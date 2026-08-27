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Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω των 2 δολαρίων το βαρέλι την Πέμπτη, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στους όρους του μνημονίου κατανόησης που είχε επιτευχθεί με το Ιράν τον Ιούνιο.

Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος, αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι δεν ενδιαφέρεται για αναβίωση της συμφωνίας του Ιουνίου, περιπλέκοντας τις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες αυτής της εβδομάδας για την επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε ότι δεν βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες άλλων χωρών να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αποτέλεσμα, το Brent έκλεισε με άνοδο 2,1% στα 89,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά 1,6%, κλείνοντας στα 83,53 δολάρια το βαρέλι.

Επιστροφή του Brent πάνω από τα $90

Και οι δύο δείκτες αναφοράς ανέκαμψαν έπειτα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τις πιθανότητες μιας διπλωματικής εξέλιξης που θα μπορούσε να ενισχύσει τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Η έλλειψη προόδου στις συνομιλίες, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες περιορισμένες ροές, ενδέχεται να οδήγησε την αγορά σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της, δήλωσε ο αναλυτής της UBS Τζιοβάνι Σταούνοβο.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ επισκέφθηκε την Τεχεράνη σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των διπλωματικών συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, μία ημέρα πριν συμπληρωθούν έξι μήνες από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η Τεχεράνη θα πλήξει αμερικανικά στρατιωτικά και οικονομικά συμφέροντα, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε «προκλήσεις» κατά του Ιράν στη διάρκεια των επαφών με τους αξιωματούχους του Κατάρ.

Νέα αντιπαράθεση για τις κυρώσεις

Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αντάλλαξαν επίσης κατηγορίες σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ να εντείνουν την οικονομική πίεση προς το Ιράν.

Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις «σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία» κατά του Ιράν, υιοθετώντας οικονομικά μέτρα τα οποία, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανάγκη για νέες μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, χαρακτήρισε τις κυρώσεις «απάνθρωπη και εχθρική πράξη», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι έχουν χάσει την αποτελεσματικότητά τους.

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