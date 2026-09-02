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Νέα ισχυρή αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων προκαλεί η άνοδος του ενεργειακού κόστους, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και οι αυξανόμενες ανησυχίες για τα δημόσια χρέη, οδηγώντας τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων σε υψηλά πολλών δεκαετιών.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς για όλες τις αγορές, καθώς καθορίζουν το κόστος χρήματος για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Η νέα άνοδος σημαίνει ακριβότερα στεγαστικά δάνεια για τους καταναλωτές και μεγαλύτερη πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς, καθώς αυξάνεται το κόστος χρηματοδότησης.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε στο 4,81%, στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τριών ετών, ενώ μια περαιτέρω κίνηση προς το 5% εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει νέες πιέσεις στις ήδη ευάλωτες χρηματιστηριακές αγορές.

Στην Ιαπωνία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου ξεπέρασε το 3%, φθάνοντας σε υψηλό 30 ετών, ενώ στην Αυστραλία η απόδοση του αντίστοιχου τίτλου ανήλθε στο 5,198%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια.

Στην Ευρώπη, τα γερμανικά ομόλογα δέχθηκαν επίσης πιέσεις, με τα futures των γερμανικών bunds να υποχωρούν 0,45% στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011. Παράλληλα, τα γαλλικά OAT futures σημείωσαν πτώση 0,5%, σε ιστορικό χαμηλό.

Πληθωρισμός, χρέος και AI πιέζουν τα ομόλογα

Η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά την αυξανόμενη απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερη αποζημίωση έναντι των κινδύνων που συνδέονται με τον πληθωρισμό, τα δημόσια οικονομικά και την τεράστια προσφορά νέου χρέους.

«Οι επενδυτές ομολόγων απαιτούν πλέον υψηλότερο premium για τον πληθωρισμό, τους δημοσιονομικούς κινδύνους και τον τεράστιο όγκο χρέους που εισέρχεται στην αγορά», ανέφερε η Τσάρου Τσανάνα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo.

Όπως εκτίμησε, η πτώση στις τιμές των ομολόγων μπορεί να ξεπεράσει τα θεμελιώδη δεδομένα, με την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς να έχει πλέον πιθανότητες να φτάσει το 5% πριν οι αγοραστές θεωρήσουν τις αποτιμήσεις αρκετά ελκυστικές.

Ένας επιπλέον παράγοντας πίεσης είναι το νέο κύμα εκδόσεων ομολόγων από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες αντλούν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Νάκα Ματσουζάβα, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής της Nomura Securities, σημείωσε ότι η διάθεση των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας να πληρώσουν υψηλότερα επιτόκια για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους ωθεί ανοδικά συνολικά τις αποδόσεις.

Το κρίσιμο ερώτημα, όπως τόνισε, είναι εάν η έκρηξη επενδύσεων στην AI θα μεταφραστεί τελικά σε υψηλότερη παραγωγικότητα και μισθούς. Αν συμβεί αυτό, η οικονομία θα μπορούσε να αντέξει ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων.

Στο επίκεντρο η Fed και το πετρέλαιο

Οι αγορές παρακολουθούν στενά και τις επόμενες κινήσεις της Fed, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%.

Οι πιο επιθετικές δηλώσεις του προέδρου της Fed Κέβιν Γουόρς την περασμένη εβδομάδα ενίσχυσαν τα στοιχήματα για νέα αύξηση επιτοκίων, ενώ η άνοδος των τιμών ενέργειας επιβαρύνει περαιτέρω την εικόνα.

Το πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε κατά 1% την Τετάρτη στα 95,61 δολάρια το βαρέλι, μετά το άλμα σχεδόν 6% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου, που επηρεάζεται περισσότερο από τις προσδοκίες για την πολιτική της Fed, αυξήθηκε στο 4,41%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον αύξηση επιτοκίων στην Ευρώπη την επόμενη εβδομάδα, ενώ δίνουν περίπου 68% πιθανότητα για αύξηση από τη Fed στη συνεδρίαση που ακολουθεί.

Η Ιαπωνία στο επίκεντρο των ανησυχιών

Η μεγαλύτερη αλλαγή στο παγκόσμιο σκηνικό των ομολόγων αποτυπώνεται στην Ιαπωνία, όπου οι αποδόσεις για χρόνια βρίσκονταν στα χαμηλότερα επίπεδα παγκοσμίως.

Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου ξεπέρασε για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες το 3%, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και τα μεγάλα σχέδια κρατικών δαπανών.

«Η άνοδος των αποδόσεων των ιαπωνικών ομολόγων αντανακλά όχι μόνο τις ανησυχίες για τα δημοσιονομικά της Ιαπωνίας, αλλά και τη γενικότερη παγκόσμια πίεση στο κόστος μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης», δήλωσε ο Φρεντ Νόιμαν, επικεφαλής οικονομολόγος Ασίας της HSBC.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και το φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα, ενώ αντίστοιχες πιέσεις δέχονται κυβερνήσεις όπως της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

«Η Ιαπωνία και η Βρετανία βρίσκονται πιο κοντά στη γραμμή του πυρός, καθώς οι αυξανόμενες αποδόσεις συγκρούονται με δημοσιονομικές πιέσεις και αλλαγές στη νομισματική πολιτική», ανέφερε η Τσανάνα της Saxo.

Οι βρετανικές αποδόσεις είχαν ήδη ανέλθει την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

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