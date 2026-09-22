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Με συνεχείς εναλλαγές στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη έλαβε χώρα η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο βρίσκει σταδιακά τα «πατήματά» του στο πλαίσιο της προσαρμογής του στη νέα πραγματικότητα των ανεπτυγμένων αγορών. Οι αρχικοί κραδασμοί απορροφήθηκαν, με τους αγοραστές να επαναφέρουν τον ΓΔ κοντά στις 2.700 μονάδες στα υψηλά ημέρας. Ωστόσο, τα ενδοσυνεδριακά κέρδη χάθηκαν με αποτέλεσμα να έχουμε κλείσιμο σε ήπια πτωτικό έδαφος.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (22/9) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 4,52 μονάδες ή -0,17% και έκλεισε στις 2.671,50 μονάδες. Σε 32 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.665,07 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.697,06 μονάδες. Απώλειες -0,22% καταγράφει το ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται σε +25,97%.

Αντίρροπες δυνάμεις έκαναν την εμφάνισή τους στο ταμπλό. Οι μετοχές των διυλιστηρίων (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY) αναδείχθηκαν σε αρνητικούς πρωταγωνιστές, καθώς δέχθηκαν πιέσεις από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τον χώρο για κατοχύρωση κερδών (profit taking) μετά το πρόσφατο ράλι τους. Αντίθετα, η Viohalco συνέχισε για τρίτη μέρα σε έντονα ανοδική τροχιά, έχοντας αναδειχθεί σε έναν από τους μεγάλους κερδισμένους από τη μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές. Σημάδια ανάκαμψης έδειξε η Coca-Cola HBC, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο και απορροφώντας ένα μέρος των κραδασμών που προκάλεσε η έκθεση του ομίλου στη ρωσική αγορά.

Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό

Απώλειες -0,6% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.207,75 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,27% στις 6.848,53 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,5% στις 3.087,01 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 327,95 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21,44 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 145,3 εκατ. ευρώ έκαναν οι συστημικές τράπεζες, απασχολώντας το 44% των συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 195,81 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 65 μετοχές, αρνητικό για 41, ενώ 15 τίτλοι έμειναν αμετάβλητοι.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -2,38% στα 4,632 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (-0,81% στα 10,355 ευρώ), η Εθνική (-0,37% στα 17,375 ευρώ) και η Eurobank (-0,19% στα 4,73 ευρώ). Η CrediaBank έχασε -2,13% στο 0,967 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου -0,28% στα 10,65 ευρώ, ενώ η Optima bank ενισχύθηκε κατά +2,69% στα 14,1 ευρώ και σε νέα επίπεδα ρεκόρ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, «βουτιά» σχεδόν -5% σημείωσαν η Motor Oil (-4,95% στα 64,3 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (-4,8% στα 16,85 ευρώ). Παράλληλα, η Lamda Development υποχώρησε κατά -1,18% στα 6,28 ευρώ. Στον αντίποδα, η Viohalco κατέγραψε «άλμα» +6,48% και σταμάτησε στα 17,08 ευρώ. Με κέρδη άνω του +2% ακολούθησαν η Coca-Cola HBC (+2,99% στα 51,7 ευρώ), η ElvalHalcor (+2,68% στα 3,83 ευρώ) και η ΕΥΔΑΠ (+2,3% στα 12,48 ευρώ). Ταυτόχρονα, ο ΟΤΕ ενισχύθηκε κατά +1,54% στα 19,8 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι υποχώρησε κατά -2,68% στα 32,7 ευρώ, διορθώνοντας από τα ιστορικά υψηλά. Πάνω από -1% έχασαν η Ελλάκτωρ (-1,94% στο 1,314 ευρώ) και ο ΑΔΜΗΕ (-1,01% στα 4,43 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Euronext Athens «σκαρφάλωσε» κατά +4,03% στα 9,8 ευρώ και σε νέο υψηλό 18 ετών (Μάιος 2008). Κέρδη άνω του +3% σημείωσαν η Quest (+3,95% στα 7,9 ευρώ – νέο ιστορικό ρεκόρ) και η Ideal (+3,26% στα 5,7 ευρώ). Η Σαράντης ενισχύθηκε κατά +2,3% στα 12,48 ευρώ και ακολούθησαν με άνοδο τουλάχιστον +1% η Dimand (+1,5% στα 13,5 ευρώ, ρεκόρ τριών ετών – Φεβρουάριος 2023), η Alter Ego Media (+1,25% στα 6,48 ευρώ) και η Autohellas (+1,1% στα 10,98 ευρώ).

Ράλι +5,03% έκανε η Πλαστικά Θράκης και έκλεισε στα 5,22 ευρώ, με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα α’ εξαμήνου. Αντίθετα, οι ναυτιλιακές Star Bulk και Safe Bulkers δέχθηκαν πιέσεις, με την πρώτη να καταγράφει απώλειες -5,46% στα 26,84 ευρώ και τη δεύτερη να κινείται χαμηλότερα κατά -6,8% στα 7,4 ευρώ.

Μπαράζ οικονομικών αποτελεσμάτων μέχρι την επόμενη Τετάρτη

Σε αναζήτηση νέων καταλυτών βρίσκεται η Λεωφόρος Αθηνών μετά την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές. Το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί διεθνώς, με αιχμή του δόρατος την ισχυρή πορεία των τεχνολογικών μετοχών και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, λειτουργεί ως καταλύτης για την ενίσχυση της επενδυτικής ψυχολογίας στο ΧΑ.

Σε μια περίοδο όπου η εγχώρια ειδησεογραφία παραμένει περιορισμένη, η ελληνική αγορά διατηρεί και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη στενή συσχέτισή της με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς δείκτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικός στόχος παραμένει η προσέγγιση και η σταθερή διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από το ορόσημο των 2.700 μονάδων στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Στο μέτωπο των οικονομικών αποτελεσμάτων, τις επιδόσεις της για το α’ εξάμηνο του 2026 ανακοίνωσε η Πλαστικά Θράκης, πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης θα ακολουθήσουν η Ελλάκτωρ και η Alumil. Αύριο (23/9) σειρά έχουν ο ΑΔΜΗΕ, η ΑΒΑΞ, η Κρι Κρι, η AS Company, η Έλτον και η ΛΑΝΑΚΑΜ, την Πέμπτη (24/9) θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις η Jumbo, η Aktor και η ΕΥΔΑΠ και την Παρασκευή (25/9) θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Quality and Reliability, η Alpha Real Estate Services, η Βιοκαρπέτ, η Interlife και η Εβροφάρμα.

Πλούσιο είναι το καλεντάρι της επόμενης εβδομάδας, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου. Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής: Δευτέρα (28/9) Intracom Holdings, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, Logismos, Loulis Food Ingredients, Πλαστικά Κρήτης, Μαθιός Πυρίμαχα – Τρίτη (29/9) ΟΛΠ, Real Consulting, Εκτέρ, Mevaco, ΟΝΥΞ Τουριστική, CNL Capital, Elinoil, Revoil, Intertech, Μινέρβα, Centric Συμμετοχών, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά – Τετάρτη (30/9) Fais Group, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE.

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