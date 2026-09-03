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Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν στη μαύρη λίστα κυρώσεων για την Κούβα μια εταιρεία χονδρικής καυσίμων, μια αναπτυξιακή τράπεζα και μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς τον μεταλλευτικό κλάδο, ενώ στο στόχαστρο μπήκε και ένας από τους εγγονούς του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο, εντείνοντας την πίεση προς το κομμουνιστικό καθεστώς της Αβάνας.

Η Ουάσιγκτον επιβάλλει νέες κυρώσεις σχεδόν κάθε εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση της Κούβας, η οποία κυβερνά το νησί εδώ και σχεδόν 70 χρόνια.

Μεταξύ των οντοτήτων που προστέθηκαν στη λίστα του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη οδηγία της Πέμπτης, περιλαμβάνονται η Comercial Cupet SA, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πώληση καυσίμων και λιπαντικών, η Banco Exterior de Cuba, η οποία ιδρύθηκε το 1999, η ABAPET, χονδρέμπορος μηχανημάτων, καθώς και οι CEXNI και NICAROTEC, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον μεταλλευτικό κλάδο.

Στις κυρώσεις συμπεριλήφθηκε επίσης ο Φιντέλ Ερνέστο Κάστρο Κάλις, 31 ετών. Είναι γιος του Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν, υψηλόβαθμου αξιωματούχου του υπουργείου Εσωτερικών της Κούβας, ο οποίος είχε ήδη υποστεί κυρώσεις τον Ιούνιο.

Αντίθετα, ένας άλλος εγγονός του Ραούλ Κάστρο, ο Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκες Κάστρο, ο οποίος είχε αναδειχθεί ως πιθανό πρόσωπο επαφής στις παγωμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας, δεν έχει μέχρι στιγμής συμπεριληφθεί στη λίστα κυρώσεων.

Από τότε που η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διεύρυνε τις κυρώσεις κατά της Κούβας τον Μάιο, τουλάχιστον 86 πρόσωπα και οργανισμοί έχουν υποστεί κυρώσεις.

Οι νέες κινήσεις αντικατοπτρίζουν, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, το «ακλόνητο όραμα του Τραμπ για μια ελεύθερη Κούβα — μια χώρα όπου τα παράνομα οικονομικά δίκτυα του καθεστώτος, οι μηχανισμοί καταστολής και οι παγιωμένες δομές εξουσίας της εποχής των Κάστρο θα διαλυθούν και όπου ο κουβανικός λαός, και όχι οι καταπιεστές του, θα κληρονομήσει το μέλλον του έθνους».

Στο στόχαστρο η ενεργειακή υποδομή

Ένας ειδικός στις κυρώσεις χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την ένταξη της ABAPET στη λίστα, καθώς η εταιρεία εμπλέκεται στην προμήθεια εξοπλισμού και υλικών που απαιτούνται για τη συντήρηση των γερασμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της Κούβας.

Το νησί χρειάζεται περίπου 100.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα για να καλύψει τις κανονικές ανάγκες του, όμως η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόλις τα δύο πέμπτα της ζήτησης.

Μετά την απομάκρυνση του βασικού συμμάχου της Κούβας, της Βενεζουέλας, στις αρχές Ιανουαρίου και τη διακοπή των προμηθειών πετρελαίου από τη χώρα αυτή, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει ουσιαστικά έναν άτυπο ενεργειακό αποκλεισμό στο νησί.

Μέχρι σήμερα, μόνο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει παράδοση καυσίμων, ενώ η Αβάνα αποδίδει την έλλειψη ενέργειας σε τέσσερα εθνικά μπλακάουτ μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

«Η στόχευση της ABAPET αφορά την επέκταση του αποκλεισμού», δήλωσε μέσω email ο Μπρετ Έρικσον, διευθύνων σύμβουλος της Obsidian Risk Advisors.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν οι ενεργειακές υποδομές της Κούβας να υποβαθμιστούν, να καταρρεύσουν λόγω έλλειψης συντήρησης και να οδηγήσουν σε ακόμη πιο σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης», πρόσθεσε.

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