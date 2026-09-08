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Οι τιμές του πετρελαίου και οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στις ευρωαγορές, ενώ οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και ο κίνδυνος νέων αυξήσεων επιτοκίων από ΕΚΤ και Fed κρατούν τους επενδυτές σε στάση αναμονής.

O πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 0,34% στις 647,69 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημειώνει οριακές απώλειες 0,11% στις 10.810,66 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX κινείται χαμηλότερα κατά 0,28% στις 25.934,37 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι καταγράφει πτώση 0,38% στις 8.274,45 μονάδες. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB υποχωρεί 0,43% στις 52.004,02 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη σημειώνει απώλειες 0,47% στις 19.927,20 μονάδες. Η εικόνα παραμένει αρνητική, αλλά χωρίς έντονες πιέσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στο πετρέλαιο, τις αποδόσεις των ομολόγων και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος λόγω της έντασης ΗΠΑ-Ιράν

Από μακροοικονομικής πλευράς, το πετρέλαιο και οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό παράγοντα πίεσης στις αγορές.

Το Brent κινείται προς τα 98,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI επιστρέφει πάνω από τα 94 δολάρια, καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν στο προσκήνιο.

Η νέα άνοδος των τιμών ενέργειας ενισχύει τους φόβους για τον πληθωρισμό, σε μια κρίσιμη εβδομάδα για τη νομισματική πολιτική.

ΕΚΤ: Στο επίκεντρο η νέα αύξηση επιτοκίων

Οι αγορές προετοιμάζονται για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη, με μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης να θεωρείται πλέον ευρέως αναμενόμενη.

Η άνοδος του πετρελαίου περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση για την ΕΚΤ, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας μπορούν να διατηρήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις σε υψηλά επίπεδα.

Ομόλογα: Σε υψηλά πολλών ετών οι αποδόσεις

Οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα που παρακολουθούν στενά οι επενδυτές.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου παραμένει κοντά στο 3,38%, επίπεδο που βρίσκεται μεταξύ των υψηλότερων από το 2011.

Η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει το κόστος χρήματος και μπορεί να περιορίσει την ελκυστικότητα των μετοχών, ιδιαίτερα όταν οι επενδυτές μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις από πιο ασφαλείς τοποθετήσεις.

Wall Street: Επιφυλακτικό ξεκίνημα

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures της Wall Street δείχνουν επίσης πιο επιφυλακτική διάθεση.

Τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά 0,2%, ενώ τα futures του Dow Jones καταγράφουν απώλειες 0,6%.

Οι τεχνολογικές μετοχές εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, με τα futures του Nasdaq να ενισχύονται οριακά κατά 0,1%.

Η Wall Street επιστρέφει σήμερα στις συναλλαγές μετά το τριήμερο αργίας, έχοντας ως σημείο αναφοράς τα ισχυρά στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή.

Τα στοιχεία για την απασχόληση ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων εντός του μήνα.

Παρά τις πιέσεις, προς το παρόν δεν καταγράφονται ενδείξεις μαζικών πωλήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ωστόσο, ο συνδυασμός υψηλότερων τιμών πετρελαίου, αυξημένων αποδόσεων ομολόγων, κινδύνου νέας σύσφιξης από ΕΚΤ και Fed και συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή κρατά τους επενδυτές σε επιφυλακή.

Το βασικό ζητούμενο για τις αγορές είναι πλέον αν οι πιέσεις αυτές θα παραμείνουν διαχειρίσιμες ή αν η περαιτέρω άνοδος του πετρελαίου και των αποδόσεων θα αρχίσει να επηρεάζει πιο έντονα τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

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