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Ο Φάμπιο Πανέτα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας, προειδοποίησε ότι οι υπερβολικά αισιόδοξες αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών ενδέχεται να καταστήσουν τις αγορές ευάλωτες σε απότομες διορθώσεις.

«Οι τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων αντανακλούν αισιόδοξες προσδοκίες για τη μελλοντική κερδοφορία της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε ο Πανέτα σε ομιλία του τη Δευτέρα. Όπως σημείωσε, οι υψηλές αποτιμήσεις επιτρέπουν στις τεχνολογικές εταιρείες να αντλούν κεφάλαια και να συνεχίζουν τις επενδύσεις τους, ταυτόχρονα όμως αυξάνουν την ευαισθησία των αγορών σε απότομες διορθώσεις, εφόσον οι προσδοκίες αυτές δεν επιβεβαιωθούν.

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς οι ανησυχίες για τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη εντείνονται, την ώρα που δισεκατομμύρια δολάρια κατευθύνονται στον κλάδο, τροφοδοτώντας τη συζήτηση για το κατά πόσο οι αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας έχουν απομακρυνθεί από τα θεμελιώδη μεγέθη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το ενδεχόμενο μιας ισχυρής διόρθωσης στις τεχνολογικές μετοχές, καθώς μια απότομη αναπροσαρμογή των προσδοκιών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επηρεάσει ευρύτερα τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την παγκόσμια οικονομία.

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