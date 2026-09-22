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(Last update: 12:00)

Οι αγοραστές παίρνουν τα ηνία στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το πτωτικό ξεκίνημα, με την εγχώρια αγορά να συντονίζεται με την πορεία των ευρωπαϊκών δεικτών. Παράλληλα, βρίσκεται σε αναζήτηση νέων καταλυτών μετά την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (22/9) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,39% και διαπραγματεύεται στις 2.686,48 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.665,07 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.687,67 μονάδες.

Το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με αιχμή του δόρατος την ισχυρή πορεία των τεχνολογικών μετοχών και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, λειτουργεί ως καταλύτης για την ενίσχυση της επενδυτικής ψυχολογίας στην Αθήνα. Η θετική δυναμική καταφέρνει να αντισταθμίσει -προς το παρόν- τις πιέσεις που προκαλεί η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η παραμονή του μπρεντ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σε μια περίοδο όπου η εγχώρια ειδησεογραφία παραμένει περιορισμένη, η ελληνική αγορά διατηρεί και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη στενή συσχέτισή της με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς δείκτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικός στόχος παραμένει η προσέγγιση και η σταθερή διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από το ορόσημο των 2.700 μονάδων στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Στο μέτωπο των οικονομικών αποτελεσμάτων, τις επιδόσεις της για το α’ εξάμηνο του 2026 ανακοίνωσε η Πλαστικά Θράκης, πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης θα ακολουθήσουν η Ελλάκτωρ και η Alumil. Αύριο (23/9) σειρά έχουν ο ΑΔΜΗΕ, η ΑΒΑΞ, η Κρι Κρι, η AS Company, η Έλτον και η ΛΑΝΑΚΑΜ, την Πέμπτη (24/9) θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις η Jumbo, η Aktor και η ΕΥΔΑΠ και την Παρασκευή (25/9) θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Quality and Reliability, η Alpha Real Estate Services, η Βιοκαρπέτ, η Interlife και η Εβροφάρμα.

Πλούσιο είναι το καλεντάρι της επόμενης εβδομάδας, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου. Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής: Δευτέρα (28/9) Intracom Holdings, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, Logismos, Loulis Food Ingredients, Πλαστικά Κρήτης, Μαθιός Πυρίμαχα – Τρίτη (29/9) ΟΛΠ, Real Consulting, Εκτέρ, Mevaco, ΟΝΥΞ Τουριστική, CNL Capital, Elinoil, Revoil, Intertech, Μινέρβα, Centric Συμμετοχών, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά – Τετάρτη (30/9) Fais Group, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE.

Η εικόνα στην έναρξη της συνεδρίασης

Απώλειες -0,85% καταγράφει σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 3.199,59 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,46% στις 6.835,81 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κερδίζει +0,05% στις 3.073,29 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 10,74 εκατ. ευρώ, με τις συστημικές τράπεζες να κάνουν τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 195,64 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 41 μετοχές, αρνητικό για 35, ενώ 9 τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχωρεί κατά -1,5%, η Eurobank κατά -1,1%, η Εθνική κατά -0,7% και η Πειραιώς κατά -0,6%. Η CrediaBank χάνει -1,7%, η Τράπεζα Κύπρου -0,6%, ενώ η Optima bank ενισχύεται κατά +0,7%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, απώλειες άνω του -2% καταγράφουν η HELLENiQ ENERGY και η Motor Oil. Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC ανακάμπτει ελαφρώς μετά το τριήμερο πτωτικό σερί και ενισχύεται κατά +1,8%. Με κέρδη πέριξ του +1% ακολουθούν η Viohalco και η ΔΕΗ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -1% χάνουν ο ΑΔΜΗΕ και ο ΟΛΘ. Από την άλλη πλευρά, κέρδη άνω του +2% σημειώνουν η Ideal και η Euronext Athens. Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύονται η Qualco και η ΑΒΑΞ.

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