση με τα περισσότερα πραγματικά —αν και με χρονική υστέρηση— στοιχεία που έχουμε λάβει πρόσφατα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η αντίθεση με τις πολύ καλύτερες έρευνες στην Ευρωζώνη είχε ως αποτέλεσμα η στερλίνα να περάσει το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης εβδομάδας συνεχίζοντας τη σταδιακή υποχώρησή της έναντι του κοινού νομίσματος. Στη θετική πλευρά, τα βρετανικά κρατικά ομόλογα υπεραποδίδουν στην πραγματικότητα έναντι άλλων κρατικών ομολόγων σε σχετικούς όρους, ενδεχομένως λόγω των υψηλότερων αποδόσεων στην G10. Δεδομένης της αστάθειας στις αγορές ομολόγων, ο Προϋπολογισμός του Οκτωβρίου αναδεικνύεται πλέον στον βασικό κίνδυνο για τα βρετανικά περιουσιακά στοιχεία γενικότερα.

Ευρώ

Μια σημαντική ανοδική έκπληξη στους δείκτες Υπευθύνων Προμηθειών (Purchasing Managers’ Index – PMI) για την επιχειρηματική δραστηριότητα τον Σεπτέμβριο ενίσχυσε την εικόνα ενδυνάμωσης της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Η προκαταρκτική έκθεση για τον πληθωρισμό αυτής της εβδομάδας αναμένεται να δείξει ανάκαμψη τόσο στον γενικό όσο και στον δομικό δείκτη, ενισχύοντας περαιτέρω τις ανησυχίες της ΕΚΤ και τον επιθετικό τόνο. Εν μέσω των ρευστοποιήσεων στα κρατικά ομόλογα παγκοσμίως, τα γαλλικά OATs δέχονται ιδιαίτερα έντονες πιέσεις, καθώς το ασφάλιστρο κινδύνου έναντι των γερμανικών Bunds διευρύνεται σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά κατά την κρίση του ευρώ το 2012. Ωστόσο, η ΕΚΤ μπορεί να αντλεί κάποια ανακούφιση από το γεγονός ότι τα υπόλοιπα spreads της περιφέρειας παραμένουν ελεγχόμενα. Παρ’ όλα αυτά, ο εκλογικός κύκλος στη Γαλλία το 2027 θα δημιουργήσει ορισμένους ιδιαίτερους ακραίους κινδύνους για το κοινό νόμισμα.

Δολάριο ΗΠΑ

Η εικόνα ενισχυόμενης ανάπτυξης και επίμονων πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ θα δοκιμαστεί αυτή την εβδομάδα τόσο από τον καταιγισμό στοιχείων για την αγορά εργασίας του Σεπτεμβρίου όσο και από την έκθεση για τον πληθωρισμό PCE του Αυγούστου. Η αποτίμηση της αγοράς για περισσότερες από τρεις αυξήσεις επιτοκίων, με τελικό επιτόκιο της Fed κοντά στο 5%, μας φαίνεται υπερβολική, αν και αναγνωρίζουμε ότι η δυναμική των ρευστοποιήσεων στις αγορές σταθερού εισοδήματος γενικότερα καθιστά δύσκολη μια αντίθετη τοποθέτηση. Με τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν να απέχει πολύ από οποιαδήποτε προοπτική επίλυσης, τη Fed να έχει βάλει τέλος στις αμφιβολίες για την ανεξαρτησία της και το ανησυχητικό υπόβαθρο των παγκόσμιων ρευστοποιήσεων στα ομόλογα, το δολάριο φαίνεται να έχει βρει ξανά στήριξη.

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