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Το πετρέλαιο κατευθύνεται προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό του από τον Ιούλιο, καθώς η νέα κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 96 δολάρια το βαρέλι με άνοδο περίπου 0,30%, σημειώνοντας άνοδο άνω του 7% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κινείτο κοντά στα 92 δολάρια με άνοδο περί του 0,60%.

Η νέα ένταση ξέσπασε μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, με τις αμερικανικές επιθέσεις στις αρχές της εβδομάδας να ακολουθούνται από αντίποινα του Ιράν κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Νέες απειλές για τις ροές μέσω Ορμούζ

Οι ιρανικές δυνάμεις συνέχισαν να στοχεύουν πλοία που κινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Ιορδανίας, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Παράλληλα, το Ισραήλ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιχειρήσεων, προειδοποιώντας ότι μια νέα ιρανική επίθεση θα το απελευθέρωνε από τους υφιστάμενους περιορισμούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός νέου κύκλου στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Την ίδια στιγμή, και η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας εξετάζει την πιθανότητα να έχει «συμβολή» σε στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της ασφάλειας στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, de facto κλειστό από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Η ενδεχόμενη «στρατιωτική συμβολή για το στενό του Ορμούζ» θα πρέπει να αποφασιστεί εντός ορίων που δεν θα υπονομεύουν «την ετοιμότητά μας» για την αντιμετώπιση της απειλής της Βόρειας Κορέας, δήλωσε στον Τύπο εκπρόσωπος της προεδρίας, διευκρινίζοντας πως το θέμα εξετάζεται ακόμη.

Παρότι οι συγκρούσεις εντάθηκαν μέσα στην εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υποβάθμισε την έκταση της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι δεν θα τη χαρακτήριζε πόλεμο, καθώς οι μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν ολοκληρωθεί εβδομάδες νωρίτερα.

Διαφορετική εκτίμηση είχε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Βόρειας Καρολίνας, Πατ Χάριγκαν, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος δήλωσε ότι «πολύ ξεκάθαρα, στρατιωτικά έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο».

Η αγορά επανατιμολογεί τον κίνδυνο

«Οι αγορές πετρελαίου επανατιμολογούν την ευπάθειά τους», δήλωσε η Πριγιάνκα Σάτσντεβα, επικεφαλής αναλύσεων αγοράς της Phillip Nova στη Σιγκαπούρη.

«Το ασφάλιστρο κινδύνου μπορεί να συμπιεστεί μόνο για ένα χρονικό διάστημα, όταν το βασικό πρόβλημα ασφάλειας παραμένει άλυτο», πρόσθεσε.

Το Brent έχει ενισχυθεί σχεδόν 60% από τις αρχές του έτους, ενώ τα διυλισμένα προϊόντα, όπως το ντίζελ, έχουν σημειώσει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο λόγω τόσο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή όσο και του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Οι τιμές λιανικής του ντίζελ στις ΗΠΑ έφτασαν αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, ενώ τα αποθέματα στην Ευρώπη παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τα εποχικά επίπεδα.

Οι ροές συνεχίζονται, αλλά ο κίνδυνος παραμένει

Παρά τη στρατιωτική ένταση στη Μέση Ανατολή, ορισμένες αποστολές αργού συνεχίζουν να διέρχονται μέσω των Στενών του Ορμούζ, με Αμερικανούς αξιωματούχους να επισημαίνουν αυτή την εβδομάδα ότι οι περιφερειακές ροές παραμένουν ισχυρές.

Η Σαουδική Αραβία διατήρησε επίσης αμετάβλητη την τιμή του βασικού εξαγωγικού της πετρελαίου για τον επόμενο μήνα, γεγονός που ενδεχομένως δείχνει ότι οι πιέσεις στην προσφορά έχουν περιοριστεί.

Πριν από τον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ, περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μεταφερόταν μέσω των Στενών του Ορμούζ προς τις διεθνείς αγορές.

Οι τιμές spot του LNG στην Ασία εκτινάχθηκαν αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω των τριών ετών, αυξάνοντας το ενεργειακό κόστος και επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς ορισμένων χωρών της περιοχής.

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