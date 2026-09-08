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Οι τιμές του αργού πετρελαίου ενισχύθηκαν την Τρίτη σε νέο υψηλό έξι εβδομάδων, μετά τις επιθέσεις των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε πετρελαϊκές υποδομές και εντείνουν τους φόβους για σημαντική κλιμάκωση του εξάμηνου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 92 σεντς ή 0,9% και έκλεισαν στα 97,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 1,55 δολαρίων ή 1,7%, διαμορφούμενο στα 93,03 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος διατήρησε και τους δύο βασικούς δείκτες αναφοράς σε τεχνικά υπεραγορασμένα επίπεδα, ενώ το Brent κατέγραψε για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση το υψηλότερο κλείσιμο από τις 23 Ιουλίου. Αντίστοιχα, το WTI σημείωσε το υψηλότερο κλείσιμό του από τις 4 Ιουνίου.

Γενικότερα οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 8% τον Σεπτέμβριο, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν ανταλλάξει στρατιωτικά πλήγματα για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.

Οι μαχητές Χούθι στόχευσαν πολιτικές και οικονομικές υποδομές στις πόλεις Άμπχα, Χαμίς Μουσάιτ, Τζιζάν και Νατζράν, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν περισσότεροι από 70 πολίτες, ανέφερε το υπουργείο.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε αρκετές ενεργειακές εγκαταστάσεις, οδηγώντας σε προσωρινή αναστολή λειτουργιών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας της χώρας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την κατάσβεση των πυρκαγιών και την αξιολόγηση της έκτασης των ζημιών, ανέφερε το μεγαλύτερο εξαγωγικό κράτος πετρελαίου παγκοσμίως.

Το Ριάντ δεν αποκάλυψε ποιοι τύποι ενεργειακών εγκαταστάσεων επλήγησαν. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης των Χούθι ανέφεραν ότι η οργάνωση επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στις νότιες περιοχές της χώρας με drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

Η Σαουδική Αραβία «επιβεβαιώνει το νόμιμο δικαίωμά της να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση της κυριαρχίας της, τη διαφύλαξη των εθνικών της περιουσιακών στοιχείων και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και των κατοίκων της», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μετά τα πλήγματα του αμερικανικού στρατού το Σάββατο εναντίον τριών ιρανικών πετρελαιοφόρων, ως αντίποινα για επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους σε δύο πολεμικά πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις επιθέσεις στα δεξαμενόπλοια χαρακτηρίζοντάς τες «έγκλημα πολέμου» και πράξη «οικονομικού πολέμου».

Οι νέες επιθέσεις ενισχύουν τις ανησυχίες ότι η ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου περνούσε μέσω του συγκεκριμένου θαλάσσιου περάσματος, ενώ η κίνηση δεξαμενόπλοιων και εμπορικών πλοίων έχει περιοριστεί σημαντικά.

Η Σαουδική Αραβία έχει επιχειρήσει να περιορίσει την εξάρτησή της από τον Ορμούζ, διοχετεύοντας μέρος των εξαγωγών της μέσω εναλλακτικών διαδρομών προς την Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, οι επιθέσεις των Χούθι δημιουργούν νέο κίνδυνο, καθώς απειλούν όχι μόνο τις παραδοσιακές οδούς μεταφοράς, αλλά και τις εναλλακτικές υποδομές που χρησιμοποιεί το βασίλειο για τη διατήρηση των εξαγωγών του.

Παράλληλα, η αγορά ανησυχεί για τη διαθεσιμότητα καυσίμων και ειδικά του ντίζελ, καθώς οι περιορισμοί στη διύλιση, οι ρωσικοί περιορισμοί στις εξαγωγές και η αυξημένη χειμερινή ζήτηση δημιουργούν συνθήκες περιορισμένης προσφοράς. Οι τράπεζες Goldman Sachs, HSBC και άλλοι χρηματοπιστωτικοί οίκοι έχουν ήδη αναθεωρήσει ανοδικά τις προβλέψεις τους για τις τιμές του πετρελαίου το 2026 και το 2027, καθώς οι αγορές προεξοφλούν ότι οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να διαρκέσουν περισσότερο.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα επιτεθεί σε εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Χτυπάτε τις υποδομές μας και θα χτυπηθείτε», έγραψε τη Δευτέρα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, απαντώντας σε ανάρτηση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «θα καταστρέψουν (και θα βυθίσουν)» ιρανικά πετρελαιοφόρα εάν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία.

Η Goldman Sachs αύξησε τη Δευτέρα τις προβλέψεις της για το Brent και το WTI κατά 5 δολάρια, στα 85 και 80 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα για τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ για το 2027 προβλέπει τιμές στα 80 και 75 δολάρια αντίστοιχα.

Η Goldman προειδοποίησε ότι το Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι το 2027, εάν η παραγωγή αργού στον Κόλπο παραμείνει κατά 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, αν και αυτό δεν αποτελεί το βασικό σενάριο της τράπεζας.

«Θεωρούμε ότι οι πιο έντονες επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα αποτελούν τον πιθανότερο παράγοντα για το σενάριο χαμηλότερης παραγωγής και υψηλότερων τιμών», ανέφερε ο Νταν Στράιβεν, επικεφαλής έρευνας πετρελαίου της Goldman, σε σημείωμά του τη Δευτέρα.

Η Goldman εκτιμά ότι οι διαταραχές στις μεταφορές ενέργειας στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν έως το 2027, με την παραγωγή να ανακάμπτει σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

«Οι αγορές προεξοφλούν ολοένα και περισσότερο μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», σημείωσε ο Στράιβεν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα σε ανάρτησή του ότι «οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν κατακόρυφα… όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν».

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