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Σε συμφωνία για την αποφυγή πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές φέρεται να κατέληξαν Ουκρανία και Ρωσία, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουκρανία συμφώνησε να μην επιτίθεται σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους και ότι η Μόσχα δεσμεύθηκε να πράξει το ίδιο. Ο Τραμπ υποστήριξε παράλληλα ότι η άνοδος των διεθνών τιμών του ντίζελ οφείλεται κυρίως στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και όχι στο Ιράν.

Ειδικότερα σημειώνει στην ανάρτηση: «Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να πράξει το ίδιο! Η άνοδος της τιμής του ντίζελ παγκοσμίως οφείλεται κυρίως στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και όχι στο Ιράν. Πρόεδρος DJT»

Η ανακοίνωση λειτούργησε κατευναστικά για την ενεργειακή αγορά, οδηγώντας σε αποκλιμάκωση των τιμών του αργού πετρελαίου που εκείνη την ώρα ειδικά το Brent είχε φτάσει μια ανάσα από τα 110 δολάρια, καθώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες για πρόσθετες διαταραχές στην προσφορά.

Ταυτόχρονα και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ντίζελ περιόρισαν τα κέρδη τους, αν και εξακολουθούσαν να ενισχύονται περίπου 1% στη διάρκεια της ημέρας. Οι τιμές λιανικής στις ΗΠΑ παραμένουν σε επίπεδα-ρεκόρ.

Μέχρι στιγμής πάντως ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως ότι έχει επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, αναφέρει το bloomberg. Προηγούμενες προσπάθειες για εκεχειρία που θα περιλάμβανε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις δεν είχαν διαρκή αποτελέσματα.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι είχε προειδοποιήσει τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι προκαλούν «έλλειψη ντίζελ».

Η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια ανά γαλόνι την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω προβλημάτων στην προσφορά που συνδέονται τόσο με τον πόλεμο στο Ιράν όσο και με τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η Ρωσία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα ντίζελ παγκοσμίως, σύμφωνα με τη Vortexa, αν και η Μέση Ανατολή είναι συνολικά σημαντικά μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας του καυσίμου.

Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι σημαντικές, καθώς το ντίζελ αποτελεί βασικό καύσιμο για φορτηγά μεγάλων αποστάσεων, εμπορευματικές αμαξοστοιχίες και αγροτικά μηχανήματα. Για τον Τραμπ, οι υψηλές τιμές των καυσίμων δημιουργούν επιπλέον πολιτικό κίνδυνο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις και το κόστος ζωής.

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