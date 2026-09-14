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Την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκινά η Jefferies με σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 55 ευρώ, βλέποντας σημαντικά περιθώρια δημιουργίας αξίας από τον νέο κύκλο επενδύσεων σε υποδομές στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνει, ως ο μεγαλύτερος καθετοποιημένος όμιλος ανάπτυξης υποδομών στη χώρα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε προνομιακή θέση για να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο από ένα pipeline έργων ύψους 8-10 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία, μέγεθος αντίστοιχο με το υφιστάμενο ανεκτέλεστο του ομίλου.

Η Jefferies εκτιμά ότι η ισχυρή θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ελληνική αγορά και τα υψηλά εμπόδια εισόδου στον κλάδο ενισχύουν σημαντικά τις πιθανότητες ανάληψης νέων έργων. Παράλληλα, θεωρεί ότι η αγορά δεν αποτιμά πλήρως το σχετικά «νεαρό» χαρτοφυλάκιο υποδομών του ομίλου. Η τρέχουσα τιμή της μετοχής ενσωματώνει, σύμφωνα με τον οίκο, discount περίπου 15% σε σχέση με τη δίκαιη αξία του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, χωρίς να συνυπολογίζεται πλήρως η δυνητική αξία από τα νέα έργα. Την ίδια ώρα, η Jefferies προβλέπει αύξηση του EBITDA κατά περίπου 50% έως το 2030.

Σε προνομιακή θέση για το επόμενο κύμα ανάπτυξης

Κατά την Jefferies, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα ενόψει του επόμενου κύματος επενδύσεων σε υποδομές στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το μέγεθός της, τη γνώση της εγχώριας αγοράς και το καθετοποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο. Αυτά τα χαρακτηριστικά της επιτρέπουν, σύμφωνα με την ανάλυση, να εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις έναντι των ανταγωνιστών της.

Πέρα από το discount περίπου 15% που εντοπίζει στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, η Jefferies βλέπει πρόσθετα περιθώρια ανόδου τόσο από την ανάληψη νέων έργων όσο και από τη σταδιακή έναρξη λειτουργίας περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σήμερα υπό ανάπτυξη. Καθώς νέες ευκαιρίες βγαίνουν στην αγορά, δημιουργούνται επιπλέον δυνατότητες παραγωγής αξίας μέσω της αξιοποίησης και τοποθέτησης νέων κεφαλαίων.

Ένα νέο επενδυτικό cycle €8-10 δισ.

Καταλύτης για την επόμενη φάση ανάπτυξης είναι ο νέος κύκλος επενδύσεων σε ελληνικές υποδομές, ο οποίος υποστηρίζεται από ευρωπαϊκούς πόρους, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την αυξανόμενη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βλέπει ένα pipeline δυνητικών νέων έργων ύψους 8-10 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, όταν το σημερινό ανεκτέλεστο του ομίλου ανέρχεται σε 8,8 δισ. ευρώ. Σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, η δυνητική επενδυτική δαπάνη σε οδικούς άξονες, ύδρευση, διαχείριση αποβλήτων και συναφείς υποδομές μπορεί να φτάσει τα 40-50 δισ. ευρώ έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Μετά την ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η Jefferies θεωρεί ότι οι συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές για τη διατήρηση υψηλών επενδύσεων στις υποδομές, εξέλιξη από την οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ως ο μεγαλύτερος καθετοποιημένος όμιλος του κλάδου, βρίσκεται σε θέση να επωφεληθεί σημαντικά.

Γιατί η Jefferies βλέπει περαιτέρω re-rating

Στην ανάλυσή της, η Jefferies εξετάζει αφενός τις πιθανότητες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να εξασφαλίσει σημαντικό μέρος του συγκεκριμένου pipeline των 8-10 δισ. ευρώ και αφετέρου αποτιμά αναλυτικά, asset by asset, το σημερινό χαρτοφυλάκιο.

Παρά το μέγεθος του ομίλου, την υψηλή ορατότητα της ανάπτυξης και τη σταδιακή αύξηση της συμμετοχής των παραχωρήσεων στην κερδοφορία, ο οίκος θεωρεί ότι η μετοχή εξακολουθεί να έχει σχετικά περιορισμένη παρουσία στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Η μετατροπή του pipeline σε νέα έργα, η επίτευξη των στόχων κερδοφορίας και η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα της επενδυτικής ιστορίας μπορούν, σύμφωνα με τη Jefferies, να οδηγήσουν σε περαιτέρω re-rating.

Το pipeline ο βασικός καταλύτης για τη μετοχή

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ήδη θετική επενδυτική συναίνεση, ωστόσο η Jefferies θεωρεί ότι η επόμενη φάση δημιουργίας αξίας θα κριθεί κυρίως από την ικανότητά της να μετατρέψει το μεγάλο pipeline έργων σε κερδοφόρα ανάπτυξη.

Οι προβλέψεις της Jefferies για το EBITDA βρίσκονται 3%-6% υψηλότερα από το consensus για το 2027-2028, όμως ο οίκος δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στις ευκαιρίες για μελλοντικές επενδύσεις κεφαλαίων και στις αποδόσεις που μπορεί να πετύχει ο όμιλος από τα κεφάλαια που άντλησε το φετινό καλοκαίρι. Οι νέες συμβάσεις που θα προκύψουν από το pipeline αποτελούν, κατά την Jefferies, τον βασικό καταλύτη για τη μετοχή κατά τους επόμενους 12 μήνες.

Ένα infrastructure compounder στην αρχή του κύκλου ζωής των assets

Η Jefferies αντιμετωπίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως ένα κλασικό infrastructure compounder, αντίστοιχο σε επιχειρηματική λογική με ομίλους όπως η Ferrovial και η Vinci, με τη σημαντική διαφορά ότι μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου της βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο του κύκλου ζωής του.

Με βάση μόνο τα assets που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη, ο οίκος προβλέπει αύξηση EBITDA περίπου 50% έως το 2030 και αποδίδει σε αυτά αξία 52 ευρώ ανά μετοχή. Στην αποτίμηση Sum-of-the-Parts προσθέτει ακόμη 3 ευρώ ανά μετοχή για μελλοντικά έργα, στα οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είτε βρίσκεται σε ανταγωνιστική θέση για να τα διεκδικήσει είτε αποτελεί τον μοναδικό ενδιαφερόμενο μέσω unsolicited proposals.

Έτσι, το discount περίπου 15% που διαπιστώνει η Jefferies έναντι της δίκαιης αξίας του σημερινού χαρτοφυλακίου, σε συνδυασμό με το μεγάλο pipeline νέων έργων που μπορεί να προσθέσει περαιτέρω αξία, στηρίζει τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο των 55 ευρώ ανά μετοχή.

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