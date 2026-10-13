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Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης 13 Οκτωβρίου τα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σε μια ημέρα που χαρακτηρίστηκε από εναλλαγές προσήμων και επιλεκτικές ρευστοποιήσεις. Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές και στον κλάδο των ειδών πολυτελείας περιόρισαν τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ οι επενδυτές διατήρησαν επιφυλακτική στάση ενόψει κρίσιμων μακροοικονομικών ανακοινώσεων και εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 υποχώρησε κατά 0,10% στις 635 μονάδες, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX σημείωσε πτώση 0,07% στις 25.259 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έχασε 0,06% και διαμορφώθηκε στις 10.650 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 υποχώρησε κατά 0,07% στις 7.827 μονάδες. O IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.210 μονάδες μειωμένος κατά 0,39%.

Εξαίρεση αποτέλεσε το Χρηματιστήριο του Μιλάνου, όπου ο FTSE MIB ενισχύθηκε οριακά κατά 0,04%, στις 50.057,18 μονάδες, καταφέρνοντας να διατηρήσει θετικό πρόσημο παρά το επιφυλακτικό κλίμα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

Από τα πρωινά κέρδη στις οριακές απώλειες

Η εικόνα της συνεδρίασης διαφοροποιήθηκε αισθητά σε σχέση με το ξεκίνημά της. Νωρίτερα, ο STOXX 600 είχε φτάσει σε υψηλό μίας εβδομάδας, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων είχε δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάκαμψης. Ωστόσο, η αρχική δυναμική εξασθένησε σταδιακά, με τις τεχνολογικές μετοχές να αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες πίεσης.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ανησυχίες για την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα της Κίνας στον κλάδο των ημιαγωγών. Οι πληροφορίες για την τεχνολογική πρόοδο της ChangXin Memory Technologies (CXMT) στην παραγωγή προηγμένων μνημών DRAM ενίσχυσαν τους προβληματισμούς σχετικά με τα περιθώρια κερδοφορίας των καθιερωμένων κατασκευαστών.

Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν ρευστοποιήσεις σε ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, μεταξύ των οποίων οι ASML, Infineon, STMicroelectronics και Soitec, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις υψηλές αποτιμήσεις και τις προοπτικές των επιχειρήσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η νευρικότητα δεν περιορίστηκε στην Ευρώπη. Στην Ασία, ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε βουτιά άνω του 5%, με τις Samsung Electronics και SK Hynix να δέχονται ισχυρές πιέσεις. Το διεθνές sell-off στον τεχνολογικό κλάδο επηρέασε και τη Wall Street, επιβαρύνοντας το επενδυτικό κλίμα.

Η LVMH πιέζει τα είδη πολυτελείας

Αρνητικός παράγοντας για τις ευρωπαϊκές αγορές ήταν και η πορεία του κλάδου πολυτελών ειδών, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της LVMH.

Ο γαλλικός όμιλος, στον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων οι Louis Vuitton και Dior, ανακοίνωσε πωλήσεις χαμηλότερες των προσδοκιών, αντανακλώντας την εξασθένηση της καταναλωτικής ζήτησης στην Κίνα. Η εξέλιξη ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις προοπτικές ενός κλάδου που εξαρτάται σημαντικά από τους Ασιάτες καταναλωτές.

Αντίθετα, θετικά ξεχώρισε η Givaudan, καθώς οι πωλήσεις της ελβετικής εταιρείας αρωμάτων και γεύσεων ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, οδηγώντας τη μετοχή σε ισχυρή άνοδο.

Πετρέλαιο, ομόλογα και πληθωρισμός στο μικροσκόπιο

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η πτώση των τιμών του πετρελαίου προσέφερε προσωρινή ανακούφιση, χωρίς ωστόσο να εξαλείψει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν τις προοπτικές πρόσθετης προσφοράς diesel από τη Ρωσία, αλλά και τους κινδύνους για την τροφοδοσία της αγοράς μετά τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, καθώς μέρος των κεφαλαίων στράφηκε σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, που ανακοινώνονται την Τετάρτη, καθώς και στα αποτελέσματα της ASML, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο δείκτη για τη ζήτηση στον κλάδο των ημιαγωγών.

Η συνεδρίαση της Τρίτης ανέδειξε έτσι την ευαίσθητη ισορροπία στην οποία βρίσκονται οι ευρωπαϊκές αγορές: από τη μία πλευρά η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών και των ομολογιακών αποδόσεων, και από την άλλη οι ανησυχίες για την τεχνολογία, την εταιρική κερδοφορία και τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας.

Στις αγορές των commodities oι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς οι προσδοκίες ότι η συμφωνία ΗΠΑ και Ρωσίας για το ντίζελ θα μπορούσε να απελευθερώσει πρόσθετες ποσότητες από τη Μόσχα αντιστάθμισαν τις ανησυχίες που προκάλεσαν οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες διαταραχές του εφοδιασμού.

Το Brent υποχωρούσε κατά 67 σεντς ή 0,6%, στα 105,98 δολάρια το βαρέλι ενώ την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) παρέμεναν αμετάβλητα, στα 93,74 δολάρια το βαρέλι.

Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού, με το ασθενέστερο δολάριο και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου να προσφέρουν στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,2%, στα 4.178,97 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ, παράδοσης Δεκεμβρίου, κατέγραψαν άνοδο 0,3%, φτάνοντας τα 4.202,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος ο δείκτης δολαρίου (US Dollar Index), που αποτυπώνει την ισχύ του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού έξι βασικών νομισμάτων, υποχώρησε κατά 0,30% στις 102,24 μονάδες, αφού τη Δευτέρα είχε φτάσει στις 102,61 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025.

Την ίδια ώρα, το ευρώ ανέκαμψε από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 17 μηνών. Το ευρωπαϊκό νόμισμα ενισχύθηκε κατά 0,4%, στα 1,1193 δολάρια, ανακάμπτοντας από τα 1,11525 δολάρια που είχε αγγίξει τη Δευτέρα, επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο από τον Μάιο του 2025.

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