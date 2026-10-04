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Οι μεγάλες χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν να διατηρήσουν αμετάβλητες τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου και τον Νοέμβριο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να περιορίζει σημαντικό μέρος της παραγωγής του ομίλου.

Μια υποομάδα επτά χωρών, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, θα διατηρήσει αμετάβλητους τους στόχους παραγωγής της τον Νοέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚ+ μετά τη μηνιαία τηλεδιάσκεψη της Κυριακής. Η απόφαση βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τον υφιστάμενο οδικό χάρτη του οργανισμού.

Η απόφαση έρχεται καθώς τα συμβόλαια πετρελαίου επιστρέφουν προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια αγγίζουν νέα ρεκόρ λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι εξελίξεις έχουν ήδη ωθήσει τις χώρες του G7 στην απόφαση για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και καυσίμων.

Παγώνει τις αυξήσεις ο ΟΠΕΚ+

Ο ΟΠΕΚ+ είχε ήδη σηματοδοτήσει ότι θα παγώσει τις αυξήσεις των ποσοστώσεων παραγωγής έως το τέλος του έτους, μετά από μια σειρά μικρών αυξήσεων κατά το εξάμηνο έως τον Αύγουστο.

Οι αυξήσεις αυτές ήταν σε μεγάλο βαθμό συμβολικές, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει περιορίσει σημαντικά την παραγωγή στον Περσικό Κόλπο. Θεωρητικά, ωστόσο, ανέτρεψαν τις περικοπές παραγωγής που είχαν αποφασιστεί το 2023 και ενδέχεται να δώσουν στις χώρες του Κόλπου μεγαλύτερο περιθώριο να αυξήσουν την παραγωγή τους όταν υποχωρήσουν οι επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Ο πόλεμος έχει περιορίσει την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων του ΟΠΕΚ+, καθώς η παραγωγή σε κορυφαία μέλη του οργανισμού, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Κουβέιτ, παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η επταμελής υποομάδα θα συνεδριάσει ξανά μέσω τηλεδιάσκεψης την 1η Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται να οριστικοποιήσει και τα σχέδια για τον Δεκέμβριο.

Στο επίκεντρο οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές

Παράλληλα, η Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC), το όργανο του ΟΠΕΚ+ που παρακολουθεί την εφαρμογή των συμφωνιών, συνεδρίασε επίσης την Κυριακή και επανέλαβε την ανησυχία της για τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και τις επιπτώσεις τους στη σταθερότητα της αγοράς.

Η επόμενη μεγάλη απόφαση του ΟΠΕΚ+ αφορά την τύχη ενός ακόμη τμήματος της παραγωγής που είχε τεθεί εκτός αγοράς το 2022. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία, η οποία αναμένεται να επηρεαστεί από τα αποτελέσματα του ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την παραγωγική δυναμικότητα των κρατών-μελών.

Η πολιτική του ΟΠΕΚ+ για το 2027 αναμένεται να οριστικοποιηθεί στην πλήρη υπουργική σύνοδο του οργανισμού στις 29 Νοεμβρίου. Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει εκ νέου και η JMMC.

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